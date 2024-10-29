27 октября в Болгарии прошли уже седьмые за последние два года парламентские выборы. О степени их напряжения говорит то, что одна из партий споткнулась о проходной барьер при вводе в систему ЦИК самых последних протоколов избирательных комиссий.

ИА Регнум

Так, итоговый показатель небольшой евроскептической партии «Величие» опустился до 3,999% (при проходном барьере в 4%), из-за чего она утратит свою парламентскую фракцию.

Победители и коалиции

Формальным победителем избирательной гонки стал правоцентристский блок «ГЕРБ — Союз демократических сил» (ГЕРБ-СДС) во главе с экс-премьером Бойко Борисовым. В Народном собрании 51-го созыва его сторонники получат 69 из 240 мандатов.

Объективным союзником для них является обладатель второго места — другой прозападный блок «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ). Это леволиберальное объединение завоевало 37 депутатских мест.

Очевидно, что голосов этих двух прозападных политсил для формирования коалиции не хватает. Для преодоления затянувшегося политического кризиса им явно нужен третий партнёр.

Ранее в качестве такового выступало Движение за права и свободы (ДПС). Его специфика состоит в опоре на национально-религиозные меньшинства (в основном на этнических турок и болгар-мусульман).

Пока лидерство либеральных прозападных партий в Болгарии было бесспорным, ДПС ограничивалось ролью неформального ситуативного союзника. Но по мере ослабления поддержки «западников» их бывший младший партнёр стал претендовать на равноправный статус. Тем более что на прошлых выборах, в июне 2024 года, ДПС и вовсе получило «серебряный» результат, обогнав по популярности ПП-ДБ.

Вот только имидж протурецкой партии демократической коалиции совсем не соответствует. Мало того, что почётным президентом ДПС является одиозный для либеральной общественности олигарх Ахмед Доган, так ещё и официальный лидер движения Делян Пеевский уличён в коррупции. В США и Великобритании последний официально является фигурантом «списка Магнитского».

После предыдущих парламентских выборов, когда шла речь о создании прозападной коалиции, ориентированный на англосаксов блок ПП-ДБ открыто заявлял, что не войдёт в альянс, если в нём будет состоять Пеевский. Во многом из-за этого договориться о коалиционном правительстве четыре месяца назад либералам не удалось.

Когда же стартовала новая избирательная гонка, в ДПС произошёл весьма своевременный раскол. К нему привела попытка старых лидеров во главе с Доганом избавиться от Пеевского. Однако тот получил неожиданно большую поддержку в ряде местных отделений партии и парламентской фракции. За стремлением сместить Пеевского стояло желание сделать формирование «евроатлантической» коалиции в Народном собрании 51-го созыва менее проблематичным.

Однако инициаторы этого плана явно просчитались. Пеевский развил настолько энергичную деятельность, что возглавляемое им объединение «ДПС — Новое начало» (ДПС-НН) смогло получить четвёртый результат на выборах — 30 депутатских мест. Сторонники Догана, шедшие на выборы под брендом «Альянс за права и свободы» (АПС), заполучили лишь 19 мандатов.

Таким образом, если суммировать ресурсы ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и АПС, у них на троих набирается 125 голосов. Этого едва хватает для создания коалиции (минимум 121 мандат. — Прим. ред.). Тем более что процесс размежевания двух крыльев ДПС ещё не завершился, и у Догана может произойти отток сторонников.

Усиление президента

При всём напряжении состоявшиеся парламентские выборы отличались небольшой явкой. К урнам для голосования пришли менее 39% избирателей. Причём определённую часть из них, по словам ряда наблюдателей, составили «купленные голоса».

К примеру, ещё накануне голосования было распространено заявление болгарской группы хакеров «Елфи» о готовящейся массовой скупке голосов избирателей. Операция якобы готовилась сообществом из 200 персон во главе с Пеевским. Причём все 200 фамилий были преданы огласке. Значительную часть списка составили люди с криминальным прошлым.

Правоохранительным органам не удалось выявить крупных махинаций с голосами, но, судя по всему, без них не обошлось. Согласно выводам компании «Альфа исследования», за движение Пеевского особенно активно голосовали цыгане. В общем количестве голосов, поданных за «ДПС-НН», доля представителей этого этноса составила 25%, при том что обычно его представители активной гражданской позицией не отличаются.

Во многом благодаря феноменальному успеху вновь образованной политической партии Пеевского у лидера победившего политического блока Борисова есть и другой вариант коалиции. Кроме ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, в неё могли бы войти Социалистическая партия и популистская партия «Есть такой народ».

На то, что такой вариант не исключён, в своём первом выступлении после оглашения результатов намекнул сам Борисов. По словам экс-премьера, его партия готова к кооперации со всеми политическими силами, представленными в парламенте, за исключением «Возрождения».

Партия «Возрождение» считается наиболее крупной «пророссийской» силой в Болгарии и заняла третье место на прошедших выборах, получив фракцию в 35 депутатов. Причем разрыв со вторым местом оказался минимален. В ряде избирательных округов Болгарии русофилы стали вторыми, и в какой-то момент казалось, что русофилы могут обойти леволибералов из ПП-ДБ в общенациональном масштабе. Однако и третье место является серьезным успехом для «Возрождения».

На зарубежных участках за эту партию особенно активно голосовала болгарская диаспора в России и Молдавии. «Возрождению» отдали предпочтение 64% болгар, проживающих в основном компактно на территории Тараклийского района Молдавии и в Гагаузии. Так что предпочтения болгарской общины уже во втором туре выборов президента Республики Молдова 3 ноября предсказать несложно.

Таким образом, процесс создания правящей коалиции во вновь избранном парламенте Болгарии обещает быть сложным. Сокращение числа парламентских партий слегка улучшает стартовые позиции участников за счёт перераспределения голосов «Величия», но успеха не гарантирует.

Важнейшим обстоятельством является то, что либеральные партнёры Борисова из ПП-ДБ не хотят видеть его премьер-министром.

Борисов считает это неприемлемым, но поступиться чем-то явно должен. Ведь время в Болгарии явно работает не на парламентскую республику.

С каждыми новыми выборами законодательного корпуса, по итогам которых не удается создать дееспособную коалицию для формирования «настоящего», а не «служебного» правительства, увеличивается число сторонников усиления роли главы государства. Тем более что президент Румен Радев и так является наиболее популярным болгарским политиком.

Либеральные аналитики опасаются, что намеченная на ноябрь ротация членов Конституционного суда может привести к появлению в нём пропрезидентского большинства.

После этого вполне вероятна отмена ограничений на назначение главой государства «служебных» (временных) председателей правительства.

На «низком старте» находится и пропрезидентское политическое «Движение 3 марта» (названо в честь Дня освобождения Болгарии Россией от османского ига), которое может сильно поменять политические расклады в Болгарии уже в 2025–2026 годах.