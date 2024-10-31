Парламентские выборы в Грузии, которые, казалось, должны были быть прежде всего внутренним делом страны, стали поводом для проявления живого интереса и активного участия западных стран.

РИА Новости

Среди протестующей оппозиции находились сотрудники и даже главы посольств многих европейских государств. США и Евросоюз считают себя вправе давать правительству указания по поводу дальнейших действий. В чём же значение политической жизни в Грузии для ЕС?

Как ни странно, ответить на этот вопрос можно найти во Франции.

«Проевропейский» выбор Грузии все западные СМИ приветствовали ещё со времён Михаила Саакашвили, пришедшего к власти в результате очередного «демократического» переворота, с красивым и по всем правилам запоминающимся названием «Революция роз».

Роль французов в преобразованиях в этой стране уже тогда была велика.

Ведь политическим советником грузинского президента с 2009 по 2012 г. г. был Рафаэль Глюксман, самый популярный социалист, однопартиец президента Франсуа Олланда, с недавних пор глава небольшой партии «Общественное место» и один из фаворитов двух последних голосований: в Европарламент и в Национальную ассамблею Франции. В его функции входило, к примеру, участие в договорах о поставках оружия в Грузию и связи с Украиной.

После начала СВО и, самое главное, после осознания того, что западные эксперты ошиблись в оценках сильных и слабых сторон России и Украины, вопрос усиления США и Евросоюза в странах постсоветского пространства актуализировался с особой силой.

И вот грузинские парламентские выборы, прошедшие 26 октября, французские газеты называют «самыми важными с момента распада СССР в 1991 г». Заголовки передовиц практически всех изданий пестрят изображениями участников протестных акций с флагами Грузии и ЕС. А призывы о помощи к главам европейских государств и, в частности, к Эммануэлю Макрону оформлены словами о грузинах, «сражающихся за демократию» и очень напоминают риторику, использующуюся в текстах о ВСУ.

Отдельно стоит отметить то, как предстаёт в описании французских журналистов президент Грузии Саломе Зурабишвили. Эта «француженка по рождению, культуре и жизненному опыту» противопоставляется «прокремлёвскому олигарху» Бидзине Иванишвили. Борьба за независимость Грузии, по мнению СМИ, у Зурабишвили в крови, ведь почти сто лет назад родители её родителей бежали от Красной армии за границу.

Пронеся через поколение обиду на большевиков и, видимо, на Россию в целом, она «воспринимает как измену сегодняшний прокремлёвский вираж» грузинских властей. Свою компетентность Зурабишвили, как говорят журналисты, доказала на службе в Министерстве иностранных дел Франции, куда поступила в 1974 г и откуда президент Жак Ширак её «уступил», как она сама говорит, «реформатору» Саакашвили.

Во французских СМИ царит консенсус по поводу того, что прошедшие выборы являются, по сути, референдумом о вступлении в ЕС.

Издание Le Point опубликовало интервью с бывшим заместителем министра иностранных дел, бывшим министром Грузии по европейской интеграции времён Саакашвили Торнике Горгадзе, который — о, совпадение — тоже родился, вырос и выучился на политолога во Франции, является гражданином этой страны и сотрудником «Центра международных исследований» CERI при Министерстве иностранных дел и Министерстве обороны Франции.

По его словам, победы «Грузинской мечты» будет достаточно Евросоюзу для запуска процедуры отмены безвизового режима, что станет, по его мнению, катастрофой для Грузии. Также Горгадзе подробно описал механизм имевших, по его мнению, фальсификаций результатов голосования: изготовление ложных удостоверений личности в количестве 900 000 штук и распределение их между сторонниками «Грузинской мечты», которых затем в указанных местах сажали в автобусы и массово привозили в избирательные участки.

Столь подробные детали соответствуют общей риторике западных политиков и журналистов. Представители посольств 13 европейских стран уверены в подделке результатов голосования. США требуют проверки подсчёта бюллетеней в суде. А Саломе Зурабишвили, практически как несколькими днями ранее президент Молдавии Майя Санду, говорит о российской диверсии.

Однако при таких, казалось бы, масштабных действиях сторонников правящей партии Грузии, как описал Торнике Горгадзе, доказательств подмены не найдено. Зурабишвили признаётся, что «обвинить правительство будет трудно». Ведь метод подсчёта голосов в Грузии «очень сложный» и явно создан с использованием «российской методологии».

Видя слабость таких аргументов, создаётся впечатление, что или президент Грузии не разобралась в законодательстве собственной страны, или ей приходится на ходу искать оправдание неожиданному для неё результату. Для того, чтобы это нивелировать, СМИ подхватывают слова Зурабишвили о том, что её власть носит символический характер и единственная её задача — «нести до самого конца европейское знамя».

И действительно, в глазах французского общества в нынешнем его состоянии образы президентов Грузии и уже упомянутой Молдавии несут мощный посыл: сильные женщины во главе маленьких стран, сражающихся за свободу, перед лицом гигантского захватчика. Не случайно практически во всех французских статьях о парламентских выборах прозвучали упоминания о том, что Грузия является жертвой России, а территории независимых Абхазии и Южной Осетии выдаются за зоны «российской оккупации».

Тем временем, анализ реакции ЕС на победу «Грузинской мечты» демонстрирует, с какой стороны на страну в самом деле оказывается иностранное влияние.

Переизбранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен резко осудила результаты выборов. Спикер ЕК заявил, что процесс принятия страны в Евросоюз не будет стоять на повестке дня. А финансирование на «развитие демократии», приостановленное после принятия несколькими месяцами ранее закона об иноагентах, не будет возобновлено.

Учитывая, что фон дер Ляйен на днях совершила поездку по балканским странам, где озвучила суммы, обещанные Евросоюзом на «демократические изменения в обществе» Албании, Черногории, Косово, Сербии и др., становится понятно, чего хотят от Грузии. Недаром издание Le Monde со ссылкой на анонимный источник в европейских дипломатических кругах, озвучило намерение ЕС «дать сигнал грузинским властям» о том, чего делать можно, а чего нельзя.