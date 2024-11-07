То, о чем так долго говорили и к чему несколько месяцев тихо готовились в бундестаге ФРГ, наконец произошло: 6 ноября федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) объявил об изгнании из правительства министра финансов и лидера партии «Свободных демократов» (СвДП) Кристиана Линднера. Это означает распад правящей «светофорной» коалиции, вотум о доверии канцлеру в январе и, скорее всего, досрочные парламентские выборы в марте следующего года.

Сергей Корсун ИА Регнум

После трех лет работы федеральное правительство, состоящее из СДПГ, «зеленых» и СвДП, завершает свою работу с неприятным послевкусием от внутрикорпоративного скандала и выносом на всеобщее обозрение грязного «коалиционного» белья.

После того как в среду вечером коалиционный комитет не смог договориться об общей экономической и финансовой политике, Шольц обвинил своего министра финансов в том, что тот «слишком часто нарушал его доверие». По словам Шольца, лидера СвДП волновали не интересы страны, а только его собственная «клиентура» из представителей крупного бизнеса. Объясняя свое решение, Шольц обвинил Линднера в эгоизме и преследовании сиюминутных интересов.

Можно по-разному относиться к уже бывшему министру финансов. Можно не любить его партию, в своей любви к свободному рынку и либертарианству порой опускающуюся чуть ли не на социал-дарвинистские позиции и неприкрыто лоббирующую интересы ВПК. Однако, при всей сложности характера Линднера, он в «светофорной коалиции» был одним из немногих настоящих профессионалов, действительно разбирающихся в деле, которое им поручено.

Министр финансов по определению должен экономить. И Линднер, прекрасно осознавая, что самые жирные годы Германии уже позади, призывал коллег по «светофору», привыкших тушить любой пожар ассигнациями, умерить аппетиты. И не разбрасываться столь безумно миллиардами евро на «зеленые хотелки», чрезмерно раздутую социалку и помощь Украине, превысившую все разумные пределы и перевалившую за астрономическую цифру в €40 млрд.

Линднер воспринял речь канцлера (которая, очевидно, готовилась в течение длительного времени, поскольку была насыщена обзором деятельности правительства и элементами предвыборной риторики) как возможность обвинить Шольца в «целенаправленном разрыве коалиции». Канцлер, по словам экс-министра, больше не был заинтересован в том, чтобы идти на компромисс и даже перестал принимать предложения от СвДП по проектам экономических реформ.

Вместо этого Шольц ультимативно потребовал от Линднера смягчить свою позицию по вопросу увеличения государственного долга, что позволило бы «зеленым» и «социал-демократам» продолжать с энтузиазмом финансировать свои политические проекты за счет будущих поколений немцев.

Линднер несколько пафосно, но весьма резонно возразил, что подобное требование входит в противоречие с той присягой, которую он приносил немецкому народу, и отказался продолжать сотрудничество на подобных условиях. «В течение трех лет СвДП демонстрировала политическую ответственность и готовность идти на компромисс «в пределах допустимого», — сказал он. Однако на этот раз пределы были серьезно превышены.

Министр финансов не ограничился описанием ситуации, а занял жесткую позицию в отношении Шольца.

Канцлер, по его словам, долгое время не признавал и преуменьшал плачевность экономической ситуации в Германии. Теперь же он решил выдвинуть предложения, которые являются «несерьезными и неамбициозными», и ничего не делает для преодоления фундаментальной слабости страны в области экономического роста. «К сожалению, Олаф Шольц показал, что у него нет сил, чтобы вдохнуть в страну новую жизнь», — заключил Линднер.

Фактически основным предложением Шольца было увеличение порога государственного долга, включающее ограничение расходов на электроэнергию, субсидирование автомобильной промышленности и гарантию дальнейшей поддержки Украины после победы Трампа на выборах в США.

По большому счету канцлер занимается тем же, что делал еще на посту министра финансов в кабинете Ангелы Меркель — решает политические проблемы с помощью заемных средств, не особо задумываясь над тем, кто и каким образом будет возвращать эти кредиты.

«Вертолетные деньги» в эпоху пандемии коронавируса, энергетические субсидии и субсидии на покупку электромобилей, создание специального фонда бундесвера, финансируемого за счет госдолга, — всё это проекты нынешнего канцлера, стоившие Германии сотен миллиардов евро.

Собственно, идея Шольца о создании специальных фондов наряду с обычным бюджетом, дабы примирить «зеленую» климатическую, «социал-демократическую» социальную и «либеральную» финансовую политики, стала цементом для сверхпротиворечивой «светофорной коалиции».

Однако любая манипуляция с финансами и государственными долгами имеет свои пределы.

В ноябре 2023 года Федеральный конституционный суд признал неконституционными финансовые уловки по созданию дальнейших теневых бюджетов, и это стало началом конца коалиции. Осторожный Линднер больше не пожелал идти на конституционный риск.

Если смотреть непредвзято, то рассуждения канцлера, мягко говоря, и впрямь сомнительны с юридической точки зрения.

Он считает, что российская спецоперация на Украине и избрание Дональда Трампа президентом США, за которым, как предполагается, последует сокращение помощи Украине со стороны Америки, представляют собой чрезвычайную ситуацию, сравнимую со стихийным бедствием. А если на страну надвигается лава из извергающегося вулкана — тут, по мнению канцлера, уже не до чистоплюйства.

Однако с уходом Линднера из правительственной коалиции последует ее распад и досрочные парламентские выборы, которые не сулят Шольцу ничего хорошего. Как личная популярность канцлера, так и популярность его партии СДПГ далеки от того, чтобы претендовать на пост главы правительства в новом кабинете министров.

Однако, избавившись от Линднера, Шольц может попытаться провести ряд законопроектов, требующих увеличения государственного долга, принеся себя таким образом в жертву интересам определенной части германских элит, и только после этого кануть в политическое небытие.