Вечером 26 октября ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры Исламской Республики Иран (ИРИ) в качестве ответа на иранскую ракетную атаку по Израилю 1 октября. Западные СМИ со ссылками на анонимные источники утверждают, что ВВС ЦАХАЛ удалось вывести из строя критически важные иранские предприятия по производству и обслуживанию баллистических ракет.

ИА Регнум

В частности, по данным трех израильских источников, которых процитировало издание Axios, были уничтожены 12 планетарных смесителей, используемых для производства твердого топлива в баллистических ракетах большой дальности.

Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что это якобы «парализует возможности Ирана по производству ракет как минимум на год». Однако иные американские эксперты, не отрицая возможного ущерба, подчёркивают, что ИРИ по-прежнему обладает всеми ресурсами, чтобы повторить такую же атаку на Израиль, какая случилась 1 октября.

В то же время, согласно заявлениям иранских официальных лиц, по Ирану были выпущены 84 израильские ракеты «воздух-земля». Их пуски производились за пределами воздушного пространства Исламской Республики. 68 из них были перехвачены ПВО над Ираком и Персидским заливом, еще 10 сбиты над территорией ИРИ.

Объектов иранской инфраструктуры достигли лишь шесть ракет, преодолевших ПВО. Одна из ракет, видимо, поразила установку по смешиванию ракетного топлива в Ходжире, а вторая попала в одно из вспомогательных зданий того же предприятия в Парчине.

Ещё одна ракета упала на склад Taksaz Industrial Innovators En. Co, компании, связанной с сельскохозяйственным и горнодобывающим оборудованием в промышленном городе Шамсабад недалеко от международного аэропорта Имама Хомейни.

Предполагается, что попали также по радиолокационным станциям недалеко от Тегерана, в провинции Хузестан, и, возможно, в провинции Илам.

По данным иранских военных, ущерб оценивается как незначительный. Повреждённые РЛС и предприятия подлежат восстановлению, и прямо сейчас происходит их ремонт. Потери иранских военных составили пять человек убитыми.

Иранцы думают об «ударе возмездия»

Вместе с тем факт прямых израильских ударов по военных объектам на территории страны вызвал в Исламской Республике большой резонанс. Он подогревается вбросами из-за рубежа о якобы серьёзном уроне, который понес Иран от этих атак, как, например, подчеркивается в приведённой выше публикации Axios. Это очевидно не способствует деэскалации и заставляет иранское руководство начать подготовку к «удару возмездия».

При этом сообщения ряда СМИ указывали на то, что эскалационного сценария можно избежать.

Так, The Washington Post, ссылаясь на источник, осведомленный о планах Израиля, сообщил, что Тель-Авив готовил атаку таким образом, чтобы свести к минимуму жертвы и избежать нанесения серьезного ущерба Ирану, для того чтобы конфликт не перерос в новую стадию. В свою очередь Sky News Arabia сообщила: Тегеран через посредников проинформировал израильское руководство, что не будет отвечать на удар, если он не причинит тяжёлых последствий.

Но уже вскоре после израильского нападения последовали заявления представителей Исламской Республики, в которых указывалось на то, что подготовка к ответной атаке на Израиль уже началась.

В частности, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поручил военным подготовить ответ «таким, каким они сочтут нужным». Рахбар подчеркнул, что Исламская Республика должна «взять на себя инициативу» и «показать врагу всю свою силу и решимость». А министр иностранных дел ИРИ Аббас Аракчи заявил: «Несмотря на то, что атака Израиля была незначительной и гораздо слабее, чем они заявляли, кровь наших мучеников не пропадет даром. Мы ответим».

Однако, несмотря на эти заявления и начатую подготовку к «удару возмездия» с одной стороны и вбросы неких «неназванных экспертов» с другой, в действительности ущерб от израильского нападения, скорее всего, незначителен. Это подтвердили ИА Регнум хорошо осведомленные иранские источники, согласившиеся с официальными оценками властей ИРИ. Поэтому для Тегерана нет особого смысла идти на обострение прямо сейчас или в ближайшее время.

Исламская Республика, оставляя за собой «право на возмездие», будет держать израильтян в напряжении и параллельно наблюдать, как развиваются события в Газе и Южном Ливане. Если эскалация начнёт возрастать или не снизится, то и шансы на ответ Ирана умножатся. В этом случае новая атака может быть приурочена к очередной громкой военной операции Израиля.

Тем не менее в подобном сценарии руководство ИРИ не заинтересовано. Тегеран, наоборот, хотел бы скорейшего разрешения конфликта, в чём его позиция совпадают с позицией Вашингтона.

То есть Иран готов отказаться от удара возмездия, если в Тегеране убедятся, что процесс урегулирования наконец запущен, а боевые действия остановлены. Естественно, что и сама ИРИ будет косвенно, через посредников, участвовать (и уже участвует) в выработке возможных условий окончания конфликта.

Южный Ливан в обмен на Газу

Определённые обнадеживающие сигналы начали поступать в воскресенье и из Израиля, где министр обороны Йоав Галант заявил, что «для освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа, Израилю потребуется чем-то пожертвовать», так как «военные операции не способны достичь всех целей страны».

По словам Галанта, несмотря на успех операций израильской армии против ХАМАС и «Хезболлы», «чтобы выполнить долг по возвращению заложников, Израилю придется пойти на болезненные уступки».

Собственно, к уступкам готова и «Ось сопротивления» вместе с Ираном. Иранский министр иностранных дел уже давал понять, что намерен обсуждать имплементацию резолюции СБ ООН 1701 по Южному Ливану от 2006 года. Чем, правда, вызвал гнев своего ливанского коллеги, который посчитал такую позицию Тегерана вмешательством во внутренние дела.

Резолюция предусматривает не только полное прекращение огня и вывод израильских войск, но и отход сил «Хезболлы» за реку Литани. В то время как приграничная полоса должна перейти под контроль ливанской армии.

Вряд ли «Хезболла» будет против такого решения. Однако и сама «Партия Бога», и Тегеран будут настаивать на увязке отхода за Литани с одновременным выводом ЦАХАЛ не только из Южного Ливана, но из Газы.

Вмешательство «Хезболлы» в конфликт между Израилем и ХАМАС проходило под лозунгом помощи Газе, поэтому и выход из него может произойти, когда по Газе будет найдено решение. В конце концов, уход ЦАХАЛ из сектора также может стать той «жертвой» для Израиля, которая вернет мир на север, а его жителей — в свои дома.

Переговоры по Газе с участием глав ЦРУ, израильского «Моссада» и премьер-министра Катара, собственно, и возобновились в воскресенье в Дохе сразу после израильского удара. Однако тема Южного Ливана там пока не прозвучала. Стороны начали обсуждать новое краткосрочное соглашение о прекращении огня в Газе и освобождении заложников.

В частности, посредники из США, Египта и Катара представили Израилю и ХАМАС план краткосрочного, но продлеваемого перемирия и обмена заложниками. Сообщается, что последние предложения предусматривают первоначальное перемирие сроком до 10 дней, в течение которого в Газу поступит гуманитарная помощь и будет проведен ограниченный обмен израильских пленных на палестинских заключенных. После вступления в силу перемирия планируется проведение непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС.

Однако такой подход вряд ли устроит ХАМАС, который уже озвучил собственную позицию. В частности, высокопоставленные представители движения заявили, что предлагают единую сделку, которая будет включать освобождение всех израильтян, удерживаемых в секторе Газа, в обмен на освобождение палестинских заключенных и полный вывод израильских войск.

Как сообщила саудовская газета Asharq Al-Awsat, один из высокопоставленных членов ХАМАС сказал, что они открыты для обсуждений и других условий, «если будут новые предложения от стран-посредников, но мы предпочитаем всеобъемлющую сделку, которая приведет к прекращению войны».

Но в любом случае, скорее всего, разрешить конфликт без объединения темы Газы и Южного Ливана в один «пакет» будет вдвойне затруднительно с учётом сохраняющейся непримиримой позиции израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Тем не менее у Ирана остаются рычаги, способные сделать Израиль более сговорчивым — это та самая угроза «удара возмездия».

Тем более, что теперь Тель-Авив в большей степени вынужден быть восприимчивым к сигналам из Вашингтона после того, как Соединённые Штаты были вынуждены начать переброску в Израиль собственных систем ПВО THAAD для прикрытия своего союзника, который оказался уязвимым перед атаками со стороны Ирана.

Но воевать за Израиль в США явно не желают. Тем более, что и нынешнее косвенное участие в ближневосточном конфликте уже отвлекает значительные силы и ресурсы с другого фронта — украинского.

Наконец, и успешная оборона «Хезболлы» в Южном Ливане, выдерживающая все атаки ЦАХАЛ, должна заставить Тель-Авив что-то менять в способах ведения войны. А если таковых не осталось, то прекращать боевые действия, которые на всех фронтах зашли в тупик.

Намёки на такой исход также есть. Израильские военные уже дают понять, что «цели операции в Ливане почти выполнены» и в течение ближайших двух недель ливанская кампания может завершиться.

Однако любое прекращение огня, без окончательного урегулирования статуса сектора Газа и вывода его из-под израильского суверенитета с вводом туда международных сил, не сможет закончить войну, поэтому даже при самом оптимистичном раскладе можно будет говорить лишь о передышке в боевых действиях.