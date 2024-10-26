Несмотря на членство в НАТО и недовольство западных партнеров, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган нашел в себе силы и уверенность для того, чтобы не только заявить о желании вступить в БРИКС, но и лично прибыть на саммит в Казань.

Александр Казаков/РИА Новости

Эрдоган обозначил желание «решительно развивать диалог» с организацией. Причины он объяснил в беседе с журналистами на борту самолета по пути домой. «БРИКС — это крупная платформа, на которой собраны развивающиеся экономики. Мы должны признать эту реальность», — сказал президент.

Он также напомнил, что страны организации занимают треть территорий на Земле, в них проживает 45% ее населения, осуществляется добыча 40% нефти, они экспортируют 25% товаров и занимают долю в 2/5 от общей торговли.

Турецкая экономика судорожно ищет новых инвесторов, нуждается в дополнительных источниках энергоносителей и технологической альтернативе странам НАТО. Все это она может получить в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией, Ираном, ОАЭ и Бразилией.

Позитивная динамика

Важным моментом участия турецкого лидера в саммите БРИКС стали двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Повестка России и Турции хорошо известна — это энергетика, инвестиции, туризм и торговля. Путин констатировал позитивную динамику развития — $55,4 млрд товарооборота и 6,2% роста за январь–август 2024 года.

Российских туристов стало на 20% больше. Два трубопровода между странами работают как часы. Россия рассчитывает, что АЭС «Аккую» должна начать подавать энергию уже в следующем году.

Взаимные инвестиции Путин оценил как «солидные»: российские фирмы вкладываются в турецкую металлургию и автомобилестроение, турецкие — в российское машиностроение, металлургию и деревообработку.

Из нового и прорывного можно отметить заявление главы «Росатома» Алексея Лихачева, сообщившего о предложении Эрдогана построить вторую АЭС в турецком Синопе.

Однако есть и трудности — украинский конфликт создает барьеры для двусторонней торговли, США «санкционируют» турецкие компании за сотрудничество с Россией одну за другой. Эрдоган сообщил о продолжающихся усилиях «по устранению проблем в банковских операциях». В этом процессе участвуют финансовые и торговые ведомства, а также центробанки двух стран.

Учитывая, что одной из целей БРИКС является дедолларизация, участие Турции в организации поможет устранению проблем во взаиморасчетах с Россией.

Мини-Генассамблея

Как бы объединение БРИКС ни пыталось позиционироваться в качестве сугубо финансово-экономической платформы, проблемы политики оно не может обходить стороной хотя бы потому, что консолидирует около половины мирового населения. По сути, это мини-Генассамблея ООН.

Так что Эрдоган не мог не воспользоваться случаем и не напомнить про свою позицию по отношению к Израилю. Он призвал страны БРИКС присоединиться к инициированной Анкарой в ООН кампании по оружейному эмбарго Израиля. А те государства, которые еще не признали Палестину, призвал ее признать.

Не забывает Турция и про конфликт на Украине. Глава МИД Хакан Фидан ранее уже пытался донести до западных партнеров, что дальнейшие сценарии — это либо глобальная война, либо заморозка, а с России нужно снять санкции в рамках мирного процесса.

Так как формат БРИКС слишком многоплановый, а Москва решила не делать акцент на теме Украины, Эрдоган все свои пожелания высказал тет-а-тет. И не пожалел, отметив стремление Путина к переговорам. Президенты обсудили и обмен военнопленными между Россией и Украиной. Эрдоган заверил в том, что и дальше будет прилагать дипломатические усилия.

Любая беседа с российским президентом в современных условиях для его турецкого коллеги особенно ценна. Эрдоган уже год ждет Путина в Стамбуле, но визит откладывается, хотя российский лидер за это время успел побывать во многих странах, включая монархии Персидского залива.

Для Эрдогана личный визит Путина в Турцию очень важен, поэтому он выразил желание «в очень короткое время» увидеть российского президента на своей земле.

Напомним, что при посредничестве Турции состоялась Стамбульская конференция, зерновая сделка и обмен заключенных между Россией и Западом. Поэтому у страны остается немалый потенциал для миротворчества на Украине.

Сразу не принимают

Важным вопросом для Турции был и статус ее участия в БРИКС. По итогам саммита в Казани наряду с 12 другими странами она получила статус партнера. Немецкий таблоид Bild пишет, что членство Турции заблокировала Индия, так как турки союзничают с противником индусов Пакистаном.

Это вполне может оказаться конкуренцией внутри БРИКС, которую не стоит исключать. И примеры тому уже есть: при первом расширении в организацию включили Эфиопию, а не Алжир, который давно стремится в организацию. Тогда, как писали некоторые СМИ, в дело тоже вмешалась Индия, которая недолюбливает Алжир за его тесные связи с Китаем.

В случае с Турцией, помимо ее сотрудничества с Пакистаном, можно отметить также расхождения с индийцами в политике на Южном Кавказе. Вместе с Францией Индия выступает активным поставщиком оружия Армении, что не устраивает союзника Азербайджана Турцию.

Однако насколько именно индийское вето сказалось на том, что она еще не принята в БРИКС, судить сложно. Принять через месяц после подачи заявки и без всякого индийского давления было бы странным: многие кандидаты уже давно стоят в очереди на вступление. Статус партнера — уже немалое достижение для Эрдогана, известного своей привычкой сидеть сразу на нескольких стульях.

Ну и к тому же страны БРИКС ранее сообщили, что нужно «переварить» сначала тех, кого приняли в 2023 году, а для других стран выстроить поэтапную интеграцию.

Активным лоббистом членства Турции в БРИКС выступает Китай, о чем в Пекине заявляли открыто. Россию такое расширение устраивает не только ввиду тесных двусторонних экономических контактов и логистической роли Турции, но и из-за членства Анкары в НАТО. Москва активно эксплуатирует возможности подрыва монолитности альянса.

Недоброжелатели не дремлют

Визит Эрдогана был омрачен диверсией в Анкаре, совпавшей с его поездкой. 23 октября террористы-смертники из Рабочей партии Курдистана атаковали завод по производству беспилотников и истребителей: от их рук погибли пять человек.

Турецкий президент поблагодарил всех, кто выразил соболезнования. «Это нападение лишь усилит нашу решительность в борьбе с терроризмом», — сказал он.

Некоторые версии говорят о том, что теракт стал попыткой сорвать мирный процесс, предложенный правящей коалицией Турции курдам. При этом не стоит исключать и внешний след: США и НАТО очень не устраивают постоянные дрейфы Анкары в сторону КНР и России.

Однако в целом Эрдоган может записать поездку в Казань в свой актив. Его инициативы по поддержке Палестины нашли поддержку в декларации БРИКС. Он смог обсудить с Путиным перспективы украинского урегулирования. Анкара получила официальный статус в организации.

Учитывая тесные политические и экономические контакты в Россией и Китаем, у Эрдогана теперь как минимум раз в год будет повод и возможность с глазу на глаз поговорить с Путиным и Си.