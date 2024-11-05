«Поющий алкоблогер» Клавдий Петрович, один из лидеров украинского Тик-Тока, немедленно отозвался креативом на новый закон о штрафах и лишении свободы за «незаконные дрова». В коротком клипе пухлый, очкастый и кудрявый Клавдий разметался с колотыми поленьями по леопардовому покрывалу в стиле известных чиновников-миллионеров с пачками долларов и исполнил народную песню про «Два дубкы», за которые ему дают «аж три рокы».

ИА Регнум

Уже почти два миллиона просмотров.

Но он, конечно, такой не один: социальные сети накрыла мутная волна креатива. Украинские тиктокеры снимают пародии на штурм спецназом поленницы и обыск с выявлением кучи наколотых дров, язвят по поводу отломившейся на старой яблоне ветки: «От пяти до семи упало». Даже звонят маме: «До тебя полиция приходила, заляж на дно».

Законопроект № 9665, совершенствующий виды ответственности «за правонарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконному обороту древесины», произвел настоящую сенсацию, поскольку в «европейской стране» неисчислимое количество домохозяйств отапливается именно дровами. Причем давно, поскольку в рамках выполнения Меморандума с Международным валютным фондом еще в 2015 году тариф на газ был повышен на 280%.

Как выглядит отопительный сезон на местах, можно рассказать на примере мелкого фермера Сашка, живущего в маленьком селе на краю леса в Черкасской области.

Его стратегия земельной экспансии строилась на том, что пытаться конкурировать с крупной агрофирмой, скупившей все окрестные поля, глупо. Поэтому Сашок скупает соседские участки по мере вымирания соседей или их переезда в город, а лишние деревья пускает на дрова. Накануне зимы покупает пару машин дров в лесничестве и что-то еще понемногу подворовывает, выпиливая упавшие деревья или сухостой лиственных пород.

Воруют все, иначе не прожить, и созданные в эпоху великого изменения климата лесопосадки, естественные и искусственные леса, заповедники и прочие охраняемые территории трещат от народного топора.

Но в случае если новый закон будет подписан президентом, даже напиленное в собственном дворе тянет на штраф или даже на лишение свободы, потому что документов на этот актив нет.

Украинский народ уже окрестил новый закон «О трех веточках» — по аналогии с прокачанным пропагандой сталинским законом «О трех колосках». И почему-то больше никто весело не смеется над тем, как «за поребриком» разрешили собирать валежник «для собственных нужд всем желающим». А ведь еще недавно шутки на эту тему были на Украине весьма популярны.

Адвокат Алексей Кинебас в комментарии телеканалу «Суспильне» рассказал, что «например, два человека, супруги, хранят дрова на сумму свыше 30 000 гривен, не имеют документов, где они эти дрова купили. Уголовная ответственность предусмотрена от пяти до семи лет». Если вред из-за незаконной вырубки или повреждения деревьев и кустарников будет квалифицирован как существенный, за это грозит от 34 тысяч гривен штрафа и до пяти лет лишения свободы. Все зависит от стоимости поврежденной древесины и обстоятельств.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Если уничтожение деревьев и кустарников квалифицируют как повлекшее тяжкие последствия в условиях военного положения, наказание прописано строже, объяснил Кинебас.

В свою очередь украинские парламентарии посмеиваются над теми, кто «не читает законопроектов».

Народный депутат Юрий Камельчук, один из инициаторов введения новых норм, уверяет, что такие безграмотные граждане «пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и коррупционерами из ГП «Леса Украины», которые, собственно, и наталкивают их на эту всю историю».

В прямом эфире он заверил, что проверок простого населения по количеству дров для отопления собственных помещений не будет, а «волноваться надо только тем, кто ворует — и ворует в больших объемах, грузовиками. Их могут и нужно посадить».

Чтобы понять, что же всё-таки ждет хорошего человека Сашка и его семью, мы углубились в чтение скандального законопроекта и сопроводительных документов к нему. И вот что выяснилось.

Оказывается, всё это происходит в рамках гармонизации украинского законодательства с европейским и «закон о трех веточках» — прямое следствие подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Главного достижения «святого Майдана», в частности, ст. 360 документа.

То есть все, кто теперь недовольны нависшей над ними карой за дрова, для начала должны вспомнить ту радость, которая охватила Украину в связи с твердо взятым курсом на евроинтеграцию и даже внесением соответствующего курса в преамбулу Конституции.

«В приложении ХХХ к Соглашению об ассоциации определено одним из шагов «принятие национального законодательства» с учетом Директивы ЕС от 21.05.1992 № 92/43/ЕС «О сохранении природных биотопов и видов природной фауны и флоры», которая регулирует вопросы, связанные с сохранением и улучшением состояния биоразнообразия за счет сохранения природных биотопов и видов природной фауны и флоры на территории ЕС. Реализация этих шагов требует качественного законодательного регулирования для неотвратимости наказания за нарушения в сфере лесопользования и противодействия незаконной вырубке древесины»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту, уже лежащему на подписи у президента.

Иными словами, нынешние репрессивные меры прямо вытекают из директивы ЕС.

Соцсети Юрий Камельчук

Несмотря на то, что Камельчук успокаивает телезрителей, внесенные в Административный и Уголовный кодексы Украины поправки и дополнения не содержат никаких ограничений относительно проверки домохозяйств.

Даже наоборот, ст. 246 УК усилила ответственность за незаконное хранение (перевозку, сбыт) кустарников или древесины в значительном размере. Пять кубов — это уже он, значительный размер. Десять кубов, которые нужны на отопительный сезон для небольшого сельского дома — большой.

То есть если у кого-то во дворе пять кубов дров без документов, то минимальное наказание — штраф от 2 до 3 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (4,5 млн гривен, или 10,6 млн руб.), максимальное — лишение свободы на срок до трех лет. Если преступник совершил то же самое повторно или «по предварительному сговору с группой лиц» или же дров 10 кубов — то штраф уже от 10 до 25 тыс. минимумов и тюрьма от 5 до 7 лет.

Весьма характерно, что принимается закон именно тогда, когда вся сельская местность уже запаслась дровами на зиму.

Кроме этого, «европейские нормы» запрещают заготовку тростника, самовольное кошение сена и выпас скота, сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов и ягод без лесного билета.

В Европе ведь как: на всё нужно разрешение, лицензия, сдача экзамена о знании законодательства и техники безопасности. Вся земля — чья-то, и право собственности соблюдается очень строго. Так что украинцев активно готовят к тому, что бывшая их земля — «чья-то», и пойти выкосить обочины без разрешения больше нельзя.

Единственно, что не вызывает никаких сомнений в правильности, так это суровое наказание за любимую сельскую забаву в виде выжигания сухой травы по весне, приводящего к масштабным пожарам. Однако это в масштабах удара, который может быть нанесен по самым что ни на есть простым людям, выглядит незначительным.

И никакие протесты в соцсетях, гневные голоса селян и комментарии юристов эффекта не возымеют. Поскольку «революцию гидности» делали не селяне, которым просто показывали новости по телевизору, а те, кому на селян по большому счету наплевать. Они их теперь называют просто: «мобилизационный ресурс», а его мнение в формировании текущей государственной политики не учитывается.

Единственное, на что всерьез рассчитывают украинцы, так это на то, что их внимание хотят отвлечь, «например, сдачей Донбасса» и Зеленский закон «о трех веточках» не подпишет. Пока. Но вполне уверенно осознают при этом, что никакого облегчения им такая рокировка не принесет, потому что в жизни их ничего в целом не изменится.