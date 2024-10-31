Российская армия близка к достижению одной из целей СВО — полному освобождению Донбасса. Украинские войска вынуждены отходить по всей линии соприкосновения, в то время как ВС РФ наращивают темпы наступления, начавшегося еще год назад.

ИА Регнум

Осенью 2023 года стартовал решающий штурм Авдеевки — последнего крупного укрепрайона ВСУ, находящегося в непосредственной близости от Донецка. С падением города и отступлением украинские войска не смогли организовать стабильную линию обороны. Последовательно была прорвана оборона ВСУ по течениям рек Дурная и Волчья, а также по так называемой «линии Порошенко» — системе укреплений, созданной ещё в 2015 году.

К началу осени 2024 года темпы наступления российских войск увеличились: за сентябрь–октябрь ВС РФ заняли больше территорий, чем за весь 2023 год. При этом за последнюю неделю октября под контроль российской армии перешёл максимальный по площади участок территорий за всё время боевых действий, сообщает «Институт изучения войны» (ISW).

Кроме того, отмечают аналитики, в августе 2024 года российская армия взяла под контроль 478 квадратных километров в Донбассе. Подобные темпы продвижения в последний раз фиксировались в марте 2022 года.

В итоге украинские войска откатились к городу Покровск, попытавшись организовать оборону в его пригородах — посёлках Новогродовка, Гродовка, Селидово и Украинск. Однако снова неудачно. Теперь ВСУ готовятся к битве за сам Покровск — свой последний оплот в западной части Донбасса.

По последним данным, в район Покровска стягивается инженерная техника, украинские войска роют траншеи, перегораживают городские улицы минными полями и «зубами дракона». При этом российская армия может обойти город и рассечь оборону противника на отдельные фрагменты.

«И в Авдеевке, и в других районах мы не даём им возможности создавать монолитную оборону. Как правило, ВСУ укрепляются в промзонах и городской застройке, но мы не штурмуем в лоб, а вклиниваемся в слабые места на стыке укрепрайонов и вынуждаем их отступать. Эта тактика хорошо отработана и может быть применена в будущем», — рассказал ИА Регнум информированный источник, находящийся в регионе.

Успех на Авдеевском-Покровском направлении ожидаемо привёл к тому, что украинские войска также оставили Угледар — город, который позволял ВСУ удерживать контроль над крупным участком территории юго-западнее Донецка.

В целом, сейчас украинские войска всё реже цепляются за населённые пункты и всё чаще откатываются назад, не оказывая серьёзного сопротивления.

По данным украинских СМИ, на фоне последних неудач командование ВСУ «рекомендовало» военным не использовать в разговорах со СМИ слова «отступление», «отход», также выражения «противник вклинился» или «нам пришлось оставить позиции». Вместо этого военным предлагается говорить только об успехах, «стабилизации» линии фронта и контратаках.

Впрочем, нельзя сказать, что за прошедшие месяцы ВСУ пытались контратаковать только в прессе.

Курская авантюра

В августе командование ВСУ решилось на рискованное наступление и открытие нового фронта в Курской области. Украинские войска вошли на территорию Суджанского района и попытались как можно скорее занять максимально большой участок территории.

В этой операции были задействованы элитные соединения ВСУ, включая подразделения морской пехоты и десантных войск, оснащённые лучшей бронетехникой западного производства: танками Leopard 2, бронемашинами Stryker, Bradley и другой техникой.

Однако прорыв был быстро остановлен, после чего российские войска начали выдавливать противника из Курской области. ВСУ просчитались, положившись на вооружения, поставленные по линии стран НАТО, заявил в комментарии ИА Регнум военный эксперт Александр Михайловский.

«Как мы видим, ставка на чудо-оружие у Киева опять не сыграла. Колёсная бронетехника, отправленная в Курскую область, оказалась слишком тяжёлой для бездорожья и не смогла активно маневрировать. Как итог, наступающие силы ВСУ остались без поддержки бронетехники, прорыв был купирован. Так что Киев впредь поостережётся планировать подобные операции в приграничье или на линии боевого соприкосновения», — уверен эксперт.

Не принесли успеха ВСУ и переданные Киеву истребители F-16, которые планировалось использовать для завоевания господства в небе, а в перспективе — для ударов по территории России. Вблизи фронта F-16 не появлялись, более того, известно, что один из истребителей разбился «по техническим причинам».

В итоге немногие машины американского производства перебазировали на аэродромы в западных районах страны — подальше от российских истребителей и комплексов ПВО.

В ходе рейда в Курскую область украинские войска понесли большие потери среди мотивированных и квалифицированных военных, отмечает Михайловский. Эти силы Киев держал в резерве с весны 2024 года, намереваясь задействовать в контрнаступлении на одном из критических направлений. В итоге фронт в Донбассе остался без поддержки и ожидаемо начал рушиться.

Что после Донбасса

Если вынести за скобки операцию в Курской области, ВСУ после потери Авдеевки не предприняли ни одной серьёзной попытки переломить ситуацию на фронте в свою пользу.

В разное время предполагалось, что ВСУ могут либо вновь пробовать прорваться на Запорожском направлении, либо попытаться атаковать на севере ЛНР, либо же контратаковать идущие от Авдеевки российские войска.

Но резервы для наступления, сформированные за весну-лето 2024 года, были потеряны в Курской области или рассеяны по отдельным участкам фронта. Создать мощный ударный кулак Киев так и не смог. С приходом осенних дождей и распутицы украинские войска потеряют последнюю возможность контратаковать — до весны следующего года. При этом российская армия, разумеется, не будет ждать, когда погода даст Киеву возможности для наступления.

«В стратегическом плане мы видим полную потерю инициативы украинскими войсками. Попытки повернуть ситуацию в свою пользу не удались, контратаки на Донбассе отражаются с потерями для противника. Нынешнюю ситуацию для Киева можно охарактеризовать как системный кризис. Пока ещё не крах, но где-то рядом», — полагает Александр Михайловский.

Он отмечает, что в последние недели Киев начал очередную волну мобилизации, которая вызвала бурное недовольство в украинском обществе и СМИ. В ответ украинское руководство ввело уголовное наказание за документирование случаев применения силы военными, отлавливающими рекрутов на улицах, в торговых центрах и других общественных местах.

Но, добавляет собеседник ИА Регнум, даже в случае, если мобилизация позволит набрать необходимое количество рекрутов, на фронт они смогут отправиться в лучшем случае через месяц. К тому времени подкрепления могут попросту опоздать.

О тяжёлой для ВСУ ситуации сообщают и иностранные СМИ, по информации которых Киев начинает готовить к обороне Запорожскую и Днепропетровскую области. Под контролем украинских войск в Донбассе еще остаются Покровск и крупная Славянско-Краматорская агломерация. Но, учитывая тенденции последнего года, ВСУ не смогут удержать эту последнюю линию обороны.