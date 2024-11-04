Сегодня россияне отмечала важный государственный праздник — День народного единства. Он был утвержден президентом России Владимиром Путиным еще в 2005 году, а приурочено торжество к окончанию Смутного времени, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов в 1612 году.

Иван Шилов ИА REGNUM

За прошедшие годы праздник стал символом возрождения нашей страны, вокруг него сформировались значимые для российского общества традиции. В торжественных мероприятиях традиционно принимают участие как руководители нашей страны, так и многие граждане разных возрастов, регионов и вероисповедания, объединенные любовью к нашей Родине.

Спасителям Отечества

Днем глава государства возложил цветы к памятнику лидерам народного ополчения Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Именно под их руководством в начале ноября 1612 года наши предки изгнали польских захватчиков из нашей столицы, вернув стране независимость.

Вместе с президентом цветы к монументу героям возлагали представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодёжных организаций, ветераны СВО. На мероприятии, в частности, присутствовали активисты «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», представители фонда «Защитники отечества» и представители Общероссийского народного фронта из ДНР.

Их участие в возложении цветов стало не только данью уважения великим патриотам, спасшим страну во времена Смуты, но и зримым символом объединения общества сегодня. Можно прямо и твердо сказать, что стране удалось преодолеть попытки раскола России в 90-х годах и фактически заново скрепить государство и наших людей для дальнейшего процветания.

Видит в единстве народа главное условие существования и развития России, преодоления ею всех препятствий и лидер страны. «Это не фигура речи, мы все об этом хорошо знаем: когда народ России сплочен, един, нам нет равных. И это главнейшее условие всех наших достижений и всех наших побед», — отмечал ранее Владимир Путин.

Заветы предков — нашему времени

Патриотические акции прошли 4 ноября по всей стране, в том числе, и в Нижнем Новгороде, где в трудный для страны период Смутного времени было создано народное ополчение. И во всех городах России на мероприятия вышли люди, объединенные едиными ценностями, образом будущего и морально-нравственными приоритетами.

Невозможно не подчеркнуть тот факт, что сплочение наших людей — от мала до велика — происходит не только в обстановке государственных праздников. В то время, когда Россия проводит специальную военную операцию и отстаивает свое право на будущее в нелегкой борьбе, миллионы наших сограждан поддерживают свою страну, внося вклад в общую победу, как-то и было 400 лет назад.

«Наш национальный герой определился — простой солдат. А вокруг него — мы, объединенные желанием сделать так, чтобы он выжил и вернулся домой», — пишет в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ, главный редактор ИА РегнумМарина Ахмедова.

При этом наша страна не забывает своих защитников, внимательно следит за судьбой бойцов и их семей и сам Владимир Путин. Сегодня он, в частности, встретился с 11-летним Кириллом из Омска, чей отец погиб в зоне боевых действий в мае 2022 года и был посмертно награждён орденом Мужества.

Лидер государства пообщался и с другими ребятами, спрашивал об их жизни, планах и о родственниках на фронтах СВО. «На таких людях, как твой папа, Россия и держится», — сказал он 16-летней Сабине, дочери командира батареи, отдавшего жизнь за нашу Родину. И такая искренняя вовлеченность президента в заботу о детях героев, безусловно, является сигналом всем уровням власти.

Надежное будущее страны

В сборы гуманитарной помощи и акции поддержки бойцов на протяжении всего хода СВО вовлечены россияне разных возрастов. Что радостно, понимают необходимость этого и наши юные сограждане, чувствующие себя неотъемлемой частью России.

Наша молодежь перенимает глубокое чувство патриотизма от своих отцов, многие ребята активно участвуют в работе молодёжных организаций и поддержке фронта. Их роль особо выделил сегодня лидер страны, обратившись к молодым волонтерам после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

«Без вашей поддержки победа невозможна, чтобы вы понимали. Это не шутка, не пустые слова, — подчеркнул Владимир Путин. — Каждый на своем месте вносит свой вклад, оказывая поддержку нашим мужчинам, которые на переднем крае находятся».

Им предстоит еще немало дел: сегодня наша армия громит врага и выдавливает ВСУ с наших земель, а в пострадавших районах будет нужно наладить мирную жизнь. Как отметил глава государства в ходе общения с активистами военно-патриотического центра «Вымпел» из Курской области, после освобождения приграничья там будет очень востребована работа для волонтёров.

«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — сказал им Путин. Не остается сомнений, что эти ребята проявят себя там наилучшим образом, а в те регионы вернутся мир и уют — пример восстановления Донбасса и Новороссии укрепляет уверенность в этом.

С верой в Бога

Помимо этого, 4 ноября отмечается День Казанской иконы Божией Матери, которая, согласно преданию, поспособствовала победе российских освободителей над интервентами в 1612 году. Именно с нахождением в обозе ополчения чудотворного образа народ связывал триумф наших войск.

Сегодня президент России также посетил выставку-форум «Православная Русь — к Дню народного единства», посвящённую традициям волонтёрства и взаимопомощи в России. Она рассказывает о людях, которые своим личным примером доказали важность милосердия, благотворительности, служения и добровольчества.

Сегодня наша страна возрождает традиционные ценности и связь времен, что едва ли возможно вне тесной связи с православием. Как ранее напоминал Владимир Путин, православная церковь отделена от государства, но неотделима от жизни общества. В условиях же современного идеологического противостояния православие служит одной из духовных опор нашей страны, объединяя россиян вокруг общих целей и идеалов.

В День народного единства, когда президент принял участие в экскурсии для детей и молодежи в рамках этой выставки, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон напомнил строки писателя Антона Чехова: «Надо, чтобы за дверью каждого счастливого, довольного человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, болезнь, бедность, потери».

«И чтобы этот молоточек отзывался в сердце каждого человека», — дополнил мысль Чехова Владимир Путин. А проходящая в московском Манеже выставка показывает — на современном этапе православные ценности милосердия, взаимопомощи и взаимоуважения проходят в нашей стране новое перерождение и усиливаются на благо нашему общему будущему.