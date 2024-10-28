Российская армия развивает успех в Донбассе, нанося противнику одно поражение за другим. На минувшей неделе украинским войскам пришлось отступить из ряда населённых пунктов, которые раньше ВСУ планировали использовать как оборонительные пункты.

ИА Регнум

Самым напряжённым участком фронта остаётся Покровское направление, где оборона ВСУ держится на грани краха. Российские войска набрали высокие темпы наступления, выбив противника из ряда населённых пунктов. В частности, освобождён посёлок Цукурино, что подтвердили в Министерстве обороны.

ВС РФ начали новый этап наступления на позиции ВСУ в населённых пунктах Селидово и Горняк — двух последних укрепрайонах на подступах к Покровску. Накануне в Сети появились кадры, сделанные на улицах города, демонстрирующие российских военных, свободно передвигающихся на западных окраинах Селидово.

Позднее освобождение населённого пункта российской армией подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

Российские войска также продолжили наступление на запад, выбив противника из населённого пункта Вишнёвое. На опубликованных в сети кадрах можно видеть, что городская застройка практически не пострадала. Очевидно, ВСУ решили не вести затяжные бои и отступили, не оказывая серьёзного сопротивления.

Ранее ВС РФ смогли перерезать трассу Е50, связывающую Селидово и Курахово, нарушив снабжение ВСУ. После того, как над городом нависла угроза окружения, украинские войска отошли.

Отход произошёл в рамках стратегии ВСУ, которая используется украинскими войсками на протяжении последнего года, сообщил источник ИА Регнум с линии боевого соприкосновения.

«Как мы раньше всегда замечали, им дана чёткая команда: тормозить наше продвижение как можно сильнее, всячески мешать. А при угрозе разгрома — отходить. Но мы не штурмуем их укрепления в лоб, режем коммуникации и вынуждаем уходить. При освобождении Селидово у нас был крупный успех: мы не дали им в очередной раз использовать их приёмы», — сообщил собеседник агентства.

Раньше украинские источники не раз признавали, что оборона Селидово организована крайне плохо. По сообщениям из Киева, размещённые в городе соединения ВСУ якобы отразили несколько попыток штурма и только после этого отошли. Но, по информации фронтовых источников, бои шли преимущественно восточнее и севернее города, причём ВСУ даже не пытались контратаковать.

Крайне тяжело для ВСУ складывается обстановка южнее Селидово — в районе посёлка Горняк. По информации с мест, большая часть населённого пункта перешла под контроль российской армии. Бои продолжаются на южных окраинах. Потерю контроля над посёлком также подтвердил украинский аналитический портал DeepState.

Местные жители в городских чатах пишут, что российские военные уже начали проверку документов в освобождённых районах. Примечательно, что и здесь украинские войска предпочитают отходить, не оказывая ожесточённого сопротивления.

В том же районе подразделения российской армии освободили населённый пункт Александрополь, из-за чего украинские войска утратили последние позиции на правом берегу реки Волчьей.

Под угрозой окружения оказались соединения ВСУ в посёлке Кураховка, последнем крупном населённом пункте на подступах к городу Курахово.

Крах фронта ВСУ в южной части ДНР отчасти признают украинские источники и западные эксперты. По оценке военного аналитика немецкого издания Bild Джулиана Рёпке, за минувшую неделю российская армия продвигалась на 2-5 километров ежедневно.

При этом командование ВСУ в этом районе пыталось организовать контратаку, задействовав резервы и бронетехнику, поставленную странами НАТО. В бой бросили бронированные вездеходы BvS 10 Viking шведского производства: два из них подорвались на минном поле, после чего их добили дроны. Контратака провалилась.

Окружение Курахово

В районе Угледара российские войска также развивают достигнутые раньше успехи. За минувшую неделю ВСУ были вынуждены отступить из населённого пункта Катериновка. В свою очередь российские войска движутся по течению реки Сухие Ялы, развивая наступление по направлению на поселок Успеновка одновременно с юга и юго-запада.

Украинские войска постепенно откатываются назад и не могут организовать сопротивление, потому что потеряли господствующие высоты, отмечают источники ИА Регнум.

«С освобождением Угледара мы заняли ключевую высоту, которая долгое время обеспечивала противнику контроль над целым районом. Теперь мы используем преимущество в артиллерии. Учитывая, что весь район вплоть до Кураховского водохранилища — плоская равнина, наши дроны тоже работают активно. Так что выход к Курахово с юга — вопрос времени», — уверен собеседник издания.

Он также подтвердил продвижение российских сил в районе населённых пунктов Катериновка, Елизаветовка, Богоявленка, Новоукраинка и Шахтёрское.

В то же время освобождение Селидово и Цукурино позволяет обойти Кураховское направление с севера и отрезать город от снабжения. Раньше западные СМИ, освещающие ситуацию в этом районе, сообщали, что украинские войска не планируют удерживать город и будут вынуждены отступить.

Киев готовит оборону Запорожской области

Для российской армии продвижение в районе Курахово создаёт предпосылки для финального наступления на Покровск, а в перспективе — на подконтрольную Украине территорию Запорожской области и Днепропетровскую область.

В Киеве это понимают и готовятся к отступлению. Украинские войска заканчивают строительство фортификационных сооружений в Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Иван Фёдоров. По его словам, область станет «крепостью», поскольку военные завершили строительство второй линии обороны на 99,9%, а третья будет готова в ближайшие недели.

Пока же российская армия продолжает наращивать давление на этом участке фронта. По оценке группировки войск ВСУ «Таврия», российские военные смогли вклиниться в украинскую оборону между посёлками Ольговское и Новодаровка.

Украинские источники предполагают, что в ближайшее время на этом направлении начнутся жесткие бои. При этом среди украинских военных растёт недовольство тактикой украинского командования, которое сдаёт населённые пункты один за другим.

После скорой потери Покровска ВСУ следует готовиться к организации обороны в Днепропетровской области, заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин.

«Всё это нужно планировать и строить прочную линию обороны заблаговременно, а не ждать, пока линия фронта отодвинется до очередного населённого пункта», — заявил Жорин.

По последним данным, расстояние от посёлка Вишневое в ДНР, который перешёл под контроль российской армии, до границ Днепропетровской области составляет 29 километров. А с линии фронта в районе Гуляйполя до границ области — всего 11.

Обречённость, с которой украинские источники планируют оборонять Запорожье и Днепропетровск, говорит о том, что ВСУ не планируют удерживать восточные районы Донбасса. Но решающие бои за этот район, как ожидается, развернутся на улицах Покровска и прилегающих населённых пунктов — последнего оплота противника в регионе.