Российская армия продолжает продвигаться в зоне проведения СВО. За минувшую неделю ВС РФ выбили противника из ряда укрепрайонов, приблизившись к населённым пунктам Покровск и Курахово.

ИА Регнум

В Министерстве обороны сообщили, что с 26 октября по 1 ноября войска установили контроль над 12 населёнными пунктами в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. В частности, на сватовском направлении российская армия освободила посёлок Первомайское.

В целом же в октябре Вооружённые силы России освободили более 257 квадратных километров территорий Донбасса. При этом темпы наступления только растут.

Сейчас ВС РФ продвигаются в направлении Кураховского водохранилища и города Курахово. С севера войска движутся из района населённого пункта Цукурино, с востока — из посёлка Островское, с юга — из района Угледара.

После потери последнего ВСУ так и не смогли сформировать новую линию обороны в этом районе по двум ключевым причинам: во-первых, здесь равнина, во-вторых, нет крупных населённых пунктов, где украинские войска могли бы закрепиться.

На южном направлении бои развернулись в районе посёлка Трудовое, в 9 километрах от Курахово. Некоторые российские и украинские издания, а также Telegram-каналы сообщили, что российские войска полностью освободили населённый пункт. Но, по данным источника ИА Регнум, находящегося на этом направлении, бои за населённый пункт ещё продолжаются.

«Есть определённые успехи в этом районе. Также, по непроверенным данным, противник может отойти в направлении Успеновки. Но пока идут тяжёлые бои, если ВСУ где-то отступают, то огрызаются всеми силами, особенно налегая на дроны. Но на нашей стороне — контроль ключевых высот, поэтому будем двигаться вперёд», — заверил собеседник агентства.

Анна Рыжкова ИА Регнум

Также он сообщил, что идут тяжёлые бои в районе посёлка Волченка на северном берегу Кураховского водохранилища, российская армия продвигается в этом районе.

В случае потери контроля над селом Трудовое украинские войска будут вынуждены отступить на другой берег реки Сухие Ялы, на пару километров ближе к Курахово.

Продвигающиеся с востока подразделения российской армии также освободили населённый пункт Катериновка и приближаются к селу Ильинка.

Информацию российских источников также подтвердил военный обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Рёпке. По его оценке, российские войска двигаются к Кураховскому водохранилищу с северо-востока и юго-запада, продвигаясь в направлении села Максимовка. В итоге российское наступление может привести к отходу ВСУ из Курахово и из 10-20 близлежащих населённых пунктов. Либо же — к их полному окружению.

В свою очередь, украинские источники жалуются на нехватку резервов и обустроенных рубежей обороны. Раньше дислоцированные в Курахово украинские военные признавали, что город в обозримом будущем может быть оставлен. Пока всё идёт к тому, что ВСУ действительно придётся отступить.

Продвигаясь в районе Курахово, командование российской армии пока не спешит форсировать наступление на Покровск, где по состоянию на 2014 год проживало больше 100 тысяч человек. Вместо этого ВС РФ последовательно заняли ряд крупных населённых пунктов на подступах к Покровску, в которых ВСУ планировали организовать оборону: Новогродовку, Селидово, Украинск и Горняк.

Начав в Селидово, российские войска продвинулись от посёлка Вишнёвое в направлении Новоалексеевки. Южнее наступление также развивается в районе Новодмитровки. Как и в районе Курахово, дислоцированные южнее Покровска соединения ВСУ предпочитают отходить и не переходят в контрнаступление.

На некоторых участках российские войска продвинулись на расстояние до 25 километров к границе Днепропетровской области. Однако, что куда важнее, наступление позволит перерезать дорогу, соединяющую Покровск и Великую Новосёлку. А тем самым — нарушить сообщение между двумя группировками сил противника.

Дальнейшее продвижение позволит последовательно перерезать остальные маршруты снабжения между Покровском и тылами в Днепропетровской области. По оценке источников ИА Регнум, силы ВСУ, которые сейчас активно готовятся отражать лобовой штурм города, могут в итоге оказаться в окружении.

«Мы знаем, что Покровск готовят к боям, особенно промзону. Поэтому будем искать другие способы, нужно будет — обойдём город. Сейчас противник также подтягивает свежие резервы для обороны южных рубежей и подходов к городу, но, безусловно, командование это тоже учтёт. Если они не смогут защитить подступы к городу, мы, рано или поздно, возьмём Покровск», — отмечает собеседник издания.

При этом украинские источники откровенно бьют тревогу и сообщают о панике в оперативном командовании ВСУ. По сообщениям украинских депутатов, высшее руководство санкционировало передачу опытных операторов беспилотников и систем ПВО в пехоту, также в окопы попадает медицинский персонал и бойцы строительных подразделений.

В свою очередь руководство дислоцированных в Донбассе 47-й и 53-й бригад ВСУ в Facebook (запрещён в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) обратилось к самовольно оставившим часть, призывая их вернуться на позиции.

«Мы все можем ошибаться — это часть жизни. Важно помнить, что один проступок не определяет нас полностью. Мы поддерживаем тех, кто хочет исправить прошлые ошибки», — говорится в обращение.

В Киеве заявляют, что фронту в ближайшее время потребуется до 150 тысяч новобранцев. Если их не удастся мобилизовать, в ближайшее время фронт в Донбассе может полностью рухнуть. К подобным выводам приходят и западные обозреватели. Американский журнал Newsweek, оценив темпы продвижения российской армии, написал, что ВСУ может не хватить резервов для удержания фронта.

«Такие темпы продвижения и возможности авиации (ВС РФ. — Прим. ред.) могут иметь серьёзные последствия для Украины, которая не сможет подтянуть строительную технику слишком близко к линии фронта, по крайней мере без больших потерь в живой силе», — сообщают авторы издания.

Кроме того, в конце прошлой недели в Донбассе выпал первый снег. Большая часть деревьев лишилась листвы — «облысела», из-за чего стало невозможно маскировать бронетехнику и артиллерийские орудия в полевых условиях. Демаскированные вооружения всё чаще становятся целью для российских беспилотников — наравне с пехотой противника. К зиме же украинским войскам придётся вести боевые действия в голой степи, а решающую роль будут играть превосходство в авиации и артиллерии.

Поэтому, даже если рекруты из самого свежего пополнения в ближайшее время начнут пополнять окопы, далеко не факт, что ВСУ успеют стабилизировать линию фронта в Донбассе. Времени у них для этого остаётся критически мало.