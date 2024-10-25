Парламентские выборы в Грузии 26 октября станут поистине судьбоносными для страны. Грузины делают выбор не только в пользу тех или иных внутриполитических, экономических и социальных мер, но и определяют геополитическое будущее страны. Самое главное — они имеют шанс выбрать между миром и войной.

ИА Регнум

Собственно, это и пытается объяснить населению руководство правящей с 2012 года партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».

Войну и мир нынешнее руководство сделало фактически главным вопросом своей предвыборной кампанией. Основатель «Грузинской мечты» бизнесмен Бидзина Иванишвили в сентябре отправился в Гори, сильно пострадавший во время войны 2008 года. Там он пообещал устроить «Нюрнбергский процесс» над зачинщиками войны в Южной Осетии, и заверил, что Тбилиси найдет в себе силы извиниться за то, что правительство Михаила Саакашвили по заданию извне «окутало в пламени огня осетинских сестер и братьев».

Совсем недавно Иванишвили рассказал, что Запад предлагал экс-премьеру Ираклию Гарибашвили развязать на 3-4 дня войну с Россией. Партия Иванишвили в своих предвыборных роликах и баннерах использует фотографии пострадавших от войны городов Украины. На одной части стенда руины Мариуполя с подписью «Нет войне», а на другой — отстроенные здания и церкви в Грузии с подписью «Выбери мир».

Сравнение войны и мира нужно, чтобы общество сделало «правильный выбор», говорит премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Отсутствие новых конфликтов Кобахидзе преподносит как главное достижение правящей партии.

Главный оппозиционер

Оппозиция во главе с партией Саакашвили, переименованной в «Единство — Национальное движение», использует любой повод, чтобы обвинить власти в предательстве и сговоре с Россией.

Ее главный предвыборный инструмент состоит в том, чтобы выставить действующее правительство как «пророссийское» (что крайне токсично после событий 2008 года), а бизнесмена Иванишвили — «русским олигархом».

Принятые в парламенте законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* сторонники Саакашвили и их союзники называли не иначе как «российскими».

Этими терминами оперирует и президент страны, гражданка Франции Саломе Зурабишвили. Саакашвили арестован и болен, в стане его поклонников яркой фигуры нет — вот она и стала лидером оппозиции.

Хотя Зурабишвили и заняла президентский пост в 2018 году благодаря «Грузинской мечте», затем она совершила крутой поворот, превратив президентское кресло в трибуну для критики правящей партии.

Так, она яростно критиковала закон об иноагентах и выражала поддержку уличным акциям протеста. Наглядная агитация правящей партии, по ее мнению, изготовлена в «кузнице КГБ», а Россию Зурабишвили называет главным врагом Грузии: Москва якобы ведет против Тбилиси гибридную войну и мешает вступить в ЕС. Президент обвиняет «Грузинскую мечту» в игнорировании «российской угрозы».

По мнению экспертов, Зурабишвили рассчитывает стать новым премьером в случае победы оппозиции. Она уже начала объединять вокруг себя недовольные силы, предложив им подписать «Грузинскую хартию». Президент страны предлагает отменить законы, мешающие евроинтеграции.

Множество противников

Основная борьба на выборах развернулась между «Грузинской мечтой», с одной стороны, и четырьмя оппозиционными альянсами — с другой.

Флагман оппозиции — коалиция партии Саакашвили «Единство — Национальное движение» вместе с двумя более мелкими партиями «Стратегия Агмашенебели» и «Европейская Грузия». Их предвыборная кампания ясна даже без чтения текста, так как основные тезисы напечатаны на листках, похожих на паспорт гражданина ЕС. Наряду с вступлением в Евросоюз они призывают к улучшению благосостояния граждан, защите пенсионеров и расправе над «ценовой мафией».

Второй блок — «Коалиция за перемены». Ее оплот — партия «Ахали», созданная экс-гендиректором оппозиционного телеканала «Рустави 2» и бывшим председателем «Единого национального движения» Никой Мелией. Последний «прославился» организацией штурма парламента летом 2019 года.

Тогда в Тбилиси приехала российская делегация во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, чтобы принять участие в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Оппозиция подняла шум из-за того, что Гаврилов как председатель мероприятия сел в кресло спикера парламента. Власти были обвинены в том, что посадили представителя «страны-оккупанта» на почетное место, и в Грузии начались массовые митинги.

После этого в правительстве случилась чехарда, премьеры и министры один за другим уходили в отставку. Шлейф той истории тянулся аж до 2021 года. Когда «Грузинская мечта» начала разбирательства, и Мелию и 10 его сторонников арестовали, премьер-министр Георгий Гахария не согласился с таким решением и ушел в отставку.

В «Коалицию за перемены» входят также партии «Дроа» и «Гирчи — больше свободы», а избирательный список возглавляет человек-символ демонстраций против закона об иноагентах Нана Малашхия. В марте 2023 года она размахивала флагом ЕС под струей из водомета. Основная задача этой коалиции — вступление в ЕС.

Третья оппозиционная коалиция — «Сильная Грузия», ее ядро строится вокруг партии «Лело» Мамуки Хазарадзе. С ней союзничают партии «Для народа» Аны Долидзе, «Граждане» Алеко Элисашвили и «Площадь Свободы» Левана Цуцкиридзе. Для солидности в альянс включили бывшего президента Грузии Гиорги Маргвелашвили, хотя в партийном списке его имя отсутствует, так как он не хочет заниматься депутатской деятельностью.

За этим альянсом стоят финансовые бонзы. Хазарадзе — глава крупнейшего банка страны TBC Bank. В политику он пришел после того, как его банк вступил в конфликт с властями страны, а реализуемый им и его деловым партнером Бадри Джапаридзе проект строительства глубоководного порта Анаклия был остановлен. На настоящий момент положение у Хазарадзе и Джапаридзе полулегальное, так как два года назад против них возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Свою предвыборную кампанию этот альянс называет «Путем Илии», названную так в честь известного грузинского писателя Илии Чавчавадзе. Она содержит предложения по созданию 200 тысяч рабочих мест и повышению пенсий, а также ряд антироссийских мер — ограничение продажи земли гражданам России, запрет въезда в страну машин с российскими номерами и запрет авиаперелетов из России.

Ушедший в отставку Гахария переметнулся в стан оппозиции и возглавляет четвертый блок: «Гахария — за Грузию». Хотя он и позиционирует себя как борец против «Грузинской мечты», на Гахарии остается «черное пятно»: в июне 2019 года, когда во время разгона митингов у парламента 200 демонстрантов и журналистов получили ранения, Гахария являлся главой МВД. Оплот партии составляют такие же перебежчики из «Грузинской мечты».

Гахария позиционирует свою партию как независимую от сторонников Саакашвили силу и противопоставляет ее «Национальному движению». Гахария обещает усиление демократии, европейское будущее, создание рабочих мест, борьбу с коррупцией, расширение прав женщин и избавление от «оккупации Россией». Президент Грузии пыталась объединить «Сильную Грузию» с блоком экс-премьера Гахарии, но союз не удался.

Предвыборные прогнозы

Оппозиция решила выступить против «Грузинской мечты» всем миром. Чтобы избежать риска не попасть в парламент из-за пятипроцентного барьера, оппозиционные политические силы создали альянсы.

Но смогут ли четыре оппозиционных альянса вместе набрать большинство голосов? Соцопросы дают совершенно разные прогнозы.

Проправительственный телеканал «Имеди», ссылающийся на результаты компании GORBI, оценивает шансы «Грузинской мечты» в 60,2%. «Единство» Саакашвили может претендовать 15,4%, «Коалиция за перемены» — на 9%. «Сильная Грузия» и «Гахария — За Грузию» с 3,3% и 2,9% остаются за бортом.

У оппозиционных источников картина противоположная. Edison Research оценил расклады следующим образом: «Грузинская мечта» — 34%, «Единство» — 18%, «Коалиция за перемены» — 14%, «Гахария — за Грузию» — 11%, «Сильная Грузия» — 10%, Лейбористская партия — 5%. То есть совместно у оппозиционных партий набирается больше половины.

Примерно так же выглядит опрос телеканала «Мтавари»: «Грузинская Мечта» — 35%, а у четырех оппозиционных блоков совокупно 52%.

Кто в реальности победит на парламентских выборах 26 октября, покажут результаты. Все силы надеются на высокую явку. «Грузинская мечта» хоть и верит в свой успех, но ее исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе предостерег от эйфории, возникшей после опроса «Имеди». Сторонники правящей партии не должны раньше времени праздновать успех.

«Наши сторонники мотивированы на 80%, и если у нас потенциально миллион голосов, то если на выборы не придут остальные 20% с низкой мотивацией, мы получим не конституционное большинство, а абсолютную катастрофу», — сказал он.

Гахария тоже попросил всех сторонников пойти к избирательным урнам. Если число проголосовавших превысит 2 миллиона человек, «Мечта» получит не больше 30%, так как ее потолок — 600 тысяч голосов, утверждает экс-премьер.

Иностранные интересы

Очевидным фактом является то, что ЕС и США сделали и делают все, чтобы оппозиция победила. Евросоюз уже объявил, что приостанавливает евроинтеграцию Грузии. Глава евродипломатии Жозеп Боррель объяснил такое решение действиями правительства, которые «отдаляют страну от европейского пути и указывают на сдвиг к авторитаризму». Европейский союз в октябре приостановил предоставление грузинским муниципалитетам грантов.

США уже ввели несколько пакетов санкций против силовиков, представителей и руководителей партии «Грузинская мечта». В июле госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о заморозке финансовой помощи правительству Грузии на сумму более $95 млн.

Несмотря на налаживание прагматичных отношений с Россией, отказ присоединяться к санкциям и открытие авиасообщения с российскими городами, вступление в ЕС и НАТО являются приоритетами «Грузинской мечты». Так что приостановка евроинтеграции должна нанести вред репутации партии Иванишвили.

Второй очевидный факт состоит в том, что свое поражение оппозиция никогда не признает.

Запад уже подготовил для этого почву. 1 октября наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) возмутились тем, что некоторые НПО не допущены к наблюдению за выборами.

Через 10 дней Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) обнародовало доклад, в котором намекает на то, что выборы будут «недемократичными». Якобы есть недоверие к государственным институтам со стороны оппозиции, а права на объединения и выражение мнений недостаточно защищены. БДИПЧ жалуется на «тактику запугивания» оппозиции со стороны правительства.

Правительство Кобахидзе не строит иллюзий относительно вмешательства Запада. Неужели на выборах он останется пассивным, если оттуда угрожали лично Кобахидзе расправой и помогали оппозиции готовить покушение на Иванишвили?

У партии Саакашвили есть огромный опыт в обвинении властей в фальсификациях на парламентских и муниципальных выборах. Такой инструмент они обязательно используют и на этот раз. Аргумент «фальсификация» должен стать триггером новых масштабных протестов, конечная цель которых — повторение «революции роз» 2003 года.

Но если и это не поможет, нельзя исключать и сценарий гражданской войны, возникающей, как показывает в том числе и украинский опыт, как только погибают демонстранты. Оппозиция уже репетирует сценарий с сакральной жертвой: накануне Гахария обвинил «Грузинскую мечту» в нападении на члена своей партии Левана Гогичаишвили на одной из станций метро.

Россия осторожна

Сохранение у власти прагматичной «Грузинской мечты» вполне отвечает интересам России. Правящая там партия налаживает между странами связи, борется против деструктивных попыток Запада превратить Грузию в еще одну «антироссию» и дает надежду на мирное решение проблем Абхазии и Южной Осетии. Приход же сторонников Саакашвили ведет к риску очередной войны и открытию «второго фронта».

При всех симпатиях к партии Иванишвили Россия, в отличие от Запада, умеет сдерживать эмоции. Оно и понятно: из-за высокого уровня антироссийских настроений поддержка Москвы дала бы обратный эффект и нанесла вред престижу «Грузинской мечты».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторяет, что Россия не намерена вмешиваться в выборы и не делает этого. Тем не менее, высокие государственные деятели предостерегают республику от будущих катастроф.

Так, глава СВР Сергей Нарышкин выразил надежду, что народ Грузии сделает правильный выбор, несмотря на давление Запада. В августе СВР подготовила доклад о том, что США готовят в Грузии «майдан». Россия хотела бы предотвратить попытки цветной революции, заявил тогда Нарышкин.

На Южном Кавказе и так складывается весьма непростая для России ситуация. Армения стремительно движется в Европу и становится все более антироссийской. Если на тот же путь вернется и приграничная Грузия, то влияние Москвы в регионе существенно ослабнет.

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским.