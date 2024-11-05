Сегодня стартуют американские выборы, и особое значение им придают не только клерки в Вашингтоне или любители здорового образа жизни из Калифорнии. Еще до того, как большая часть вышеперечисленных отправилась на избирательные участки, президент Бразилии Лула да Силва выразил мнение, что для американской демократии будет лучше, если победит Камала Харрис.

ИА Регнум

Более того, товарищ Лула выразил свое мнение так, будто демократия в США и возможна лишь при Харрис.

Фашизм с другим лицом

В частности, бразильский лидер заявил, что является «поклонником демократии» и считает ее лучшей формой правления, которую придумало общество, — ведь только такая форма правления позволила бы токарю трижды стать президентом республики (в данном случае Лула приводит в пример самого себя). Также только демократия позволяет противоположным сторонам «цивилизованно спорить» и обсуждать идеи без насилия. Таким образом, победа Камалы на выборах гораздо надежнее для укрепления демократии в Соединенных Штатах.

Честно говоря, на фразе «обсуждение идей без насилия» так и тянет вспомнить недавние выборы мэра Сан-Паулу, где один из кандидатов ударил стулом своего оппонента во время теледебатов. Ну да ладно, разговор не о том.

Рассказывая о надежности Камалы, Лула плавно перешел к Дональду Трампу и припомнил ему атаку на Капитолий — и это совершенно неудивительно, если вспомнить, что при вступлении в должность самого Лулы в январе 2023 года в Бразилии имела место своя собственная «атака на Капитолий».

Популярность консерваторов в разных регионах мира бразильский президент косвенно назвал «фашизмом и нацизмом с другим лицом».

На основании данного высказывания ряд экспертов сделали вывод, что бразильские власти встретят возможное избрание Дональда Трампа без восторга и это явно может повлиять на количество контактов высшего уровня между американскими и бразильскими властями.

В дальнейшем оказалось, что возвращения республиканца в Белый дом не желают и в других странах Южной Америки.

Уполномочены заявить

В последних числах ноября в англоязычной прессе появилась весьма примечательная статья о том, через что прошла американская разведка в период президентства Дональда Трампа. Речь шла практически исключительно о венесуэльском направлении.

Рассказывается, что в ЦРУ с нуля была создана оперативная группа для расширения усилий по взлому венесуэльских правительственных сетей и других инфраструктурных объектов — все с целью сбора разведывательной информации. Работать, как пишут в статье, было непросто — палки в колеса бравым агентам ставили как в самом ЦРУ, так и в Агентстве национальной безопасности, не желавшем тратить усилия на свержение власти в Боливарианской республике. Например, для атак не предоставляли самых лучших хакеров.

Тем не менее одну диверсионную операцию провести удалось: оказывается, американцы совершили кибератаку на государственную систему заработной платы, через которую начислялись все необходимые выплаты военнослужащим Венесуэлы. В результате солдаты на какое-то время лишились возможности получить деньги — и это «спровоцировало определенный раскол в вооруженных силах» страны.

Однако неудач все же было больше.

Как оказалось, разведке здорово мешали такие продемократические структуры, как USAID, которые, вместо раздачи гуманитарной помощи, пытались рассказывать голодающим и безработным про демократию. Не улучшило ситуацию и решение о закрытии американского посольства в Каракасе — связываться с источниками приходилось через посредников, а обрабатывать чиновников из правительства Николаса Мадуро — через оппозицию, которая благополучно эту задачу провалила.

Также выяснилось, что должностные лица администрации Трампа подталкивали ЦРУ и Пентагон к проведению операций против Кубы. В частности, предлагалось совершить цифровые атаки на суда, которые доставляли топливо из Венесуэлы на Остров свободы. Правда, для этого пришлось бы доставлять необходимое оборудование в северную часть Южной Америки, на что в американском разведывательном сообществе пойти отказались.

Через весь текст идет нарратив о том, что администрация Джо Байдена проявила себя с правительством Мадуро как договороспособная, и даже достигла определенных успехов. Правда, в итоге венесуэльский лидер все равно провел «недемократические выборы», но кто ж ожидал от Каракаса чего-то другого.

Материал в очередной раз наводит на мысли о том, что Трамп хоть и славится невыполнением предвыборных обещаний, особенно в контексте международных отношений, с Венесуэлой в её нынешнем составе дружить явно не будет и может предпринимать какие-то новые диверсионные операции.

Ожидать милостей от Харрис тоже не стоит, но вариант избежать прямых и грубых атак все же имеется, поэтому выбирать есть из чего.

Запрет на импорт

Новый президент Мексики Клаудиа Шейнбаум уже дипломатично дала понять, что страна примет любого кандидата, победившего на выборах у северного соседа.

Учитывая, что во многом она является продолжателем дела левого экс-лидера Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, фактически терпевшего откровенные оскорбления Дональда Трампа в адрес мексиканцев, расклад намечается интересный.

Дело в том, что, несмотря на видимый конфликт администраций Обрадора и Трампа, первый все же не поздравил Джо Байдена с избранием на должность, а с легкой руки команды второго несколько высокопоставленных мексиканских чиновников избежали уголовного преследования в Штатах и отправились домой, в Мексику.

При этом практически всю оставшуюся часть срока Обрадор становился фигурантом материалов проамериканских либеральных медиа, в которых вовсю рассматривались его гипотетические связи с мексиканскими наркокартелями.

Его преемница Клаудиа Шейнбаум позиционирует себя как «народного лидера», причем у этого лидера откровенно либеральный бэкграунд с очень «байденовской» климатической повесткой.

Тем не менее Шейнбаум уже усиливает контакты с действующей американской администрацией на фоне борьбы с картелями, а фактическая выдача США одного из основателей картеля Синалоа Исмаэля Самбады (по сути, похищенного с помощью американского самолета в родной стране) и продолжающиеся по данному делу юридические процедуры, которые дали ей повод для системных чисток в рядах силовиков, демонстрируют, что с демократами дама вполне сработалась.

А вот будет ли так с Трампом — большой вопрос.

Кандидат от Республиканской партии уже пригрозил, что во имя борьбы с нелегальными мигрантами и наркоторговцами может ограничить для Мексики возможность вести торговлю с США, что с учетом непростой экономической ситуации в стране выглядит очень серьезным заявлением.

При таком раскладе лояльная к мигрантам (и связанными с ними проблемами) Харрис для Мексики также пока является более желательным вариантом.

Таким образом, если Дональду Трампу все же удастся вновь обосноваться в Белом доме, то его команде придется всерьез заниматься латиноамериканским направлением, ведь к югу от границы данному событию очень мало кто будет рад, а на одном Хавьере Милее и сальвадорском президенте Найибе Букеле далеко не уедешь.