Ураган «Дана», обернувшийся настоящей катастрофой в испанской автономии Валенсия, продолжает собирать свою трагическую дань. По данным на утро 4 ноября, количество жертв в столице автономии и прилегающих к ней муниципалитетах превысило 210 человек. Но никто не сомневается, что это не предел.

Global Look Press

Министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка не в состоянии внести ясность, заявляя, что «поиск погибших и исчезнувших ведется безостановочно и потому точное количество пострадавших мы назвать не можем». По данным испанских СМИ, еще более 2000 человек числятся пропавшими без вести.

Население всей страны собирает для пострадавших помощь. В основном это подержанная теплая одежда и обогревательные приборы: на дворе глубокая осень и близится зима, а Испания в реальности — это не совсем то, что фигурирует в рекламных туристических буклетах, где солнце, жара и загар. Здесь иногда и снег выпадает, а холодные дожди и температуры около нуля — рядовое явление.

Население региона задает вопросы, почему такие разрушения и потери стали возможны?

Власти кивают в сторону спасателей, мол, предупреждение о надвигающемся урагане было, но они что-то поздно отреагировали. Спасатели отвечают, что да, было, но команда работать поступила слишком поздно, когда уже вода сносила машины, ветер срывал с домов крыши и выворачивал с корнями деревья.

Споры эти ведутся не лицом к лицу, а в режиме «нападение — защита» через СМИ. Иногда обмен репликами между сторонами происходит по принципу «сам дурак». В другое время, наверное, зрители-читатели посмеялись бы над поведением участников полемики, но сегодня на фоне трагедии никому даже не до улыбки.

В рамках трехдневных траурных мероприятий представители властей побывали на месте катастрофы, но выглядело это скорее как следование установленному регламенту, чем как проявление живого участия.

Глава региона Карлос Масон переложил вину за разрушения, причиненные ураганом, на Гидрографическую конфедерацию автономии CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar) — якобы она «трижды в разгар разгула стихии отменяла действия штормовых предупреждений и необоснованно понижала уровень опасности». Специалисты из CHJ утверждают, что ничего не отменяли, и откуда Масон взял эту информацию, им неведомо.

Глава пострадавшей автономии появляется на экранах и в газетах исключительно в жилетке Красного Креста, демонстрируя свою постоянную озабоченность ситуацией. В интервью нескольких жителей Пайпорты (пригородного муниципалитета валенсийской автономии, который был практически смыт водой) звучит мысль, которую цензурно можно перевести так: чего в выступлениях Масона больше — понтов или пиара?

Речи валенсийского руководителя пространны и многословны, после них возникает вопрос: а что он вообще сказать-то хотел? Безусловно, в анналы войдет его фраза: «Люди во власти сегодня обязаны выслушивать упреки населения в свой адрес, с пониманием относиться к недовольству народа и даже стоически сносить адресованные им населением оскорбления. Пример в этом показал наш король».

Монарх Филипп VI вместе с супругой Летисией и свитой прибыл в Пайпорту 3 ноября и произнес слова сочувствия. После чего встречавшая короля толпа выразила свое отношение, закидав его различными попавшимися под руку предметами — кусками глины, пустыми пластиковыми бутылками и зажигалками. Бросали, впрочем, без желания попасть в крупную мишень (рост 56-летнего монарха 1,97 м), но с надеждой выразить свое отношение к руководству страны, допустившей не столько саму катастрофу, сколько ее разрушительные последствия.

«Какого черта вы сюда приперлись? Мы же здесь все уже мертвые!» — цитируют в соцсетях выкрики, адресованные королеве Летисии. Король пообещал всё восстановить, наладить, организовать и впредь не допускать. Телохранители прикрывали монарха во время шествия зонтиками от летящих предметов.

Прибывший в Пайпорту премьер-министр страны Педро Санчес не только удостоился негативных высказываний в ходе своей успокоительной речи, но и понес материальный ущерб. Недовольные жители повредили персональный автомобиль главы правительства, но до опрокидывания и поджога дело не дошло. Самому Санчесу повезло меньше: во время посещения муниципалитета он получил по спине лопатой, брошенной кем-то из «благодарных» граждан, расчищавших улицы.

«Председатель правительства Педро Санчес был эвакуирован с улицы Пайпорты после получения удара лопатой в спину. Напряжение, возникшее сегодня утром, привело к приостановке королевского визита в город Л’Орта», — сообщает издание Sport, информирующее в режиме нон-стоп о положении дел в зоне бедствия

Деятельное участие в решении возникших гуманитарных проблем пообещал принять владелец крупнейшей испанской сети супермаркетов Mercadona валенсиец Хуан Родж, входящий в топ-10 испанских миллиардеров. Однако выделенные им большие партии продуктов питания до потерпевших пока не дошли.

Мария Хосе Катала, глава администрации города Валенсия, на пресс-конференции констатировала, что возникли проблемы с транспортировкой. Так завуалированно она дала понять, что дороги в зоне бедствия всё еще не расчищены. Без прямого ответа на вопрос почему.

В качестве оправдания приводятся метеорологические прогнозы последних дней: несмотря на то, что стихия свое уже практически отбушевала, синоптики по-прежнему держат «красный» уровень погодной опасности. Печатая под ним сведения о возможном ветре, не превышающем 20 км в час и выпадении осадков в размере 0,1 мм на квадратный метр в час. Но дождь продолжает лить, не обращая внимания на прогнозы.

СМИ отмечают оживление разного рода мошенников.

На сайтах газет появились сообщения Красного Креста о «неуполномоченных людях в жилетах нашей организации». Люди эти ходят по домам, собирая «пожертвования» на поддержку пострадавших от урагана. Как и в любой стране, в Испании находится немалое количество доверчивых (в основном пожилых), которые верят этим рассказам и выкладывают свои кровные от чистого сердца.

Некоторые автономии Испании наконец-то начали отправлять своих сотрудников полиции и спасателей в Валенсию. Каталонское издание La Vanguardia сообщает, что из Андалусии в Валенсию и Каталонию выехали 30 автобусов с 215 специалистами по ликвидации последствий стихийных бедствий. Газета обеспокоена, что этого мало, поскольку «Дана» недостаточно ослабла и обещает большие проблемы и Каталонии.

Шесть районов провинции Барселона сегодня затоплены, аэропорт Эль Прат работает с перебоями: техники не справляются с очисткой взлетно-посадочной полосы от постоянно прибывающей воды. Самолеты приходится отправлять на посадку в другие аэропорты.

В Верховный суд автономии Валенсия поступила первая жалоба в отношении Карлоса Масона. Глава автономного сообщества обвиняется в халатности, приведшей к цепочке вопиющих нарушений и упущений, повлекших гибель как минимум 217 человек.

Жалоба подана адвокатской конторой Iustitia Europa. Она же направила в Верховный суд страны жалобу на Педро Санчеса и Фернандо Марласку за «пренебрежение исполнением возложенных на них обязанностей в период природного кризиса, вызванного похолоданием».