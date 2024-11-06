5 ноября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку главу оборонного ведомства Йоава Галанта. Отставка министра стала закономерным итогом копившихся в течение долгого времени разногласий между двумя политиками, хотя и не решила ни одну из стоявших перед израильским правительством проблем.

ИА Регнум Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант

Нетаньяху, чей политический рейтинг за последний год заметно снизился, решил аккуратно избавиться от сильного оппонента и вывести его за рамки большой политики. Однако успех этого маневра будет зависеть от эффективности работы преемника Галанта. В противном случае израильский премьер подарил оппозиции консолидирующую фигуру, которая вполне сможет вытолкнуть его из кресла.

Дважды уволенный

Отставка Галанта, пусть она и вызвала ажиотаж, не стала для израильтян совсем уж неожиданностью, тем более что своего поста тот мог лишиться и гораздо раньше, если бы не стечение обстоятельств.

В первый раз министр оказался на грани увольнения в марте 2023 года, когда пытался затормозить судебную реформу, предполагавшую перестройку правовой системы Израиля. Одна из новаций, против которой выступал Галант — возможность преодолевать вето Верховного суда парламентским большинством. Это сулило «партии власти» во главе с Нетаньяху серьезное усиление аппаратного веса и возможность прогибать политический курс страны под свои приоритеты.

Несмотря на то что и Галант, и Нетаньяху принадлежали к одной партии («Ликуд»), министр принял решение занять сторону противников реформ, чем и спровоцировал «утрату доверия». Однако из-за массовых протестов Нетаньяху не решился дать ход процедуре отставки и отозвал решение. Но напряженность между двумя политиками сохранилась.

С началом операции в секторе Газа разногласия между Нетаньяху и Галантом лишь усилились, хотя премьер и попытался благоразумно «замести под ковер» прежние обиды и даже наделил министра обороны дополнительными полномочиями при проведении операций против ХАМАС.

Однако отсутствие ярких побед и постепенное увязание израильских сил в анклаве не добавили министру очков доверия. Скорее наоборот — каждый провал ЦАХАЛ в Газе записывался Нетаньяху на личный счет Галанта.

Тот со своей стороны обвинял премьера в нерешительности и нежелании работать над освобождением израильских заложников. При этом Галант до последнего тормозил расширение израильских операций на ливанское направление, считая, что война на два фронта лишь ухудшит оперативное положение ЦАХАЛ. Это, в свою очередь, расходилось с позицией Нетаньяху, который требовал жестких и решительных действий против ливанской «Хезболлы».

С каждым месяцем риторика Нетаньяху в отношении Галанта становилась все жестче, и их скорый разрыв был лишь делом времени.

Новость об отставке Галанта ожидаемо дала простор спекуляциям. Буквально через час в прессу просочились сведения, что Нетаньяху с теми же формулировками якобы уволил главу Генштаба Херци Ха-Леви и шефа Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронена Бара.

Оба высокопоставленных офицера уже получали «черные метки» от правительства (в том числе за слишком тесное взаимодействие с лидером оппозиции Бени Ганцем), их отставки выглядели логичным продолжением развернувшихся «чисток».

Однако эти слухи были оперативно опровергнуты канцелярией премьер-министра, что позволило несколько снизить градус напряженности.

Точка невозврата

Неясно, что именно подтолкнуло Нетаньяху снять министра обороны одним днем, особенно в условиях продолжающихся операций в Газе и Ливане, а также подготовки к новому витку эскалации с Ираном.

Сам Галант объяснил произошедшее тремя причинами: разногласиями по созданию госкомиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года, спорами по вопросам, связанным с освобождением удерживаемых в Газе заложников, а также по теме призыва ультраортодоксов в ряды ЦАХАЛ.

Однако, с точки зрения Нетаньяху, есть и менее прозаические причины.

Самой логичной пока выглядит версия о попытках таким образом пресечь возможный «дворцовый переворот» в израильском правительстве.

С учетом того, что премьер оказался в центре «шпионского скандала» с утечками секретных документов из собственной канцелярии, его противники вполне могут воспользоваться шансом изменить политический расклад в Израиле. Тем более что запрос на проведение досрочных выборов назрел давно.

И Галант в этом плане видится весьма перспективным вариантом. Будучи выходцем из военной среды, он выглядит в глазах части израильского общества гораздо менее «токсичной» фигурой, чем Нетаньяху.

Ему удалось сохранить контакты не только с «оппозицией силовиков» во главе с Ганцем, но и с партнерами в Вашингтоне (как демократами, так и республиканцами), что особенно важно в контексте смены администрации в Белом доме. Нетаньяху, изрядно попортивший отношения с демократами, такой тактической гибкостью похвастаться не может.

Наконец, Галант на своем посту запомнился, в первую очередь, как ярый сторонник освобождения заложников «любыми силами и средствами». А это значит, что основной «протестный» электорат примет его сторону в случае реальной борьбы за власть.

При этом, в отличие от Ганца (представляющего интересы партии «Хосен ле-Исраэль»), у Галанта гораздо больше шансов договориться с правящей партией «Ликуд», к которой он по-прежнему относится. Однако высока вероятность, что значительная часть депутатов сохранит лояльность прежнему премьеру.

Пока Нетаньяху удалось отчасти погасить активность Галанта, выведя его за рамки большой политики, хотя переход министра обороны в разряд «обиженных властью» и открывает для оппозиции новые возможности для борьбы за власть в среднесрочной перспективе.

С другой стороны, израильский премьер смог разыграть быструю смену кадров, назначив главой оборонного ведомства экс-главу МИД Исраэля Каца. Последний достаточно обтекаемо обозначил свои приоритеты на новом посту, не забыв в числе первых целей упомянуть освобождение заложников, разгром ХАМАС и «Хезболлы», а также сдерживание Ирана.

В случае, если Кацу удастся добиться существенных подвижек в диалоге по заложникам или стратегическому взаимодействию с США, Нетаньяху сможет использовать тезис о «профессиональной несостоятельности» Галанта в полную силу и тем самым лишить оппозицию приобретенного козыря, а себя — угрозы досрочных выборов.