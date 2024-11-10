10 ноября появилась предварительная версия гибели двухлетней девочки и отравления многодетной семьи в Вышнем Волочке Тверской области. По словам матери, причиной трагедии стало мясо, поданное на ужин еще 7 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум

В тот вечер сначала мать и младшая девочка пожаловались на температуру и рвоту. На следующий день похожие симптомы проявились у отца, восьмилетнего сына и четырехлетней дочери.

Около десяти часов вечера семью осмотрели медики скорой помощи, однако родители, как утверждают в правоохранительных органах, госпитализироваться отказались.

К четырем часа утра состояние пострадавших ухудшилось, и вновь вызванная медицинская бригада отвезла семью в Центральную районную больницу.

Жизнь двухлетней девочки врачи, несмотря на все усилия, спасти уже не смогли. Причем, по другим данным, ребенок скончался еще до приезда в больницу. К 10 ноября медикам удалось стабилизировать состояние ее родителей, брата и сестры.

Пришедшая в себя после пребывания в реанимационном отделении женщина и рассказала, что в тот злополучный день на ужин у семьи было мясо. Какое именно и как оно было приготовлено, пока неизвестно. По ее словам, его ели все члены семьи.

Семья, в которой произошла трагедия, характеризовалась положительно.

«Аллергии у них нет. Стало просто плохо — тошнило. Рацион у них не менялся. Доставками не пользовались, в кафе или рестораны не ходили. Просто была обычная домашняя еда», — рассказал родственник семьи.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование находится на контроле региональной прокуратуры.

Случай не единичный

За последнее время громких случаев отравлений и смертей, связанных с мясными продуктами, накопилось достаточно. Так, в сентябре прошлого года 23-летняя девушка, которая работала медсестрой в больнице Льгова Курской области, умерла от инфекционно-токсического шока после того, как в компании подруг наскоро перекусила шаурмой.

Незадолго до гибели она вышла замуж и переехала в новый дом. Всего от ядовитой шаурмы в городе пострадали 25 человек, в том числе девять детей. У всех отравившихся врачи выявили стафилококк.

Как выяснилось, никаких ветеринарных сопроводительных документов у курятины, из которой ловкие руки работников общепита лепили смертельную еду, не было. Свою вину четверо обвиняемых на суде, который состоялся в сентябре этого года, так и не признали.

Впрочем, шаурма давно зарекомендовала себя как наиболее опасная разновидность российского стритфуда. В апреле стало известно, что за месяц после посещения шаурмичных на больничные койки отправились около 400 человек в разных регионах страны. В продукции сомнительных заведений нашли листерии, кишечную палочку и золотистый стафилококк.

Отчаянно рискуют своим здоровьем и любители мяса диких животных. В июле 2023 года в Забайкалье медицинская помощь понадобилась жителям поселка Куанда. Симптомы отравления выявили у 15 человек, в том числе у двух детей. Четырем жителям поселка поставили диагноз «трихинеллез». Приезжие охотники угостили их медвежатиной.

Трагедия в Красноярском крае, жертвами которой стали четверо детей, до сих пор вызывает вопросы. Семья из шести человек обратилась в больницу 21 сентября. Двое детей, 6-летняя Арина и 13-летний Максим, скончались в тот же день. На следующий день не стало 11-летней Ульяны, ночью умерла 12-летняя Диана. Семья употребляла в пищу кур и пельмени, купленные в местном магазине.

Однако у одного из погибших обнаружили следы средства от насекомых. Выяснилось, что отец семейства травил мух этим средством накануне, поэтому ведущей версией следователей стало отравление дихлофосом. Кроме того, в холодильнике семьи нашли антибиотики для крупного рогатого скота.

Как утверждают гастроэнтерологи, случаи тяжелых отравлений человека пиретроидами — инсектицидами для насекомых — редки. Тем не менее масло и жир в пищеварительном тракте могли усилить их отравляющее действие.

Россияне бьют мясные рекорды

Несмотря на потенциальную опасность мясных продуктов, в 2023 году потребление мяса в России достигло 98 килограммов на человека. Причем по сравнению с голодными 90-ми среднестатистический россиянин употребляет мяса на 85% больше. Чаще всего в рационе жителей России встречается свинина: ее доля в потребительской корзине может достигать 40%. Популярность свинины объясняется доступной ценой.

Однако диетологи считают это мясо наиболее опасным из-за высокой концентрации жиров и наличия болезнетворных организмов в плохо обработанной продукции.

В 2023 году российские сельхозпроизводители заготовили свыше 16 миллионов тонн крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птицы. На фоне этих цифр поставки из других стран кажутся незначительными. Лидерами мясного импорта в Россию стали Белоруссия и Бразилия. Однако качество заморского мяса порой вызывает вопросы, после чего вводится усиленный контроль, как, например, за одним из бразильских поставщиков.

За два года в Россию было поставлено более 3 тыс. тонн продукции с проблемного предприятия. Хотя в основном ее закупали столичные рестораны, неизвестно, могло ли опасное мясо из Бразилии попасть и в кастрюли обычных потребителей.