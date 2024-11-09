На днях стало известно, что образ актера Вячеслава Тихонова из знаменитого советского фильма «Семнадцать мгновений весны» в новой экранизации произведений о Штирлице собираются воссоздать при помощи искусственного интеллекта (ИИ).

Кадр из к/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год Вячеслав Тихонов в роли штандартенфюрера Штирлица

Как рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, для планируемого проекта по повестям Юлиана Семенова о легендарном разведчике кастинг-директора в течение года искали нового актера на роль персонажа. Однако, по признанию Эрнста, поиски удачей не увенчались.

Медиаменеджер говорит, что лучше Тихонова с этой ролью никто справиться не сможет. «Поэтому мы решили воспользоваться взглядом в будущее», — отметил Константин Эрнст Он добавил, что «добра от добра не ищут» и предложил зрителям затем самим убедиться в том, насколько новые технологии будут убедительны.

Напомним, разведчик Макс Отто фон Штирлиц, он же Максим Исаев и Всеволод Владимиров является литературным персонажем советского писателя Юлиана Семенова. Всенародную славу его образу принесла блестящая актерская игра Вячеслава Тихонова (1928-2009) в 12-серийном телефильме режиссера Татьяны Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» по одноименному роману в 1973 году.

В этот раз Штирлица могут отправить в Испанию и Южную Америку, а действие будет разворачиваться на заре Холодной войны, с 1946 по 1947 годы. Тем не менее, остается вопрос: насколько хорошо с делами советской разведки на телеэкране справится искусственный интеллект?

Коллеги и родные не рады

Дочь знаменитого актера, актриса и кинопродюсер Анна Тихонова отнеслась к такой идее очень прохладно. «Я не думаю, что он [Вячеслав Тихонов]согласился бы сниматься в продолжении Штирлица у кого-то, кроме Татьяны Лиозновой», — отметила она.

По словам Тихоновой, она уже отвечала отказом на предложение использовать дипфейк Тихонова в новых проектах про Штирлица. Кроме того, родственница актера в целом назвала желание издания ремейка культового фильма кощунственным и предложила запрещать переснимать шедевры «лет на 50».

Кадр из к/ф «Семнадцать мгновений весны» реж. Татьяна Лиознова 1971 по 1973 год Вячеслав Тихонов в роли штандартенфюрера Штирлица

Известие о том, что одного из самых узнаваемых героев советского кинематографа планируют «вернуть к жизни» с помощью нейросети, вызвало не самые лестные для нового проекта реакции и от других людей культуры. Так, актриса Элеонора Шашкова, исполнявшая роль жены Штирлица, отвергла такую идею, отказавшись даже обсуждать ее. «Это ужас», — прямо заявила она.

По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Елены Драпеко, использование технологий для воссоздания образа Тихонова разочарует зрителей. Она полагает, что поклонники кино уже привыкли к самому актеру в его ролях и едва ли захотят увидеть муляж, куклу артиста.

Многие родственники знаменитых людей также не в восторге от попыток «оживления» их родных и близких. Так, дочь Юрия Яковлева выступила против создания «цифровых копий» отца.

«У нас уже был скандал, когда Юрия Васильевича отрисовали при помощи нейросети. Если такое будет, мы будем просто подавать в суд. Вся наша семья категорически против», — рассказывала народная артистка России Алена Яковлева.

Эксперимент на один раз или игра в долгую?

Стоит вспомнить, что воплощения образа известного разведчика в советском кино не ограничились ролью Вячеслава Тихонова. Так, в картине режиссёра Бориса Григорьева «Пароль не нужен» (1967) его сыграл Родион Нахапетов. Но сакральный образ Штирлица для большинства россиян существует все же в исполнении Тихонова — и будет ли ему достойной заменой виртуальный клон?

В разговоре с ИА Регнум кинокритик Александр Шпагин полагает, что мысли Константина Эрнста обычно «прорывные». «На первый раз эта идея может и зайти», — говорит он.

Однако у эксперта есть и сомнения в успешности долгосрочных проектов по воплощению ушедших актеров через нейросеть. По мнению Шпагина, в новом фильме может получиться именно имитационная кукла Штирлица с каменным лицом, которая не будет включена в психологию, во внутренний процесс ленты.

«Как эксперимент — это интересно», — полагает кинокритик. Шпагин отмечает, что для начала виртуальный Штирлиц станет оригинальным и любопытным рейтинговым ходом, но потом тренд может сойти на нет, как сошли за ненадобностью технологии 3D. «У меня такое ощущение, что и в эти игры мы перестанем играть», — говорит он.

Киноцитата из к/ф «Кавказская пленница». Режиссер Л. Гайдай. Мосфильм 1966 Юрий Никулин

Тем не менее, искусственный интеллект уже появлялся на наших экранах — в российской киноиндустрии есть примеры восстановления облика покойного актера с помощью нейросетей. В частности, весной этого года в фильме «Манюня: Приключения в Москве» братьев Андреасян «снимался» Юрий Никулин.

Гевонд Андреасян заявлял, что это первый успешный опыт такого рода, однако тут будет уместно вспомнить, скажем, мини-сериал «Диверсант. Идеальный штурм» от 2022 года, где появляется капитан Григорий Калтыгин, герой Владислава Галкина (умер в 2010 году). Или драмеди «Контакт» из 2021 года, где можно видеть сильно омоложенного ИИ Павла Майкова — там его герой отправляется в прошлое, обновляя внешность с помощью нейросети.

В 2020 году в рекламе отметился Жорж Милославский, персонаж Леонида Куравлева из культового фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Героя ленты Леонида Гайдая возродили с помощью дипфейка, а его голос воссоздали на основе сразу нескольких фильмов, используя технологию TTS (text-to-speech).

Некоторые наследники советских актеров отнеслись к использованию нейросетей благожелательно. Так, сын Юрия Никулина Максим акцентировал внимание на том, что прогресс не стоит на месте, а технологии развиваются. «Никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала. Это память об отце», — говорил родственник легенды.

Родное не трогать!

Тем не менее, надо заметить, что даже попытки просто переснять классику советских фильмов чаще всего наталкиваются на резкое неприятие идеи — вплоть до предложений о запрете создания ремейков. Но и те, кто не призывает к такой радикальной мере, регулярно высказывают сомнения в наличии творческой жилки у тех, кто желает использовать старые ленты.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Как недавно отметила диктор Анна Шатилова, желающим делать ремейки надо придумывать оригинальные кинокартины, а если у киноделов нет свежих идей, то им стоит обратиться к классике. «Классика никогда вас не подведет, а вот эти ремейки — это расписываться в собственной несостоятельности», — подчеркнула она.

В беседе с ИА Регнум кинокритик Илона Егиазарова не одобряет наблюдаемое чрезмерное увлечение искусственным интеллектом, ведь любая нейросеть не сможет передать харизму и обаяние легендарных актеров.

Эксперт говорит, что сегодня технологиям доверяют уже очень многое, в том числе, описание диалогов и эксперименты со сценариями, но, подчеркивает Егиазарова, в том, что касается творчества, киноиндустрии нужен именно человек.

«Я думаю, искусственный интеллект надо применять только там, где это сэкономит человеческие силы и ресурсы», — размышляет кинокритик. — Чисто технические какие-то вещи».

Илона Егиазарова считает, что подобное новшество в фильме о Штирлице не найдет понимания и одобрения у россиян: «Вячеслав Тихонов — фигура настолько культовая, народная и всеми любимая, что вряд ли зрителю понравится эта затея с его заменой на нечто неживое».