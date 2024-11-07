Прошедшие президентские выборы в США закончились настоящим триумфом Дональда Трампа и республиканцев. Степень его победы поразила даже многих однопартийцев Трампа, которые надеялись на успех, но были уверены, что отрыв от Камалы Харрис окажется минимальным. Как же удалось добиться такого результата и чем он обернётся для Америки и мира.

ИА Регнум

Штаб Трампа последние три-четыре недели до выборов излучал уверенный оптимизм. Соратники даже начали загодя делить посты в будущей администрации. Это выглядело несколько опрометчивым, но такой оптимизм основывался на данных закрытых опросов, которые проводили республиканцы. Те указывали на победу Трампа во всех семи ключевых штатах.

В итоге закрытая социология республиканцев оказалась сильно ближе к реальности, чем публичные опросы или электоральные модели демократов. Американские социологи в очередной раз недооценили уровень поддержки Трампа, как это уже было в 2016 и 2020 годах. Правда, на этих выборах они хотя бы не списывали его со счетов. Но консенсусным мнением было то, что Трамп заберёт лишь часть штатов и расклад по выборщикам будет примерно равным.

В итоге Трамп вполне легко победил с 312 выборщикам, причём как на юге США — в Аризоне, Неваде, так и на восточном побережье — в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании. Удалось ему выиграть и на Среднем Западе — в Мичигане с Висконсином. Это была настоящая «красная волна», которая буквально смыла демократов. Республиканцы показали резкий прирост уровня своей поддержки почти во всей Америке.

Некогда колеблющиеся штаты вроде Флориды и Огайо дали Трампу колоссальное преимущество в 12-13 пунктов. Даже в традиционно демократических штатах типа Калифорнии и Нью-Йорка он получил 40-45%, что сильно больше, чем было четыре или восемь лет назад. Такая волна поддержки очень сильно помогла республиканцам на выборах уровнем пониже президентских.

В Сенате республиканцы берут 52-53 места, а то и больше. В нижней палате у них тоже есть неплохие шансы сохранить хоть шаткое, но большинство, и удержать за Майком Джонсоном позицию спикера. Трампу позарез нужно иметь под контролем республиканцев обе палаты Конгресса, иначе он не может проводить обещанные реформы.

Постепенно выходящие данные экзит-поллов показывают, что Трамп резко нарастил уровень своей поддержки среди представителей этнических меньшинств, особенно испаноязычных и азиатов. За него проголосовала почти половина латиноамериканцев, это беспрецедентные цифры. А еще он получил около половины голосов поколения «зумеров», рождённых после 1998 года.

Надежды демократов на то, что молодой и этнически разнообразный электорат позволит им всегда удерживаться у власти, пошли прахом. Реальная картина оказалась сильно сложнее.

Например, те же испаноязычные жутко недовольны завозом огромного количества нелегалов, отбирающих у них рабочие места. Демократы же навязывали им лишь свою «расово-гендерную» повестку, которая мало кому интересна за пределами университетских кампусов и редакций либеральных медиа.

Демпартия до сих пор приходит в себя после настоящего разгрома, в ее рядах уже вспыхивает внутренняя война и поиск виновных. Левое крыло бунтует и требует двигать ещё более «прогрессивную» идеологию на следующих выборах. Истеблишмент обвиняет левых в том, что они со своими пропалестинскими митингами устроили внутрипартийный раскол.

Мусульманская улица действительно оказала значимое влияние на выборы.

Например, в городах с мусульманским большинством в Мичигане вроде Дирборна, который называют исламистской столицей США, выиграл Трамп. Мусульманская диаспора поддержала Трампа и независимых антивоенных кандидатов вроде Джилл Штайн. Теперь они будут требовать от Трампа, чтобы он поскорее пошел на деэскалацию на Ближнем Востоке.

Демократам же предстоит долгая и мучительная работа над ошибками.

Их шаткая электоральная коалиция меньшинств попросту развалилась. Стоит ждать попыток отойти от разыгрывания расово-гендерной карты на президентских выборах и несколько притушить накал культурных войн в США с теми же трансгендерами. Вполне возможно, что на следующие выборы в 2028 году Демпартия выставит уже белого мужчину вроде губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, раз темнокожая женщина Харрис, взятая по квоте, всё провалила.

Не помогла Камале и выстрелившая на прошлых выборах «почтовая магия». Всё-таки во многих штатах контроль за голосованием ужесточили, переносные урны, в которые массово вбрасывали бюллетени, уже не стояли на каждом шагу. Да и республиканцы поступили грамотно, сделав свою ставку на раннее и почтовое голосование.

Им удалось набрать такой темп, что ко дню выборов его уже стало сложно перебить вбросами и махинациями, хотя случаев голосования нелегалов или умерших наверняка тоже было немало. Просто отрыв Трампа в ключевых штатах, в отличие от 2020 года, оказался настолько серьёзным, что повлиять на итоговый исход выборов фальсификации уже не смогли.

Трамп получил от избирателей полный карт-бланш — за него проголосовало и большинство в общенациональном разрезе. Республиканцам удалось этого добиться впервые за двадцать лет — с перевыборов Джорджа Буша-младшего в 2004 году. Американцы возложили на Трампа надежды и на вытаскивание страны из нынешнего системного кризиса с расколом, и на стабилизацию международной обстановки, чтобы не сползти в третью мировую войну.

Трампу достаётся очень тяжёлое наследство «байденизма», и если ситуацию не удастся оперативно выправить, то его рейтинги быстро обвалятся.

Избранный президент намерен первым делом понижать налоги и запустить очередной виток торговых войн с введением тарифов на импорт из Евросоюза и Китая. Ожидается программа депортации нелегалов и укрепление южной границы США.

При этом у демократов сохраняется возможность блокировать инициативы Трампа в Сенате, где для принятия многих решений нужны 60 голосов. Этим они точно будут активно пользоваться.

Во внешней политике новая команда скорее всего первым делом займётся ближневосточной повесткой.

Они хотят вызвать Биньямина Нетаньяху на ковёр в Вашингтон и потребовать от него дорожной карты разрешения конфликта в секторе Газа и в Ливане. Этого ждёт американский электорат, уставший от ближневосточной напряжённости. Трампа все считают произраильским политиком, поэтому у него есть больше пространства для манёвра, чтобы давить на Нетаньяху и заставлять того менять политику.

Трамп наверняка будет помогать своим друзьям-евроскептикам в Европе вроде Виктора Орбана, которому нужна американская «крыша» для войны с евробюрократией. Очень напряжёнными станут отношения с Британией, особенно в свете того, как лейбористы активно вмешивались в американские выборы на стороне Харрис.

На китайском направлении стоит ждать дальнейшего «обмена» повышенными тарифами и санкциями, хотя некоторые миллиардеры из спонсоров Трампа надеются в итоге как-то выйти на серьёзные переговоры обо всех противоречиях между США и Поднебесной.

Ну и остаётся открытым вопрос с Украиной.

Лоббисты офиса Владимира Зеленского, кажется, сожгли все мосты в отношениях с Трампом. Теперь их неуклюжие попытки отмотать всё назад вряд ли к чему-то приведут. Новый президент США будет сначала пытаться навязать своё видение разрешения украинского конфликта. А если не получится, то он может по своей любимой привычке умыть руки и самоустраниться от ситуации, переложив ответственность на Европу.

В любом случае Киев ничего хорошего не ждёт — объёмы траншей из США будут неуклонно сокращаться. А фокус внимания внешней политики Вашингтона будет перенесен на те направления, которые видятся Трампу более приоритетными — вроде конкуренции с Китаем в Азии.