Лимоны, мандарины, грейпфруты, ананасы, хурма, инжир, фейхоа, гранаты и кофе… Оказывается, неприспособленные к нашему климату растения при грамотном уходе прекрасно себя здесь чувствуют. Житель Ровеньков, ЛНР, Пётр Николаевич Охрименко своей верой и упорством это доказал.

ИА Регнум

Пётр Николаевич окончил городскую школу № 1, затем — Новочеркасский техникум. После службы в Туркестанском военном округе вернулся в родные Ровеньки и устроился водителем в автопарк. В 1980 году, когда было создано производственное объединение «Ровенькиантрацит», перешел трудиться туда, где проработал водителем более 30 лет.

Откуда же любовь к выращиванию субтропических растений?

«Когда я работал в автобусном парке, познакомился с пареньком, который дома выращивал цитрусы. Как-то был у него в гостях и увидел лимонное деревцо, на котором красовались ярко-желтые плоды. Купил у товарища несколько саженцев, и, можно сказать, заболел этим делом. Отовсюду доставал разные сорта лимонов, мандаринов, ананасов, бананов и так далее», — делится воспоминаниями Охрименко.

Свою коллекцию ровенчанин собирал по всему Советскому Союзу. Ездил за редчайшими сортами в Абхазию, Ташкент, завёл знакомства в Сочинском НИИ горного садоводства и цветоводства, откуда привозил новые растения.

Но успеха не случилось бы, уверен садовод, если бы деревья не отвечали взаимностью.

«С появлением первого дерева мой дом оброс литературой по уходу за растениями, так как знаний в этой области у меня совсем не было. Книжные советы сработали: лимон стал плодоносить по 50–60 килограммов в год», — рассказывает Петр Николаевич.

Только со временем он узнал, что на созревание одного плода работают не менее десяти листьев. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы на деревце их было как можно больше. Когда же лимон собирается расцвести впервые, желательно оборвать все бутоны: цветение требует большого расхода энергии, а неокрепшее деревце не всегда выдерживает такую нагрузку и часто погибает.

«При выращивании цитрусовых нужно следить за климатом комнаты и по возможности управлять им в зимний период. Жаркий воздух, свыше 20 градусов, губителен для растений. Радиатор отопления необходимо закрыть широкой доской, фанерой или поставить на него емкость с водой. Влажный воздух предотвратит опадение листьев», — делится секретами Охрименко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927548" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Субтропический сад Петра Охрименко

Со временем любовь Петра Николаевича перестала умещаться в рамки домашних подоконников и теплиц. Ему захотелось показать красоту экзотического субтропического рая родному городу. Начал искать возможности. Помог директор ГП «Ровенькиантрацит» Геннадий Астров.

Пётр Охрименко разбил зимние сады в теплицах при шахтах имени Фрунзе и Дзержинского. Для их оформления понадобились новые деревья, за которыми пришлось ехать в Ташкент.

«Я летал в Ташкент дважды, чтобы привезти сюда хорошие сорта. И был потрясен. Такого разнообразия цитрусовых мне еще видеть не приходилось. Ташкент, на самом деле, удивительный город. Там нет привозных лимонов — все выращенные в своих теплицах.

В те годы там был огромный колхоз имени Ленина. Именно там ученый-селекционер Зайнутдин Фахритдинов вывел несколько прекрасных сортов лимонов. Они и названы в честь него — Ф-1 и Ф-2. Эти сорта получили с помощью скрещивания. Результат превзошел все ожидания. Получились тонкокожие лимоны с приятным кисло-сладковатым вкусом без прогорклости и сильным цитрусовым ароматом», — отмечает Пётр Николаевич.

ИА Регнум

В первый раз он привёз из Ташкента 50 саженцев. В Ровеньках, как уже было сказано выше, при шахтах разбили чудесные субтропические сады. Второй раз Охрименко попросили привезти саженцы для шахты «Центральной» Донецка — города в Ростовской области. Он привез 120 деревьев уже с цветками. Через 2–3 года растения начали плодоносить и давали шахте 5 тонн лимонов.

От себя Петр Охрименко дарил производственным садам кофе, мандарины и прочие экзотические вкусности.

«Фахритдинов упорным трудом, методом проб и ошибок, вывел действительно прекрасные цитрусовые. Я у нас в городе, да и в Луганске таких лимонов не встречал.

Сейчас две мои дочери живут в Ростове, когда я приезжаю к ним в гости, то вижу именно эти лимоны. Их даже продают с машин с ташкентскими номерами. Всегда покупаю их своим девчонкам и внукам. Хотя, конечно, и сам гостинцев, выращенных в своем саду, везу немало», — рассказывает садовод.

ИА Регнум

Пётр Охрименко стал знаменитостью в Ровеньках, заразил своим увлечением немало горожан. Мужчина и рад: всегда готов помочь правильно ухаживать за растениями, чтобы те приносили радость — вкусные плоды.

Его мечта — чтобы цитрусовые и другие экзотические растения никогда не исчезали из домов ровенчан. Для реализации мечты он начал делиться своими наблюдениями с садоводами и агрономами, публиковаться в периодических тематических изданиях. Благодаря этому у садовода появились друзья-единомышленники из разных уголков страны.

«Товарищ из Красноярска как-то, например, прислала мне ананасы, из Казани — бананы, из Санкт-Петербурга — семена папайи. Я пересылал им лимоны», — вспоминает Петр Николаевич.

Все растения, которые есть сегодня в коллекции Петра Охрименко, приносят плоды. До момента плодоношения проходит примерно 3–4 года, период вызревания фрукта — 3–4 месяца.

ИА Регнум

А чтобы извлечь максимальную пользу от своих любимцев, садовод прибегает к хитростям. Например, чтобы заставить ананас завязать плод, помещает его в целлофан и подбрасывает туда косточки карбида. Ананас «нервничает» и стремится «продолжить род», поэтому образует завязь.

Банану тоже свойственно беспокойство о продолжении рода. После созревания плодов травянистый стебель сгнивает, чтобы обеспечить питательную среду для потомства.

Охрименко утверждает, что выращенные в домашних условиях плоды не идут ни в какое сравнение с купленными в магазине.

«Фрукт, прежде чем везти к нам, срывают в недозревшем виде — чтобы не сгнил по дороге. Но вызреть как следует он уже не успел. Плюс к тому его обрабатывают химикатами, чтобы дольше хранился. А домашний фрукт, конечно, и пахнет по-другому, и на вкус не сравнить.

ИА Регнум

Всем советую держать дома несколько саженцев. Вкусно, витамины, да и настроение улучшает. Раньше, когда встречали на Новый год гостей, я их всех угощал своим кофе. Незаметно сорву зёрнышек, намелю, заварю, а потом с удовольствием наблюдаю за их реакцией. Ох, говорят, какой кофе у вас вкусный, как называется? Я их к подоконнику веду и показываю, что заварено в их чашечках.

Жена, когда мы садимся чай пить, берёт лимончик, нарезает, благодарит меня. А мне-то как приятно! Когда дочки были еще девчонками, всех их кормил цитрусовыми, теперь они продолжают моё дело. А когда внуки уже появились, чего тогда в моем саду только не было! Кормил их всякими изысканными фруктами», — делится эмоциями Пётр Николаевич.

Он признаётся, что без своего увлечения просто не мыслит своей жизни. Растения Охрименко сравнивает с детками, за которых переживаешь: правильно ли растут, не холодно ли им, не заболели ли? И всё делает, чтобы любимцы были в полном порядке.