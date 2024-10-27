В ночь на 27 октября умер кот Крошик, за возвращение которого к нормальной жизни с начала сентября боролись врачи ветеринарной клиники в Перми. Кот страдал ожирением, справиться с последствиями которого, как утверждают врачи, его организм был не в состоянии. К судьбе несчастного было приковано внимание любителей животных всей страны.

Кадр из видео

Кота, который из-за огромного веса не мог ходить, обнаружили волонтеры в кладовке подвала одной из больниц Перми 25 августа. Причиной ожирения стало неправильное питание, которое животному организовали не в меру сердобольные люди.

Рацион кота, которого волонтеры нарекли Крошиком, состоял в основном из хлебных изделий, творога, супа и специализированного корма. Это привело к тому, что кот стал весить 17 килограммов. Примерный возраст рыжего толстяка — 14-15 лет — определили благодаря анализам крови.

Борьба за выздоровление

Узник больничного подвала не общался с сородичами, а людское внимание к коту ограничивалось лишь непомерной кормежкой дважды в день. Естественные потребности лишенное способности передвигаться животное справляло под себя.

Шанс на выздоровление и начало обычной кошачьей жизни Крошик получил, когда волонтеры передали его в реабилитационный центр. Здесь пушистого пациента перевели на дробное питание на основе нежирных кормов, чтобы впоследствии отправить его на физиопроцедуры. Предполагалось, что Крошик будет ежедневно сбрасывать до 150 граммов.

Вес кота спустя две недели правильного питания уменьшился на 1,1 килограмма. Тогда пациент ветеринарной клиники отважился на побег, но не рассчитал габариты своего тела и застрял в подставке для обуви. Скучал ли он по-прежнему образу жизни, или условия в реабилитационном центре оказались для него слишком суровыми?

Как утверждается в «Группе памяти кота Крошика», профессиональный врач-реабилитолог, чья квалификация подтверждается множеством дипломов, разработал для пациента стандартную для таких случаев программу.

Коту предписывалось один-два раза в неделю заниматься на водяной беговой дорожке, ему проводили легкие массажи, делали кинезитерапию. К консультациям даже привлекались иностранные коллеги пермских врачей, которые имеют опыт в борьбе с лишним весом у животных. Как заверяют ветеринары, реабилитационные мероприятия дали свой результат, что стало очевидным по попытке побега. Крошик стал больше двигаться и запрыгивать на пуфики.

«Долгое время мы не могли понять причину такой невероятной популярности Крошика, ведь мы не делали ничего для того, чтобы как-то привлечь к истории Крошика СМИ. Все публикации о нём были инициированы самостоятельно журналистами. Но позже мы поняли — люди со всего мира так устали от тяжелых новостей. Всем нам хотелось чего-то очень милого», — писали волонтеры.

Однако 25 октября состояние Крошика резко ухудшилось. Кот стал задыхаться, хотя до этого признаков одышки врачи у него не замечали. Через час ветеринары поместили его в кислородную камеру и боролись до последнего, но спасти жизнь Крошика не удалось.

На сегодняшний день известно, что кот страдал множественными разрастаниями опухоли в селезенке и метастазами в других органах. Изначально ультразвуковые исследования не давали объективного результата, поскольку толстый слой подкожного жира абсорбировал волны. Анализы же крови были в норме, утверждают ветеринары.

Возможно, что если бы опухоли во внутренних органах были выявлены раньше, протокол лечения был бы другим, и Крошика удалось бы спасти. Сказать это наверняка удастся через 21 день, когда будут проведены последние экспертизы. К смерти Крошик похудел до 14 килограммов.

Зоозащитники сообщают, что после лечения осталось 179 840 рублей, которые перечислили неравнодушные граждане. Их собираются перечислить в фонд экстренной помощи животным. Прах Крошика будет развеян.

Среди причин трагедии очевидно просматривается в том числе и человеческий фактор: люди упорно не хотели видеть истинные потребности животного, понимая их по-своему.

А порой животные становятся жертвами не чрезмерной опеки, а банального равнодушия или жестокости. Как сообщало ИА Регнум, 11 января домашнего кота Твикса, приняв за бездомного, высадили из поезда, 20 января животное нашли мёртвым. В отношении проводницы возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. После трагедии в РЖД запретили высаживать животных без хозяев из поездов.

Коты-антирекордсмены

Масса тела взрослого кота в норме достигает в среднем семи килограммов. Однако среди кошачьих есть и настоящие великаны, вроде мэйн-кунов, рэгдоллов, чаузи и сибирских кошек, представители которых могут показать на весах и более 10 килограммов.

Случай Крошика волонтеры-зоозащитники назвали небывалым: он вполне мог удостоиться сомнительной чести войти в топ самых толстых котов мира. Такой список был обнародован несколько лет назад, а возглавила его австралийская кошка Химми.

Ее вес достигал 22 килограммов, что соответствовало массе тела шестилетнего ребенка. Химми прожила 10 лет и попала в Книгу рекордов Гиннесса. Замыкал пятерку кот Гарфилд с массой тела в 18 килограммов.

Однако с тех пор рейтинг не обновлялся. Видимо, организаторы решили пресечь потуги владельцев, которые стали бы раскармливать своих питомцев, чтобы увековечить их и свои имена.

Отечественные коты и кошки в этот список не попали, однако ожирение — проблема и для них. Во Всемирный день кошек, 8 августа, скончался кот Степан, которого СМИ называли самым толстым котом в России. Он жил в Бийске Алтайского края и весил 20 килограммов.

Всероссийская перепись домашних животных, которую провел в 2023 году Центр питания и благополучия животных, установила, что в России проживает 49,2 миллиона кошек. Россия по-прежнему остаётся «кошачьей» страной, занимая третье место в мире по количеству домашних питомцев этого вида.

Какое количество из них страдает ожирением, установить нельзя, но известно, что россияне всё больше предпочитают кормить кошек полнорационными кормами промышленного производства, а не едой со своего стола.