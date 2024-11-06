Не успел Израиль толком оправиться после череды «шпионских скандалов», как общественность взбудоражили новости о массовых утечках секретных документов из канцелярии премьер-министра.

ИА Регнум

В деле тут же начали искать «иранский след» — что не мудрено, ведь за пару недель до этого иранцы увели из Пентагона отчеты о готовящейся израильской операции возмездия «Покаянные дни» и та едва не оказалась на грани срыва.

Однако на сей раз Тегеран оказался ни при чем. Сливом данных занимался один из помощников премьер-министра Биньямина Нетаньяху — и, судя по всему, с молчаливого согласия руководства.

Утечки

По данным ШАБАК, всего по делу об утечке секретных данных из канцелярии премьер-министра проходят пять человек.

При этом основным подозреваемым на протяжении всего процесса остаётся помощник премьер-министра Элиэзер Фельдштейн. Именно он, по версии следствия, передал разведданные о планах ХАМАС вывезти израильских заложников из Газы в Египет британским и немецким таблоидам.

Вероятно, это был уже не первый опыт кулуарного сотрудничества работников премьерской канцелярии и зарубежной прессы — и он вполне мог пройти незамеченным, если бы не бурная реакция общественности.

Публикации западных СМИ на какое-то время нарушили ход переговоров между Тель-Авивом и ХАМАС, что вызвало волну негодования со стороны родственников израильских заложников. И хотя стороны довольно быстро вернулись к обсуждению деталей сделки (и даже достигли «взаимопонимания по отдельным вопросам»), израильские спецслужбы считают утечку из канцелярии премьера ударом по обороноспособности и стабильности страны.

По особым поручениям

Следует отметить, что карьера оказавшегося в центре скандала Фельдштейна до недавнего времени не отличалась размахом.

Получив религиозное образование, он около пяти лет служил в пресс-аппарате ЦАХАЛ, закончив службу в чине капитана, пресс-секретаря дивизии «Иудея и Самария».

К концу 2022 года — когда формировалось новое коалиционное правительство во главе с Нетаньяху — Фельдштейн получил должность пресс-секретаря министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, одной из наиболее одиозных фигур современной израильской политики. Однако не сработался с ним и уже в апреле 2023 года покинул пресс-аппарат, а в октябре того же года (с началом израильской операции в секторе Газа) стал спецпредставителем премьера по взаимодействию с военкорами.

Израильская пресса в один голос твердит, что арестованный помощник Нетаньяху был у последнего на особом счету. Настолько, что, не имея допуска к секретной информации, присутствовал на всех ключевых совещаниях шефа, а также регулярно получал «специальные поручения» по работе с общественным мнением.

Якобы именно Фельдштейн пытался вести освещение боевых действий в Газе в выгодном для Нетаньяху свете, постепенно смещая ответственность за проволочки с освобождением заложников с него на других членов правительства.

Операция по сливу разведданных в прессу, судя по всему, являлась частью этих усилий.

При этом версия о возможной «двойной игре» Фельдштейна и его связях с иранской разведкой развалилась почти сразу — за недостаточностью улик.

Оппозиция поднимает шум

Дело Фельдштейна заметно воодушевило израильскую оппозицию.

Все крупные политики, кому Нетаньяху в свое время перешел дорогу, попытались использовать внезапно выпавший на руки козырь в своих интересах.

Наибольшую прыть в этом вопросе проявили экс-премьер Яир Лапид и глава «оппозиции силовиков» Бенни Ганц: на совместной конференции, прошедшей на днях, они не только призвали к проведению досрочных выборов, но и потребовали создания особой комиссии, которая займется расследованием «событий 7 октября» — включая оценку деятельности премьер-министра.

Оппозиция все больше упирает на то, что Нетаньяху с самого начала был в курсе о делах своего подчиненного и отдавал себе отчет о возможных последствиях жонглирования оперативной информацией.

Global Look Press/Eyal Warshavsky/Keystone Press Agency Яир Лапид

Более того, по мнению Ганца и Лапида, нынешний премьер всеми силами избегает неравных сделок исключительно из собственных интересов — даже если уступки позволили бы завершить процедуру обмена удерживаемыми лицами и снять напряженность в израильском обществе, а потому идет на подлог.

Это, в свою очередь, ставит под сомнение реальную готовность премьера отстаивать интересы Израиля, не подменяя их собственными.

Вместе с тем полноценно разыграть дело Фельдштейна в свою пользу у оппонентов Нетаньяху пока не получается: голоса оппозиционеров по-прежнему звучат вразнобой — особенно если разговор заходит о том, кто будет дирижировать расследованием. Здесь каждый крупный политик по-прежнему тянет одеяло на себя.

Нетаньяху в ловушке?

Несмотря на некоторый разброд в оппозиции, «Непотопляемый Биби» попал в весьма затруднительное положение. Конечно, это не первый скандал в его карьере — однако впервые за долгое время израильский премьер оказался одновременно зажат как сторонниками, так и противниками.

Решение полноценно дать ход истории с утечками (и тем самым признать попытки спекулировать на общественных настроениях) может стоить премьеру хороших отношений с ультраправыми «ястребами» (Итамар Бен-Гвир, Бецалель Смотрич), что грозит развалом правительственной коалиции. Учитывая, что Нетаньяху и сам схожим образом «потопил» конкурентов во время предыдущего электорального цикла, повторять ошибки предшественников он не намерен.

С другой стороны, скрывать факт утечек чувствительно информации слишком долго вряд ли выйдет, тем более что Фельдштейн и его сообщники, судя по всему, активно сотрудничают со следствием.

В случае, если израильский премьер попытается выставить своего бывшего помощника козлом отпущения, тот может поделиться ценной информацией с оппозиционным блоком — и в первую очередь с Ганцем, который даже после развала «военного кабинета» и чисток в армейских рядах остается наиболее грозным и опасным соперником для Нетаньяху. Особенно с учетом того, что потенциальный электорат экс-министра обороны за последний год серьезно прирос за счет семей заложников ХАМАС.

Пока израильский премьер продолжает занимать равноудаленную позицию.

Поддерживая правоохранительные органы в стремлении «выявить природу утечек», но при этом не вдаваясь в подробности ситуации и отрицая любые попытки искусственно раскачать ситуацию вокруг сделки по заложникам. Это позволяет не только удерживать правящую коалицию от развала, но и отодвигать на неопределенный срок досрочные выборы (а заодно и запуск специализированной комиссии).

Однако по мере появления новых подробностей держать баланс становится все сложнее.