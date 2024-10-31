На третий по величине город Испании — Валенсию — обрушился ураган, равного которому во всём пиренейском королевстве в XXI веке еще не видели. Первые же сутки разрушительной «работы» природного катаклизма принесли ошеломляющие разрушения.

ИА Регнум

Несмотря на то, что население автономного сообщества Валенсия было предупреждено о движении «вендаваля», так здесь называют сочетание штормового ветра с ливнем, молнией и громом, местные спасатели извлекли из воды, затопленных гаражей и обвалившихся строений не менее 70 тел погибших.

Король Филипп VI выступил по телевидению с выражением соболезнований семьям погибших и пострадавших, заявив, что душа его «буквально опустошена свалившимся на страну горем».

Все телеканалы страны в режиме нон-стоп крутят кадры несущихся с огромной скоростью бурлящих водных потоков. В волнах периодически видны крыши уносимых в море автомобилей, невесть откуда взявшаяся мебель, вывороченные из земли пальмы и бьющиеся в надежде выбраться на берег животные.

Двух-трехтонные фургоны волны носили, как спичечные коробки, иногда придавливая их к стенам домов. Стоило какому-то автомобилю зацепиться за препятствие, как стихия начинала нанизывать на него все новые и новые машины, превращая площади городков и поселков в автосвалки.

Старожилы Валенсии вспоминают, что последний раз что-то подобное наблюдалось здесь 14 октября 1957 года, когда неширокая (по российским меркам) — всего-то сотня метров от берега до берега — речка Турия вышла из берегов и затопила едва ли не полгорода.

На трибунах стадиона «Месталья», где играет местная футбольная команда — участница чемпионата страны, в память о том катаклизме нанесли отметку, показывающую, до какого уровня поднималась вода — на 5 метров выше нормы. В помещениях стадиона временный приют нашли несколько тысяч оставшихся без крова жителей.

После того наводнения, унесшего жизни 81 человека и получившего в Испании народное название «Всеваленсийский потоп», власти города и страны решили изменить русло Турии так, чтобы оно больше не проходило через город, а обходило его стороной.

К 1973 году был прорыт канал протяжённостью чуть более десяти километров, по которому с тех пор вода реки, срезая старую петлю, напрямую устремлялась в Средиземное море. В старом русле был построен парк развлечений, и наводнения с тех времен перестали быть для Валенсии глобальной проблемой. Пока не наступил конец октября 2024 года, когда и рукотворное русло Турии не сумело справиться с объемом накативших осадков.

Впрочем, «Дана», как назвали обрушившийся на Валенсию ураган, не отличалась желанием опорожнять свои тучи исключительно над каналом, а устроила прямо-таки ковровую бомбардировку города и примыкающих к нему муниципалитетов — Торрент, Силья, Альдайя, Пикассент, Алькасар.

В целом только за первые шесть часов катаклизма на каждый квадратный метр охваченной штормом территории в радиусе до 15–20 км от Валенсии выпало, по подсчетам метеорологов, 500 литров воды.

Самый сильный удар стихии пришелся на спальный пригород Валенсии — Пайпорту. По словам репортеров ElMundo, «люди там тонули просто в прямом эфире, звоня по мобильным телефонам своим родственникам и прощаясь с ними, понимая безвыходность своего положения». К полуночи 31 октября общее число погибших во время урагана оценивалось уже в 95 человек. 40 из них — жители Пайпорты.

«Население Пайпорты, как и других соседних с ней муниципалитетов, смерч и наводнение застали врасплох. Служба гражданской обороны опоздала с предупреждением о надвигающемся ненастье. Оно поступило к людям, когда города уже были затоплены. Единственное, что в таких условиях могли предпринять попавшие в ловушку жители, — подняться на крыши свих домов и молить Бога, чтобы дома эти под напором стихии устояли», — сообщает корреспондент издания Альберто Мас с места событий.

Одним из первых изображений, сопровождавших новости о разрушениях, причиненных «Даной», было фото моста, обрушившегося из-за подъема воды в ущелье, которое обычно стоит сухим.

«Машины вскоре исчезли, унесенные потоками грязной жижи, весь город остался без воды и электричества. Уже в первые часы урагана Пайпорта оказалась полностью отрезанной от мира, без связи и возможности позвать на помощь. Наступила долгая ночь, полная безвестности и неопределенности: в кромешной темноте на садящихся батареях мобильников жители Пайпорты пытались найти своих родственников, знакомых, соседей, чтобы понять, кому в этом аду посчастливилось выжить», — пишет журналист.

«В Пайпорте десятки смертей. Мне называют цифры. Данные из разных источников не совпадают, поэтому я предпочитаю не называть точное число», — сокрушалась в полдень мэр города Марибель Альбалат. Используемые сейчас оценки в 40 погибших вряд ли окончательны, поскольку несколько десятков людей считаются пропавшими без вести, и никто не берется утверждать, что все они вернутся домой живыми.

Аварийные службы ведут поиски и организуют спасательные операции. Обнаружены тела двух офицеров Гражданской гвардии, которых наводнение застало врасплох в подземном гараже подразделения. Что именно помешало им выбраться из подвала — неизвестно. И уточнить уже не у кого — тела спасателями найдены «без признаков жизни».

«Сын звонил мне днем, сообщил, что вода поднялась уже ему до пояса. С тех пор связи нет. Что с ним, я не знаю», — делится тревогами с другим корреспондентом издания жительница Пайпорты. Мать надеется, что у сына просто разрядилась батарея телефона, и у окружающих тоже нет возможности позвонить.

Футбольный клуб «Валенсия» объявил, что направил официальный запрос руководству футбольной лиги на перенос матча чемпионата страны, в котором хозяева поля на «Месталье» должны были в эти выходные принимать мадридский «Реал».

Испанское правительство объявило трехдневный траур по жертвам урагана и обратилось к населению зоны бедствия с призывом не выходить из дома и не пользоваться не только поврежденными, но и вообще любыми дорогами. По ним сейчас часто курсируют скорые, машины спасателей, полиции, Гражданской гвардии.

На ликвидацию автосвалок и завалов, образованных вырванными с корнями деревьями, выбитыми дверями домов и прочим мусором, направлена строительно-ремонтная техника. В поисковых и восстановительных работах заняты 1116 служащих местного аналога МЧС, 334 транспортных средства (в том числе самолеты и вертолеты), 200 офицеров и солдат испанской армии, 100 агентов корпуса национальной полиции, 750 офицеров и рядовых Гражданской гвардии.

При этом каталонское издание Vanguardia ставит вопросы о медлительности валенсийских спасателей, слишком медленно действовавших в борьбе со стихией.

Вечером 30 октября метеорологи заговорили об ослаблении урагана, однако «красный уровень» опасности пока не отменен — слабеющий шторм движется от Валенсии на север, в Каталонию.

Vanguardia уже пестрит снимками, иллюстрирующими то, как «Дана» заливает южные пригороды Барселоны. Об отмене футбольного барселонского дерби — матча «Барсы» и «Эспаньола» на стадионе имени Луиса Компаниса на горе Монжуик речи пока не идет. Однако канатная дорога на гору остановлена.

Метро в каталонской столице не будет работать, пока с пяти его станций не откачают воду. Улицы превратились в реки, правда, неглубокие, так что автомобили на улицах Барселоны могут спать спокойно, как и их владельцы. Каталонцам предложено просто ждать, когда стихия успокоится. И по сравнению с валенсийцами им еще сильно повезло.