Новость о том, что украинского активиста Сергея Стерненко объявили в розыск за уклонение от мобилизации, могла бы пройти совершенно незамеченной, ведь она появилась 6 ноября — в день, когда весь мир обсуждал сенсационную победу Дональда Трампа на выборах президента США. Могла пройти — но не прошла.

ИА Регнум

Слишком многие на Украине откровенно злорадствуют над приключившейся с активистом неприятностью. И их можно понять: Стерненко относится к той привилегированной касте, на которую не распространяются украинские законы. Наличие такой касты — само по себе раздражающий фактор, а присутствие в ней персонажей вроде Стерненко, вызывает недоумение даже у лояльных граждан: мол, а этот-то каким образом оказался голубой кровью и белой костью?

Жизненный путь Стерненко и правда не назовёшь обычным: сын пограничника и школьной учительницы из крошечного села в Одесской области всего за 10 лет сумел пройти путь от безвестного студента гостинично-ресторанного колледжа до ворочающего десятками миллионов волонтёра и популярного блогера с двумя миллионами подписчиков только на «Ютубе».

Как и многие в нынешней украинской элите, «путёвку в жизнь» Стерненко получил на Майдане, куда уехал от нечего делать после того, как его исключили из учебного заведения. А вот вернулся в Одессу он уже в ранге главы местной ячейки «Правого сектора»*. В этом тоже не было особой заслуги — актив украинских националистических группировок в Одессе был настолько мал, что до того, как победила «революция достоинства», особой конкуренции в их рядах не наблюдалось. Зато после победы всё стремительно изменилось.

Сегодня уже мало кто помнит, что карьера Стерненко могла закончиться, практически не начавшись, ещё в том же 2014 году.

После трагедии 2 мая в Одессу был назначен новый губернатор Игорь Палица, человек олигарха Игоря Коломойского. Коломойский имел немалое влияние на руководство «Правого сектора»*, а его ставленнику в Одессе нужна была ручная радикальная организация. Палица добился назначением главой местных правосеков некоего Константина Иванова, который, по мнению советников Палицы из числа одесских евромайдановцев, идеально подходил на роль молодёжного лидера: выходец из хорошей одесской семьи, интеллигент, преподаватель, поэт, завсегдатай турниров «Что? Где? Когда?», но при этом волонтёр и участник «Евромайдана».

Стерненко вынужден был отойти в сторону и не лезть против губернатора на рожон. Но обиду затаил и стал выжидать. Ждать пришлось недолго: уже очень скоро Иванова изобличили в растрате средств, которые он как волонтёр собирал «на АТО». Скандал получился довольно громким, и Стерненко моментально воспользовался создавшейся ситуацией, расправившись с соперником принятым в те дни способом — посредством окунания в мусорный бак.

Вряд ли подобное порадовало авторов плана по назначению Иванова главой одесского «Правого сектора»*, однако открыто вступиться за своего протеже в этой ситуации они не могли, и дело быстро сошло на нет. Стерненко вышел из конфликта абсолютным победителем, несмотря на, казалось бы, несопоставимую разницу весовых категорий соперников.

Чутьё на выгоду

В отличие от других подобных персонажей, многие из которых вообще не обладают какими-то особенными достоинства ми, кроме беспринципности и отсутствия брезгливости, Стерненко совсем уж бездарностью не назовёшь: как ни крути, а человек, сумевший в 19 лет возглавить ячейку известной структуры в крупном городе, какими-то достоинствами да должен обладать.

Он и правда ими обладает: у него имеется определённая харизма, достаточно неплохо подвешенный язык, он хорошо чувствует себя в кадре, а главное — обладает достаточно тонким чутьём, позволяющим (или, по крайней мере, позволявшим) безошибочно определять, какую сторону принять в тех или иных событиях, с которыми сталкивала его жизнь.

В определённых организаторских талантах Стерненко тоже отказать нельзя: без них ему, пожалуй, не удалось бы превратить одесскую ячейку «Правого сектора»* в настоящий преступный синдикат, открыто промышлявший вымогательством в особо крупных размерах прямо на улицах миллионного города.

Среди «клиентов» Стерненко были люди очень разные — от торговцев наркотиками до уважаемых строительных компаний и концертных агентств. Многие из них обладали достаточным влиянием для того, чтобы при желании стереть его в очень мелкий порошок — и многие из них пытались это сделать.

Однако Стерненко практически никогда не действовал сам по себе: все свои акции он проводил в сотрудничестве с теми или иными правоохранительными органами, имевшими в этих историях свой интерес.

Правда, особой лояльностью по отношению к своим патронам Стерненко не отличался и за время своей карьеры сменил их множество.

Но главное — Стерненко быстро понял важность выстраивания хороших отношений с так называемой грантоедской тусовкой — широким пулом журналистов, общественных активистов и тому подобной публики, вращающейся вокруг западных посольств, и в первую очередь — посольства США. Вряд ли путь в эту тусовку для Стерненко был лёгким: подобным кругам присущ известный снобизм, и выходцу из села без какого-либо образования, к тому же долгое время вообще не говорившему по-украински, путь в неё был практически заказан.

Однако к числу несомненных достоинств Стерненко следует отнести целеустремлённость, а также способность и готовность работать над собой, приспосабливаясь к новым реалиям и стоящим перед ним задачам.

Пожалуй, в наибольшей степени превращению уличного активиста в респектабельного волонтёра и блогера Стерненко помогло сотрудничество с одесским девелопером сирийского происхождения Аднаном Киваном в 2017–2019 годах (скончавшимся, кстати, в октябре 2024 года).

Киван видел в Стерненко таран против мэра Одессы Геннадия Труханова, с которым у него был долгоиграющий и крайне напряжённый конфликт. Классический представитель старой, ещё «домайданной» элиты, бывший член Партии регионов, Труханов был идеальной мишенью для «героя Майдана» Стерненко.

На содержании у Кивана Стерненко не только начал зарабатывать первые по-настоящему серьёзные деньги (чего только стоит подарок в виде новенького автомобиля Toyota RAV4 в 2018-м), но и получил лояльное внимание со стороны подконтрольных Кивану СМИ, а также первые связи в части той самой грантоедской тусовки.

Благодаря покровителю, Стерненко сумел обзавестись дипломом правоведа в Одесском национальном университете, кардинально сменил имидж и обзавёлся прочими атрибутами, которыми положено обладать члену привилегированного класса. «Правый сектор»*, утративший былую популярность, он без сожаления покинул.

Конфликты, падения и взлёты

Разумеется, не следует думать, что у Стерненко всё всегда шло гладко.

Так было, к примеру, в 2017 году — том самом, когда он воевал с Трухановым и его спонсором, крупным бизнесменом Владимиром Галантерником.

Перейдя в стан Кивана, он покинул своего первого покровителя — прокурора Одесской области Олега Жученко. Тот был тесно связан с Галантерником и воспринял переход Стерненко как личное предательство, предприняв немало серьезных усилий для того, чтобы отомстить.

Из сейфов прокуратуры были извлечены старые дела, которые копились там специально на такой случай.

К примеру, Стерненко припомнили уже довольно старую к тому моменту историю 2014 года, когда начинающий глава одесского «Правого сектора»* «крышевал» наркоторговцев, продававших всякие весёлые препараты в сети наркопритонов, замаскированных под магазины для рыбаков «Поплавок».

В том же 2014-м «рыбаков» благополучно прикрыли, а попутно собрали неплохой материал и на Стерненко, которого «крышуемые», что называется, сдали с потрохами.

Аукнулось экс-«правосеку» и история 2015 года, когда он похитил, избивал и вынуждал сдать мандат депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича, и так далее.

Дела давно минувших дней грозили Стерненко вполне неиллюзорными сроками, и ему даже пришлось познакомиться с неказистым бытом Одесского СИЗО.

Казалось, что активист, слишком уж быстро поднимавшийся по социальной лестнице, наконец-то оступился и теперь скатится с неё в самый низ.

Однако получилось по-другому: то ли благодаря чутью, то ли по чистой случайности Стерненко снова поставил на правильную лошадь.

Именно в то же время у Труханова и Галантерника были весьма напряжённые отношения с президентом Петром Порошенко, так что помимо Аднана Кивана ситуативным союзником Стерненко в конфликте с Трухановым оказалась, на минуточку, вся президентская вертикаль власти.

Спустя всего неделю предприимчивый молодой человек вышел из СИЗО под залог в 600 тысяч гривен, которые внёс за него не кто-нибудь, а лично тогдашний губернатор Одесской области Максим Степанов. Жест достаточно многозначительный, и Жученко, как бы ни хотелось ему покарать отступника, истолковал его вполне правильно.

Впрочем, немалую роль в том, что Стерненко смог стать тем, кем он стал, сыграла и банальная удача.

Особенно ярко это видно по знаменитой истории 2018 года, когда он в драке зарезал человека.

Случись это в 2014, 2015 или даже 2017 году, Стерненко, вероятнее всего, всё-таки сел бы. Однако в 2018-м году он был уже не каким-то там уличным активистом: у него было имя, слава (пусть и не всегда добрая), сочувствие прессы, а главное — симпатии той самой грантоедской тусовки и её заморских покровителей.

Дело, собственно, тут было даже уже не только в самом активисте: в СМИ тогда недаром называли его «символом поколения», и осуждение подобного символа за убийство в очередной раз дискредитировало бы «идеалы Майдана».

В итоге дело спустили на тормозах, передав его для расследования в «дружественное» СБУ, где благополучно и «похоронили».

Ну а в 2019 году лишился своего поста и прокурор Жученко. Стерненко «пережил» ещё одного недруга, и вскоре после этого все прочие дела были закрыты в связи с истечением сроков давности.

Правда, события 2017–2018 годов не прошли для Стерненко без следа: он решил, что в Одессе накуролесил уже достаточно и предпочёл перебраться в Киев, где его, «героя Евромайдана», «борца за украинскую Одессу» и «героя войны с коррупцией» встретили с распростёртыми объятиями.

Здесь-то он и решил бросить прибыльное, но небезопасное дело уличного активиста и переквалифицироваться в блогера и антикоррупционера. И снова не прогадал.

В 2021 году, после смены власти в США, Стерненко оказался включён в пул поддерживаемых Госдепартаментом украинских активистов — то есть вошёл в ту самую привилегированную прослойку неприкасаемых, которые могут позволить себе наслаждаться безбедной и беззаботной жизнью даже в самые тяжёлые времена, не обременяя себя тревогами и заботами простых смертных.

Нарвался на Трампа

Но что же в таком случае значит объявление Стерненко в розыск?

В украинских соцсетях уже высказываются предположение, что таков, мол, один из итогов победы Трампа на президентских выборах.

Припомнили даже, что совсем недавно Стерненко публично называл Трампа «мразью», комментируя его обещания после победы на выборах как можно скорее завершить войну на Украине.

Но бумага об объявлении Стерненко в розыск, выданная Приморским ТЦК Одессы, датирована 28 октября, когда о победе Трампа речи ещё и не шло.

Вероятнее всего, Стерненко «догнали» последствия бурной одесской молодости, в ходе которой он действительно нажил себе немало врагов. И кто-то из них мог решить таким образом передать Стерненко своеобразный «привет» через Приморский ТЦК.

Хотя если посмотреть на ситуацию в целом, то определённые основания для беспокойства за своё будущее у Стерненко, конечно же, есть.

Как и все члены грантоедской тусовки образца 2020–2024 года, он действительно публично поддерживал демократов и выступал против республиканцев, включая Трампа. Сможет ли он рассчитывать, что после всего этого будет пользоваться таким же покровительством новых властей США, как и старых? Не факт.

Кроме того, надо учитывать, что и украинские власти по итогу выборов в США оказались в весьма щекотливой ситуации и остро нуждаются в том, чтобы доказать новым властям свою абсолютную лояльность.

Одним из способов сделать это может стать кампания репрессий против «пробайденовских» и «прохаррисовских» активистов — подобное будет вполне в духе Зеленского и его команды. А в списке кандидатур на роль козла отпущения фамилия Стерненко — с учётом всех деталей его биографии — определённо может оказаться на первых строчках.

И подобный финал бурной карьеры Сергея Стерненко будет более чем закономерным: любой хороший авантюрный роман по законам жанра всегда должен иметь поучительный конец.

Жаль только, что жизнь не всегда следует литературным канонам.

*Организация признана террористической и запрещена в России.