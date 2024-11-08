В ночь на 8 ноября в Амстердаме было неспокойно: организованному нападению подверглись болельщики израильского футбольного клуба «Маккаби», а также некоторые случайные прохожие. Нападение, на первый взгляд, выглядело хорошо спланированным.

Иван Шилов ИА Регнум

Погромщики действовали слаженно и поджидали жертв в разных частях города, были осведомлены об адресах гостиниц, в которых проживали израильтяне.

При ближайшем разбирательстве заметно, что столкновения стали продолжением более раннего конфликта двух групп ультрас, а палестинская проблематика выступила в нём в большей степени как фоновая.

Тем не менее инцидент в Амстердаме создает опасный прецедент, размывающий рамки палестино-израильского конфликта — и вероятность его рецидивов достаточно высока.

От фанатских стычек к погрому

Столкновения в Амстердаме поначалу не выходили за рамки обычного «фанатского дебоша».

После злополучного матча «Аякс» — «Маккаби», завершившегося разгромной победой нидерландской команды, несколько сотен израильских болельщиков собрались на площади Дам в Амстердаме. Одновременно с этим у стадиона «Амстердам Арена» собрались пропалестинские демонстранты и фанаты «Аякса» — по разным данным, от 70 до 150 человек.

EPA/ТАСС

По сей момент нет единого мнения, кто именно спровоцировал конфликт: вызывающие лозунги в адрес оппонентов скандировали обе стороны.

При этом, как отмечает ряд европейских изданий, именно «излишне оскорбительные выпады» израильтян в адрес арабского и палестинского населения Амстердама спровоцировали первые столкновения.

Кроме того, незадолго до матча израильтяне отличились и другой выходкой, сорвав с близлежащих домов вывешенные палестинские флаги, что также не добавило терпения местным жителям.

Полицейские попытались оттеснить протестующих, однако те в ответ стали забрасывать стражей порядка петардами и дымовыми шашками. Было задержано порядка 30 фанатов.

EPA/ТАСС

Инцидент на этом можно было бы считать исчерпанным, однако через несколько часов беспорядки вспыхнули с новой силой (охватив уже весь Амстердам), а число участников потасовок выросло в десятки раз. В ход пошли не только кулаки и петарды, но также и холодное оружие.

Согласно данным правительства Израиля, в результате стычек ранения получили по меньшей мере десять человек, двое до сих пор числятся пропавшими без вести. Общее количество пострадавших достигло отметки в 60 человек.

Реакция Израиля

Правительство Биньямина Нетаньяху отнеслось к инциденту в Амстердаме со всей серьезностью.

Уже в первые часы после нападения премьер распорядился в срочном порядке направить на выручку два транспортных самолета для оперативной эвакуации израильтян.

Свое слово попыталась сказать израильская армия, спешно отрядив военную миссию для помощи пострадавшим, однако по решению премьера операция была в последний момент отменена. Переброску столь значительных сил в Европу правительство посчитало излишней. Кроме того, был введен временный запрет на выезд действующих военнослужащих ЦАХАЛ в европейские страны (и в первую очередь в Нидерланды) — во избежание новых провокаций со стороны палестинских активистов.

EPA/ТАСС

Тем не менее армейское руководство продолжает стоять на своем, что готово вновь оперативно развернуть миссию, если ситуация ухудшится.

Произошедшее в Амстердаме стало первым серьезным испытанием и для новоиспеченного главы израильского МИД Гидеона Саара.

В разговоре с нидерландскими коллегами он назвал инцидент «ужасающим и провокационным» и в срочном порядке вылетел в Нидерланды для работы «в поле». Постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон пошел еще дальше и назвал произошедшее в Амстердаме «еврейским погромом», попутно призвав власти Нидерландов «действовать максимально жестко».

EPA/ТАСС

Следует отметить, что израильские политики пока ограничились максимально обтекаемыми формулировками и не возложили ответственность за нападения на конкретные организации или персоны — что отчасти объясняется недостатком оперативных данных.

Не было сказано ни слова и про «иранский след», без которого ранее не обходился ни один скандал с участием израильтян.

«Газа Европы»

Власти Нидерландов со своей стороны также попытались максимально замять инцидент, отчитавшись об аресте нескольких десятков «заводил» конфликта. Впрочем, амстердамские правоохранители оказались скупы на комментарии и не стали уточнять, есть ли среди задержанных палестинцы.

Однако, несмотря на это, произошедшее вызвало смешанные чувства у других нидерландских политиков и общественных деятелей.

Например, лидер праворадикальной «Партии свободы Нидерландов» Герт Вилдерс потребовал задержать и депортировать людей, напавших на израильских болельщиков. Не забыл Вилдерс пройтись и по властям Нидерландов, заявив, что страна «превратилась в Газу Европы». Ряд лидеров общественного мнения и вовсе сочли произошедшее «спланированной операцией сторонников ХАМАС».

EPA/ТАСС

Иные, впрочем, заняли сторону палестинцев, назвав действия израильских болельщиков «низкой и недостойной выходкой».

Следует дополнительно отметить, что версия о погроме, дирижируемом ХАМАС, не выдерживает критики: движение никак не прокомментировало инцидент в Амстердаме, а случаи использования палестинской символики для «устрашения» израильских фанатов, судя по данным правоохранителей, носили эпизодический характер.

Более того, пропалестинские демонстранты в ряде случаев оказались вовлечены в потасовку «по инерции».

Однако это не значит, что подобных конфликтов не стоит ожидать впредь.

Скорее наоборот: при недостаточно жесткой реакции на действия обеих сторон конфликта, новые столкновения будут лишь вопросом времени. И каждая из сторон — будь то произраильские или пропалестинские фигуры — попытаются выжать максимум медийного эффекта из ситуации с целью дискредитации оппонентов.