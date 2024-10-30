За неделю до дня выборов в США в рядах американских демократов уже становится ощутимой тревога, которая потихоньку перерастает в панику.

ИА Регнум Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

Первые месяцы Камала Харрис в своей президентской кампании всячески старалась излучать одни «позитивные вайбы». Особой содержательной базы за этим не было, просто демократы пытались повторить феномен выборов 2008 года и успеха Барака Обамы, который представлял тогда надежду на светлое будущее.

Впрочем, довольно быстро выяснилось, что Харрис даже близко по своему политическому таланту не стоит рядом с Обамой. Да и уставший от бесконечных кризисов эпохи Джо Байдена электорат требовал от Камалы конкретных ответов на все острые вопросы.

Вести кампанию только лишь на эмоциях в духе «голосования сердцем» — такой подход просто не работает, если кандидат откровенно слаб и не вызывает доверия у публики.

Причитания о «фашизме»

По этим причинам Харрис стала отставать от Дональда Трампа и в опросах, и в электоральных моделях. И демократы срочно переобулись в воздухе — позитивные посылы кампании заменили негативными, причём выбрали самые очевидные и заигранные.

Сначала сторонники Харрис, а затем и она сама перешли к огульной критике Трампа. Всё опять свелось к излюбленной демократами и уже набившей оскомину формуле «Трамп = Гитлер». Штаб Харрис начал вовсю пугать американцев ужасами того, что их ждёт в случае победы Трампа.

У женщин и представителей меньшинств, мол, отберут все права, аборты запретят, прессу и суды поставят под контроль Трампа, а в отношении оппонентов задействуют каток репрессий. В общем, наступит полная смерть американской демократии, а вкупе с ней начнётся и гражданская война.

На кого рассчитана такая отчаянная риторика?

Видимо на тех, кто совсем не помнит недавнего президентства Трампа, когда почему-то никакие апокалиптические прогнозы не сбылись. Ну и на избирателей, имеющих явные проблемы с критическим мышлением.

А также на тех, кто не видит, как, например, сами демократы прессинговали Трампа, обкладывая его уголовными делами и судами. А заодно довели дело до двух покушений — и всё под крики о «спасении демократии» от экс-президента.

Истеблишмент Демпартии, конечно, вряд ли сам верит в свою пропаганду. Но активно ее использует и для мобилизации электората на выборы, и для подготовки кампании борьбы с Трампом в случае его победы. Харрис никому особенно не нравится, поэтому избирателей и призывают голосовать не за Камалу, а лишь против Дональда.

Правда, это ещё сильнее накаляет обстановку в США и усиливает раскол Америки в самый канун выборов. Нельзя исключать, что крики и причитания о «фашизме» Трампа в итоге приведут к новым покушениям.

Ведь немало людей среди сторонников Демпартии в итоге действительно просто сошли с ума на почве антитрампизма. Они правда верят в то, что Трамп — одновременно русский агент, реинкарнация Гитлера и демон во плоти, который уничтожит США.

Заключительные аккорды

Финальной точкой кампании Харрис стало её выступление на Национальной аллее в Вашингтоне — именно там, где был митинг Трампа 6 января 2021 года. Тот затем перерос в беспорядки на Капитолии, которые демократы попытались представить беспрецедентной атакой на американскую демократию.

Камала же там пыталась представлять себя спасительницей этой самой демократии.

Хотя на сразу же возникающий вопрос она вряд ли ответит: подходит ли она для этой роли, если сама стала кандидатом в президенты в обход любых демократических процедур. За неё вообще никто на праймериз не голосовал.

В то же время у Трампа заключительным аккордом кампании фактически стал большой митинг на стадионе Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке.

Тот был забит битком — 20 тысяч человек еле поместились внутри, и ещё 20 тысяч желающих так и не попали на мероприятие.

Для него появление там — это и дань уважения родному штату, и попытка мобилизовать электорат республиканцев Нью-Йорка.

Конечно, штат в итоге всё равно проголосует за Харрис, но там расположены немало округов на выборах в Конгресс, за которые идёт ожесточённая борьба.

Если Трамп победит, но при этом не будет иметь большинства в обеих палатах Конгресса, он сходу станет «хромой уткой», не способной провести ни одну реформу.

Мобилизация сторонников

На текущий момент у республиканцев имеются вполне неплохие шансы взять под свой контроль Сенат. А вот в нижней палате расклад сил 50 на 50. И даже пара-тройка округов могут решить исход того, какая партия будет контролировать кресло спикера Палаты представителей в следующем году.

Демократы в рамках своей стратегии тут же бросились сравнивать митинг Трампа с ралли настоящих американских фашистов, которые собирались со свастиками в Мэдисон-Сквер-Гарден в 1939 году.

Масла в огонь подлило и ставшее резонансным крайне неудачное выступление одного из приглашённых сторонников Трампа, который назвал Пуэрто-Рико «островом из мусора».

Кидаться такими оскорблениями нельзя в любых условиях, и уж тем более — за неделю до выборов. Большая часть пуэрториканцев — около 6 из 9 миллионов — проживают на континентальной территории США. Их диаспора имеет вес в ключевых штатах вроде Пенсильвании. Кто-то из пуэрториканцев теперь наверняка проголосует за демократов, обидевшись на Трампа и риторику участников его митинга.

При этом штаб Трампа рассчитывает получить рекордный для республиканцев уровень поддержки испаноязычного сообщества — вплоть до 40%. Растут его рейтинги и среди чернокожих: число сторонников оценивается в 20-25%. Однако оскорбления в адрес пуэрториканцев могут смазать этот эффект. Хотя вполне возможно, что для многих из них важными видятся актуальные проблемы вроде падающей экономики и разгула преступности, а не глупые выражения на митинге.

А тут ещё Байден не смог промолчать и в ответ назвал уже электорат Трампа «мусорным». Примерно так же делала Хиллари Клинтон в 2016 году, когда обзывала его сторонников «нечистоплотными». Такие взаимные оскорбления точно не прибавляют очков ни демократам, ни республиканцам и лишь усугубляют раздрай в американском обществе.

Тем временем, в рамках проходящего раннего голосования у республиканцев сохраняется неплохое преимущество во многих колеблющихся штатах, включая Неваду, Аризону, Джорджию и Северную Каролину.

Демократам пока так и не удаётся мобилизовать свой электорат, что является очень тревожным сигналом для штаба Харрис. Демпартия всегда делает ставку на раннее голосование, в то время как в день выборов чаще всего голосуют республиканцы. Поэтому демократам так важно иметь приличный отрыв по результатам обработки тех же почтовых бюллетеней, чего пока не наблюдается.

Воротилы опасаются

При этом представители истеблишмента Демпартии уже начинают настраиваться на подготовку к следующим выборам — сначала в Конгресс в 2026 году, а затем и следующим президентским в 2028-м.

Многие из них не уверены в способности Харрис одолеть Трампа, поэтому отстраняются от её кампании. Даже крупные мейнстримные медиа, традиционные союзники демократов, вроде Washington Post, Los Angeles Times и USA Today, на этих выборах не стали официально поддерживать кандидатуру действующего вице-президента.

Их владельцы, например, Джефф Безос, боятся последствий для себя и своего бизнеса в случае победы Трампа. Его корпорация Amazon зависит от многомиллиардных госконтрактов по линии спецслужб США, которые тот может пересмотреть.

Да и в целом многие американские олигархи и воротилы крупного бизнеса нынче сохраняют нейтралитет или даже выступают на стороне Трампа: он им кажется явно перспективнее Харрис.

Однако заранее списывать Камалу со счетов точно не стоит. Да, у Трампа имеется преимущество в этой гонке, но оно совсем не абсолютное. К тому же демократы имеют «почтовый» админресурс, который задействуют на всю катушку.

Ясно лишь одно — голоса будут считать долго, а затем последует длительный период оспаривания итогов выборов, уличные беспорядки и прочие прелести политической нестабильности, которая уже становится привычным делом для США. Раскол Америки и затяжной кризис в Вашингтоне будут только усугубляться вне зависимости от исхода голосования.