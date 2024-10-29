Палата представителей Белоруссии назначила дату седьмых президентских выборов — 26 января 2025 г. Напомним, что шестые выборы состоялись 9 августа 2020 г. и, таким образом, президент Александр Лукашенко находится в должности менее четырех с половиной лет, в то время как каденция составляет пять.

ИА Регнум

Тем не менее назначенная дата не противоречит законодательству Белоруссии: статья 81 белорусской конституции и статья 56 Избирательного кодекса говорят, что выборы президента назначаются «не позднее чем за пять месяцев и проводятся в воскресенье не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий» предыдущего главы государства, которые отсчитываются от инаугурации — в данном случае с 23 сентября 2020 года.

23 октября 2024 г. Александр Лукашенко заявил, что точно примет участие в президентских выборах. Ранее из его уст звучало и другое. Так, в ноябре 2020 г. президент заявлял, что не пойдет на выборы после внесения поправок в конституцию.

Эти правки, внесенные на референдуме 2022 г., ограничили пребывание одного лица у власти двумя сроками, после чего он имеет возможность пожизненно стать членом верхней палаты парламента. Возрастной ценз для кандидатов на высший пост Белоруссии повысился с 30 до 40 лет, время проживания в Белоруссии — с 10 до 20 лет. Кроме того, с 2022 г. бывшего президента нельзя привлечь к ответственности за действия, осуществленные в период исполнения полномочий.

После референдума, в 2023 г., Лукашенко также неоднократно говорил о том, что не держится за власть и призывал граждан привыкнуть к мысли о том, что у страны будет новый лидер.

Эхо прошлого

Предыдущая избирательная кампания оказалась для Лукашенко самой сложной. Они наложились на «коронавирусную» усталость и взбудораженность общества, которое в период либерализации 2015–2019 гг. к тому же было буквально пропитано протестными настроениями.

Фактически в этот период в Белоруссии появилась некая «параллельная» официальной страна со своей символикой, государственными праздниками, подпитываемыми из-за рубежа адептами, уверенными в том, что достаточно будет слегка качнуть государство, и оно рухнет.

В этом плане ситуация резко отличалась от протестных кампаний 2006 и 2010 гг., которые не были поддержаны широкими слоями населения, и «тихой» кампании 2015 г., которая прошла практически незамеченной и не вызвала никакого раскола в обществе.

Власти пристально отслеживали ситуацию и пытались сбить протестное движение еще до выборов: оппозиционные кандидаты блогер Сергей Тихановский и банкир Виктор Бабарико были арестованы, после чего свою кандидатуру выдвинула его супруга Светлана Тихановская, ставшая лицом, вокруг которого объединилась белорусская оппозиция.

По официальным данным, Лукашенко на выборах набрал более 80% голосов, а занявшая второе место Тихановская — более 10%. Она не согласилась с результатами, и оппозиция заявила о фальсификациях, после чего в Минске и других городах страны прошли массовые беспорядки.

Затем ситуация плавно перетекла в «долгоиграющую» фазу: практически всю осень 2020 г. в Минске проходили акции протеста, в основном в виде массовых шествий, собиравших до нескольких десятков тысяч человек и проходивших под альтернативной символикой (бело-красно-белые флаги, бывшие государственными в Белоруссии в 1991–1995 г. г.).

Был создан некий аналог альтернативного «народного правительства», куда вошли как знаковые для общественности фигуры, такие как Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, так и перебежчики из стана Лукашенко (экс-министр культуры Павел Латушко).

Тем не менее яркого общепризнанного лидера «недореволюция» 2020 г. так и не породила — к личности Тихановской многие оппозиционеры относились со скепсисом. В итоге переломить ситуацию в свою пользу протестующим не удалось — на открытый вооруженный конфликт с властью они не пошли, а жесткие действия силовиков и общее отсутствие плана и перспектив постепенно сделали свое дело.

К зиме 2020/2021 гг. протестное движение в Белоруссии практически сошло на нет: руководство оппозиции покинуло страну, их примеру последовали и многие рядовые граждане, не пожелавшие мириться с политикой Лукашенко. По различным оценкам, с 2020 года Белоруссию покинули от 100 до 400 тыс. сторонников оппозиции.

За рубежом, главным образом в Литве и Польше, были созданы многочисленные параллельные структуры «Белоруссии в изгнании», усилия которых направлены главным образом на получение всевозможных грантов на «борьбу с диктатурой».

Однако после февраля 2022 г. интерес Запада к поддержанию белорусской эмиграции на плаву резко снизился, да и никаких реальных планов по захвату власти за минувшие четыре года она не породила.

Прогноз на победу

Какими же будут седьмые президентские выборы в Белоруссии? Можно абсолютно точно сказать, что в январе 2025 г. Александр Лукашенко не станет брать на себя риски 2020-го и пробовать «играть в демократию». Тем более что к этому нет никаких предпосылок: Лукашенко 2024 года — это не Лукашенко 2019-го.

За эти годы началась СВО, противостояние Белоруссии и Запада многократно усилилось, страну покинули практически все послы Евросоюза, белорусское информационное поле было зачищено от западного влияния. Так что раскланиваться перед кем бы то ни было и провозглашать лозунги в духе «пусть расцветают сто цветов» никакой необходимости у Лукашенко нет: он полностью контролирует ситуацию внутри страны.

К выборам, скорее всего, будут допущены только технические кандидаты. В этом будет отличие, скажем, от выборов 2010 г., когда альтернативные кандидаты, достаточно яркие представители оппозиции — Андрей Санников, Григорий Костусёв, Ярослав Романчук и Владимир Некляев — сразу же после выборов возглавили протестное движение (все они приняли участие и в протестах 2020 г.).

Скорее всего, кампания будет проведена по схеме 2015 г., когда Лукашенко формально противостояли Сергей Гайдукевич, Татьяна Короткевич и Николай Улахович. «Оппозиционеркой», и то относительной, в этой кампании была лишь Короткевич, в то время как прочие кандидаты были призваны оттенять Лукашенко.

Однако на 2025 г. в стране нет даже «карманной», формальной оппозиции, поэтому речь может идти лишь о спарринг-партнерах.

Один из них заявил о желании участвовать в президентской гонке 25 октября — это председатель Либерально-демократической партии Белоруссии и депутат палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич, сын кандидата 2001, 2006 и 2015 гг. Сергея Гайдукевича. Гайдукевич-младший, в прошлом подполковник милиции, в 2020 году снял свою кандидатуру с выборов в пользу Лукашенко.

Кто еще составит компанию Гайдукевичу в январе 2025-го, пока сказать сложно. Скорее всего, это будут депутаты или представители партий — «Белой Руси», Коммунистической партии Белоруссии, Республиканской партии труда и справедливости.

НАТО не полезет

Стоит ли ожидать в Белоруссии повторения масштабных протестов 2020 года? Со всей определенностью можно сказать, что нет. Внутриполитическая ситуация в стране стабилизирована, никаких открытых протестных выступлений не было с 2022 г.

Все активные противники действующего президента отбывают заключение либо находятся в эмиграции. Силовой блок Белоруссии верен действующей власти, неких альтернативных центров силы в стране не существует, «пятой колонны» — тоже.

Социально-экономическая ситуация, несмотря на усиление санкций, стабильна, и «раскачать» население, ссылаясь на нехватку или резкое подорожание каких-либо товаров, не удастся — некой «точки недовольства» у белорусов в 2024 г. попросту нет. Нет и «коронавирусного» фактора, повлиявшего на события 2020 г.

Абсолютное большинство населения, даже по-разному относящееся к Лукашенко, не может не признать, что благодаря позиции президента Белоруссия остается в стороне от активных боевых действий на Украине, и подобный «нейтралитет в пользу России», хотя и весьма условный, людей вполне устраивает.

Конечно, белорусская оппозиция (а фактически «параллельная Белоруссия», находящаяся в эмиграции) сделает максимум для того, чтобы дискредитировать предстоящие выборы, а возможно, и омрачить их вооруженными провокациями. Для этого могут быть использованы наемники из «Полка Калиновского», плотно сотрудничающие со спецслужбами Украины.

Сам Лукашенко неоднократно озвучивал планы своих противников: вооруженный захват некоего пограничного города, провозглашение там «демократической Беларуси» и ввод войск НАТО на территорию страны с целью помощи «законной власти».

Однако есть большие сомнения в том, что в январе 2025 г. страны Запада пойдут на подобную авантюру. Она неизбежно означает большую войну не только с Белоруссией, но и с Россией, а вся риторика руководства ЕС и НАТО говорит о том, что в масштабном конфликте они не заинтересованы.

Таким образом, можно с уверенностью предсказать, что январские выборы 2025 г. в Белоруссии пройдут, по определению Лукашенко, «по-белорусски чисто и аккуратно». Глобальных перемен в политике постсоветской республики не ожидается, а попытки расшатать ситуацию в стране, если они и случатся, заведомо обречены на провал.