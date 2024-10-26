Саммит БРИКС в Казани завершился далеко за полночь 26 октября. Успех мероприятия мировое сообщество признало ещё до его начала — западные СМИ прямо так и писали. Сам факт того, что в Татарстан приедут делегации из 35 стран (22 из них представляли главы государств) и шести международных организаций, уже стал очередным ярким подтверждением, что никакой изоляции России не было и нет.

ИА Регнум

На итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина даже спросили, чувствует ли он себя «изолированным» в такой компании.

Тёплыми дружескими отношениями российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, которому пришлось отказаться от 15-часового перелёта из-за травмы головы (но он принял участие в саммите по видеосвязи посреди ночи по местному времени) никого не удивишь. А вот приезд в Татарстан Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша наделал шума.

Но если для всего адекватного мира шум был положительным, то в Киеве сильно возмущались. Впрочем, это их привычное состояние. В этот раз украинские политики закатили настоящую истерику из-за того, что инициированный Владимиром Зеленским «саммит мира» в Швейцарии руководитель ООН проигнорировал, а приглашение Путина принял. Украина, видимо, возомнила себя главным мировым авторитетом, который диктует всем и каждому, что делать можно, а чего нельзя.

Ekaterina Chesnokova/Brics-Russi/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

МИД Украины, узнав о предстоящем визите Гутерриша, назвал его выбор неправильным, а когда генсек уже прибыл в Казань и, пройдя по красной дорожке с трапа, отведал чак-чак, Зеленский в хамской манере заявил: «Некоторые функционеры ООН отдают предпочтение искушениям в Казани, а не содержанию Устава ООН».

Символично, что произошло это в День ООН, 24 октября, на который и пришлась основная рабочая часть визита Гутерриша. Он принимал участие в заседании в составе «аутрич/БРИКС+». По формату, кстати, оно напоминало заседание Совета Безопасности ООН: участники сидели за круглым столом, встречу модерировал председатель, по очереди предоставляя слово представителям делегаций, в этой роли выступил президент России.

Гутерриш произнёс свою речь, когда наступил его черёд. Она вписывалась в общую риторику гостей саммита: необходимо остановить боевые действия во всех точках Земли, где они сейчас идут. А потом Гутерриш терпеливо ждал встречи с Путиным, которая началась на три часа позже запланированного.

Именно на столько задержали начало итоговой пресс-конференции российского лидера: судя по всему, рабочий обед представителей стран «аутрич/БРИКС+» прошёл хорошо. Надо было слышать этот вздох журналистов, отстоявших энное время в очереди на вход в зал, когда объявили, что начало пресс-конференции президента откладывается на час, а потом ещё на час. Некоторые так и не дождались, им пришлось уехать раньше, чтобы не опоздать на поезда.

С Путиным Гутерриш в результате встретился после 22 часов. В последний раз они общались тет-а-тет в 2022 году.

Как отметил Офис Генерального секретаря ООН, отвечая на возмущения Украины, визит руководителя организации в Казань очень важен, поскольку на саммите представлены страны, в которых проживает почти половина мирового населения. В то же время его визит имел очень важное значение и для БРИКС, даже не с точки зрения речей.

Прибыв на саммит, Гутерриш подтвердил авторитет и значимость БРИКС. А ведь идею создать это объединение — тогда еще БРИК — экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил выдвинул, исходя из расчёта, что экономики Бразилии, России, Китая, Индии станут самыми быстрорастущими в мире. Многие организацию всерьёз не воспринимали. А зря.

В кулуарах саммита несколько экспертов высказали мнение, что через несколько лет — 5–10–15 — БРИКС заменит ООН. При этом само объединение такой задачи перед собой не ставит: Путин подчеркнул, что единственной универсальной международной организацией остаётся ООН.

Но как бы там ни было, фактически БРИКС на некоторых направлениях уже сейчас более успешно, чем Организация Объединенных Наций. Речь о политическом аспекте — поиске компромиссов между странами, имеющими проблемы в двусторонних отношениях. Где ещё над совместными проектами плодотворно вместе работают Китай и Индия, Египет и Эфиопия?

Более того, Си Цзиньпин и Нарендра Моди провели первые почти за пять лет личные переговоры именно в Казани, по итогам которых зафиксировали договорённость об урегулировании приграничного конфликта, тянущегося с 2020 года.

Также на полях саммита пообщались лидеры Армении и Азербайджана, премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев. Прозвучали заявления об отсутствии территориальных претензий друг к другу и согласовании текста мирного соглашения минимум на 80–90%.

Ни о какой конкуренции на этом поприще между БРИКС и ООН речи нет. Получилось содействовать снижению разногласий тех или иных стран — и слава Богу, это пойдёт на пользу всему мировому сообществу.

Что касается экономики, то мир в ближайшие годы будет полагаться больше на БРИКС, чем на G7 — такой вывод следует из прогноза МВФ, а обнародовало его агентство Bloomberg.

Вообще западные СМИ уделили немало внимания мероприятию в Казани: сюжеты о саммите и размышления о роли БРИКС можно было увидеть в эфире крупных телеканалов США, а некоторых из них прислали свои съёмочные группы в Татарстан.

В частности, так сделала NBC. Был и корреспондент британского CNN, который даже взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко и задал вопрос Путину на итоговой пресс-конференции.

Всё это резко контрастирует с историями об отказах в аккредитации российским журналистам на международные мероприятия и беседами кандидата в президенты США Камалы Харрис исключительно с лояльными Демократической партии журналистами.

Судя по всему, стадии отрицания и гнева западные СМИ уже прошли и поняли, что игнорировать саммит и сделать вид, что в Казани ничего не происходит, невозможно. В конце концов они приняли тот факт, что БРИКС стал одним из важнейших акторов на мировой арене.

«Саммит БРИКС в Казани стал несомненным успехом для Кремля по двум основным причинам. Во-первых, крупнейшее международное событие с начала вооружённого конфликта на Украине с активным участием стран Глобального Юга и Востока продемонстрировало роль России как инициатора новой международной общности государств.

Во-вторых, БРИКС превратился из довольно неопределённого клуба в динамичную группу стран, что свидетельствует о новом ведущем тренде в мировых делах — относительно быстром переходе от в основном западоцентричной системы к большей децентрализации.

БРИКС не является антизападным объединением, так как большинство стран имеют обширные связи с Западом и намерены их сохранить, но оно создаёт альтернативы, которые могут обходить Запад, если это способствует достижению конкретных целей. Саммит БРИКС стал успехом для Путина и сыграл ему на руку — редко кому удаётся собрать такую группу мировых лидеров». Это слова из американского журнала Newsweek.

Ни к одному саммиту объединения не было приковано столько внимания, как к казанскому, в том числе со стороны западных стран. А всё потому, что и в Америке, и в Европе видят, как набирающими темпами формируется новая мировая система, неподвластная Западу.

БРИКС — это уже не эфемерное понятие, это платформа, присоединиться к которой, причём не просто в качестве партнёра, а как полноценные участники, хотят десятки стран, включая региональных лидеров по темпам прироста населения и экономическому развитию.