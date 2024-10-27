16 октября мировые таблоиды облетела жуткая новость — Лиам Пейн, бывший вокалист популярной в недавнем прошлом британской поп-группы One Direction, скончался после падения с балкона третьего этажа одного из отелей Буэнос-Айреса — Casa Sur.

Zuma/TASS Лиам Пейн

Тело певца нашли во внутреннем дворике заведения и, по информации медиков, умер он практически сразу — от многочисленных повреждений внутренних органов. Полицейские прибыли на место происшествия быстро: как оказалось, изначально их вызвали в Casa Sur из-за жалоб постояльцев на некоего молодого человека, который крушил один из номеров, бегал по этажам в неадекватном состоянии и приставал к окружающим.

После осмотра номера Лиама Пейна сомнений, что этим молодым человеком был он, не осталось.

Переполох в отеле

Первичный осмотр обстановки в номере Пейна — а также распространившиеся через «желтые» СМИ фотографии — явно продемонстрировали, что многолетние проблемы певца, связанные с употреблением наркотиков и алкоголя, выдумками репортеров не являются.

Аргентинские следователи нашли в номере остатки кокаина и следы его употребления — и тут же начали розыски возможного дилера, который снабдил певца наркотиками.

Тем временем новость о кончине Пейна распространилась в фанатской среде и к аргентинскому отелю пришли сотни желающих почтить память исполнителя.

Западные знаменитости, в том числе и бывшие коллеги Пейна по One Direction, начали наперебой выражать соболезнования. В Буэнос-Айрес прибыл отец певца для формального опознания тела и организации процесса репатриации.

Однако на этом история не закончилась. Поздним вечером 24 октября представители отдела специальных расследований вновь явились в Casa Sur и изъяли записи с видеокамер отеля, а также жесткие диски компьютеров охраны.

Примерно в то же самое время появились данные о том, что судмедэксперты нашли в теле певца несколько веществ, а среди них — нечто с интригующим названием «розовый кокаин».

Не совсем кокаин

Строго говоря, «розовый кокаин» технически кокаином вовсе не является. Это специфический «коктейль» из наркотиков, куда добавляют также розовый пищевой краситель с клубничным ароматизатором.

Выглядит «доза» как порошок или таблетка, внутривенно его практически не вводят. В связи с этим вещество получило в свое время большую популярность у распространителей в клубах и на крупных фестивалях.

Какого-то конкретного рецепта у «розового кокаина» нет, но выделяются характерные черты: он предлагает сочетание эффекта «традиционного» наркотика и галлюциногенных свойств. Из-за этого с ним очень легко переборщить, а длительное употребление создает повышенный риск инсульта, перманентную тревогу, а в итоге — депрессию и психоз.

Появился «розовый кокаин» примерно в 2012 году в Колумбии, хотя последние четыре года его изымали и в странах Латинской Америки, и даже в Европе (в основном в столице клубного мира — испанской Ибице) и Юго-Восточной Азии. В этом году про появление диковинки писали даже некоторые казахские медиа.

По идее, тот факт, что вещество появилось в организме «деятеля культуры», известного проблемами с наркозависимостью и алкоголизмом, большого удивления вызывать не должно.

Токсикологи сообщают, что перед смертью Пейн употреблял и «классический» кокаин, и пил шампанское, и курил крэк, а смерть наступила из-за множественных повреждений внутренних органов и травмы головы, вызванных падением с третьего этажа. Причем тут, казалось бы, «розовый кокаин»?

А вот все не просто так — в последний раз название этого вещества мелькало в светской и криминальной хронике в связи с другим громким делом — арестом известного музыкального продюсера Пи Дидди.

«Дьявольский смех»

«Розовый кокаин» фигурировал в одном из исков, предъявленных в адрес Пи Дидди еще в феврале. По утверждению истца, продюсер не только сам употреблял наркотическую смесь, но и принуждал музыкантов из связанных с ним групп провозить вещество на частных самолетах.

Дополнительно утверждалось, что все сотрудники Пи Дидди — от дворецкого и шеф-повара до домработниц — были обязаны ходить с поясной сумкой, наполненной кокаином, MDMA, жевательными конфетками с марихуаной и той самой розовой смесью. Такой же набор якобы регулярно был при себе у личного наркокурьера Пи Дидди.

Каких-либо конкретных доказательств употребления Пи Дидди определенного вида наркотиков в распоряжении общественности нет, однако это не помешало немедленно связать подобные обвинения со смертью Лиама Пейна.

Фанаты даже отыскали старое интервью бывшего солиста One Direction, в котором тот характеризует смех Пи Дидди как «дьявольский», а потом и еще одно — где Пейн говорит, что будто бы «боялся Пи Дидди».

Еще некоторое время назад все восприняли бы это как «юмор музыкальной тусовки», где «продюсер» часто является синонимом «диктатора» и «сатаны». Однако на волне многочисленных спекуляций и предположений о связи Пи Дидди сразу с несколькими резонансными убийствами (или просто трагическими смертями) в индустрии, записывание смерти Пейна на счет продюсера получило в западных соцсетях определенную популярность.

Прогрессирующая конспирология

Стоит заметить, что за десять с лишним дней, прошедших с момента кончины Лиама Пейна, слухи о деталях его смерти уже успели несколько раз измениться.

Говорили и о суициде, и о происках «бывшей» певца, и о нервах Пейна на фоне ссоры с его нынешней девушкой, которая покинула Аргентину за несколько дней до трагедии, и о многолетней зависимости. Теперь в эту череду вписался и скандальный продюсер, с которым сейчас связывают любое громкое событие в «звездной» среде.

Судя по всему, подобная тенденция сохранится вплоть до мая, когда начнется выступление стороны обвинения в уголовном процессе по делу Пи Дидди. Как будет дальше — пока понять сложно.

Предсказывать мнение фанатов Лиама Пейна, часть из которых уже переключилась с обсуждения Пи Дидди на вопрос о том, с кем теперь останется пес мертвой знаменитости, удачной идеей тоже назвать сложно. Однако шанс дождаться каких-то конкретных данных к маю все же вполне реален.