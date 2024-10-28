Борьба, разгорающаяся в Грузии уже 12 лет (ровно столько партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» находится у власти), подошла к своей очередной развязке. Парламентские выборы завершились в пользу правящей партии. По данным ЦИК, «Мечта» набрала почти 54%, оппозиционные партии получили суммарно около 37% голосов.

ИА Регнум

Главный противник властей «Единство — национальное движение» (ЕНД, альянс вокруг партии Михаила Саакашвили) набрал 10% — это трёхкратное падение по сравнению с прошлыми выборами. «Коалиция за перемены» медиамагната Нико Гварамии и сторонника Саакашвили Нико Мелии (организатор штурма парламента в 2019 году во время приезда туда депутата ГД Сергея Гаврилова) получила 11%, «Сильная Грузия» во главе с бизнесменом Мамукой Хазарадзе — 8,7%. Центристы из партии экс-премьера и «раскольника» Георгия Гахарии «За Грузию» получили 7,7%.

Мир победил

С учетом высокой поляризации общества, консолидации оппозиционных альянсов против «Грузинской мечты» и беспрецедентного давления США и ЕС набранные правящей партией 54,2% выглядят настоящим триумфом. Однако в победе есть и горький привкус.

При текущем раскладе у партии бизнесмена Бидзины Иванишвили в законодательном органе будет 89 мандатов из 150. А для конституционного большинства, на что рассчитывала «Мечта», требуется минимум 113. Это значит, что по стратегическим законодательным инициативам ей не будет хватать голосов.

Среди главных предвыборных обещаний «Мечты» значилось изменение конституции страны. В неё хотят внести изменения — закрепить особую роль и независимость Церкви (т. е. провозглашение православия госрелигией), а также запретить ЛГБТ*-пропаганду, однополые браки и смену пола.

Также «Грузинская мечта» хочет упразднить «Национальное движение» Саакашвили, объявив партию неконституционной, и объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили за ее несогласованные поездки в Париж и Брюссель. Все эти меры становятся невозможными без конституционного большинства.

Тем не менее «Грузинская мечта» всё равно может быть довольна. Основная задача всё-таки состояла в том, чтобы удержать власть и помешать приходу к власти людей Саакашвили. Они обернули бы вспять все достижения партии Иванишвили, включающие ограничение вредоносного влияния Запада, поддержку религии и семейных ценностей, а также прагматичные отношения с Россией.

«Мечта» предлагала выборы между миром и войной, имея в виду готовность саакашистов открыть второй фронт против России. Победил мир. Принятые законы о запрете ЛГБТ*-пропаганды и иноагентах останутся в силе. Правительство сможет продолжать реформы, принимать новые консервативные законы и нормы, укрепляющие суверенитет страны, а во внешней политике выстраивать новые взаимовыгодные связи с соседями и Россией.

Получив мандат граждан, «Грузинская мечта» будет себя чувствовать более уверенно в решении проблем с Абхазией и Южной Осетией. Вслед за принесением обещанных Бидзиной Иванишвили извинений перед абхазами и осетинами нельзя исключить запуска «минского процесса» по нормализации отношений Тбилиси со своими двумя бывшими частями. Каким будет финал процесса, говорить рано.

Помимо отсутствия конституционного большинства, есть у грузинских властей и вторая головная боль — оппозиция никуда не делась. Созданные во время выборов четыре блока не утешают себя лишь позитивными для них результатами выборов за рубежом.

Достигнутую перед выборами консолидацию они постараются использовать, чтобы нанести удар по «Грузинской мечте» после выборов. Юридическая основа для такого удара — объявление выборов нелегитимными. «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия» сразу отказались признавать результаты голосования и обещали не получать свои мандаты.

«Выборы украдены у оппозиции. Это конституционный переворот и узурпация власти. Мы не признаем итоги этих выборов», — сказал Гварамия. Позже к ним присоединилась и строившая иллюзию о своей независимости от саакашистов «Гахария за Грузию». «Те результаты, которые были опубликованы, не отражают волю грузинского народа», — заявил Гахария.

Методы оппозиции

Удар по власти будет осуществляться известными методами Джина Шарпа, уже не раз обкатанными в Грузии в 2003-м («революция роз»), 2019-м (штурм парламента после Ассамблеи православия) и 2023–2024 годах (протесты против закона об иноагентах).

Еще до оглашения итоговых результатов «Коалиция перемен» и ЕНД объявили о переходе с 27 октября в режим бессрочных протестов. Наряду с демонстрациями оппозиционные альянсы будут пытаться доказать масштабные нарушения и найти «украденные» голоса.

ЕНД требует доступа к электронным устройствам подсчета голосов. Гахария хоть и считает итоги выборов незаконными, но не спешит применять силу. Экс-премьер придумал хитрую схему: его партия присоединится к «народному», а не партийному протесту.

Другими словами, если обычные протесты выйдут на уровень большого «майдана» и успех революции будет не за горами, ради получения министерских кресел Гахария готов выйти на проспект Руставели.

Пока над Грузией маячит призрак революции, оппозиция обдумывает методы ее реализации. Как и до выборов, после них скрепляющим звеном снова себя возомнила президент Саломе Зурабишвили. 27 октября она встретилась с лидерами оппозиции и обсудила «планы на будущее». После встречи они объявили о необходимости единства прозападных сил.

Потенциально оппозиция обладает немалой мобилизационной силой и в теории может вывести на улицы если даже не треть всех избирателей, то точно десятки тысяч людей. Но за 12 лет «Грузинская мечта» приобрела огромный опыт борьбы с «майданами», причем с каждым разом правительство оказывалось в этом противостоянии всё более успешным.

В 2019 году протесты привели к «чехарде» и расколу в правительстве, в марте 2023 года кончились отставкой премьера Ираклия Гарибашвили, но уже через год, когда премьером стал Ираклий Кобахидзе, правительство перестало идти на поводу у уличной толпы и саакашистов, и силовики начали жестко разгонять незаконные митинги и арестовывать провокаторов. За что и попали под санкции американского Госдепа.

Победившее последнюю попытку «майдана» правительство Кобахидзе сомневается в способности сторонников Саакашвили раскачать стабильность в стране. За оппозицией народ не пойдет, уверен генсек «Мечты» и мэр Тбилиси Каха Каладзе: «Когда вы организуете переворот, вам нужна поддержка общества и народа».

Но премьер не тешит себя надеждами на здравый смысл и показывает кнут, торчащий из-за пазухи: «Если кто-то посмеет предпринять противоправные шаги, за этим последует очень строгая реакция со стороны государства, конечно, в рамках закона».

«Грузинскую мечту» не пугают и отказы оппозиционеров от своих мандатов. Первое заседание парламента пройдет «в обычном режиме», то есть даже в случае их неявки, сказал премьер.

Оппозиция, вероятнее всего, понимает, что числом они не возьмут, и даже если на улицы выйдут на пару десятков тысяч человек больше, чем при протестах против закона об иноагентах, — успех всё равно не гарантирован. Поэтому единственная надежда в такой ситуации — спровоцировать жесткое поведение полиции, чтобы еще больше дискредитировать «Грузинскую мечту».

Готовы ли оппозиционеры отстаивать свое влияние и свободу (ЕНД грозит запрет, Зурабишвили — арест) ценой гражданской войны, знают лишь они сами. Вариант «сакральных жертв» исключать не стоит, если вспомнить, что еще летом союзники Саакашвили с Украины планировали убийство Иванишвили.

Что точно понятно, так это то, что, уступая в административном и мобилизационном потенциале «Мечте», оппозиция может серьезно рассчитывать только на Запад.

Запад наготове

Однако тот не стал торопиться объявлять выборы нелегитимными, ограничиваясь двусмысленными оценками. Миссии ОБСЕ, ПАСЕ, ЕС и НАТО, хоть и скрепя сердце, но признали выборы состоявшимися. Но в то же время предупредили, что «будут наблюдать, как новое правительство будет придерживаться европейского пути».

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ поблагодарило власти Грузии за «активное участие в работе миссии ОБСЕ» и отметило высокую явку как свидетельство развития демократии, но ложку дегтя добавить всё же не забыло. БДИПЧ отмечает «поляризованную медиасреду», мешавшую избирателям сделать выбор.

В таких же черно-белых красках дала заключение и ОБСЕ. Ее наблюдательная миссия похвалила ЦИК за «эффективность» выборов и конкурентную среду, но указала на давление на избирателей, неоднократные случаи подкупа и «откат демократии».

Судя по реакции западных наблюдателей, США и ЕС не делают ставку исключительно на классический майданный сценарий. Конечно, если оппозиции каким-то чудом удастся этого добиться, западные СМИ и политики будут кормить их «печеньками». Но так как грузинское общество уже имеет сильную прививку от «бархатных революций», ЕС и США могут сделать ставку на более прагматичные инструменты.

Например, образованный при поддержке правительства США и фондом Сороса National Democratic Institute, который требует отменить принятый закон об иноагентах. Это требование остается в силе и со стороны ЕС и США, которые заблокировали евроинтеграцию Грузии и ввели визовые и финансовые санкции против членов «Грузинской мечты».

Накануне выборов глава евродипломатии Жозеп Боррель, по сути, уже расписал дальнейший сценарий: «Последние действия, заявления и предвыборные обещания правящей партии («Грузинской мечты») отдаляют страну от европейского пути и указывают на переход к авторитаризму. Именно поэтому процесс присоединения к Евросоюзу де-факто приостановлен».

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил недоверие к официальным результатам выборов и озвучил весь набор обвинений в отступлении руководства Грузии от демократических идеалов.

На практике всё это значит, что пока «Мечта» не отменит законы об иноагентах и ЛГБТ*, пока не присоединится к антироссийским санкциям, Запад сохранит жесткие меры и будет вводить новые.

Евросоюз и США будут в следующие годы вести Грузию к «ползучей революции». Несмотря на то, что Кобахидзе сразу после выборов поспешил предложить Западу перезапуск отношений, «Грузинская мечта» в Вашингтоне и Брюсселе уже давно воспринимается как идеологический враг, а ее лидер Иванишвили — как «ставленник Кремля».

Карты евроатлантическому сообществу может спутать победа Дональда Трампа на выборах президента США, на что открыто надеются Иванишвили и Кобахидзе. Но даже в таком случае лидеры ЕС могут взять на себя функцию «защитников демократии» и продолжать изолировать и душить Тбилиси. Если же победит Камала Харрис, «Мечте» придется гораздо сложнее.

И тогда у Иванишвили и его команды останется только два пути: терпеть санкционные унижения и постоянно балансировать на грани майдана и госпереворота либо развернуться к странам мирового большинства и России, при этом необязательно отказываясь от официального курса на вступление в ЕС и НАТО. В общем, делать примерно то же самое, что и администрация турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Первым Кобахидзе поздравил главный фрондер евроатлантического сообщества — венгерский премьер Виктор Орбан, который 28–29 октября собирается в Тбилиси. После него поздравил президент Азербайджана Ильхам Алиев, отметив, что на выборах грузины «выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям».

Алиев как бы намекает соседям, чтобы они взяли пример с Баку, который начал выстраивать союзнические отношения с Россией и в результате смог вернуть Карабах. А Грузия, 30 лет полагаясь на Запад, потеряла Абхазию с Южной Осетией, попутно войдя в экономический кризис.

Россия не будет первой делать шаги по сближению с Грузией, чтобы не быть обвиненной во вмешательстве и новой «оккупации». Российская активность лишь будет лить воду на мельницу саакашистов и Запада, как это уже было в 2019 году. Но если «Грузинская мечта» будет сама проявлять инициативы, Москва пойдет навстречу.

По понятным причинам российские власти поздравлять Кобахидзе не стали. Да и радоваться в Москве поводов мало, так как здесь прекрасно осведомлены о желаниях и возможностях Запада дестабилизировать обстановку. На это и намекнул председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, сказавший, что четыре оппозиционные партии в парламенте при победе «Грузинской мечты» «сулят активный период во внутренней политике страны».

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским.