Польские власти решили закрыть генконсульство России в городе Познани. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский. По его словам, это станет ответом на «диверсионную деятельность российских военных».

ИА Регнум

Сотрудники учреждения будут названы нежелательными лицами в Польше, и в скором времени их вышлют из страны.

«Мы требуем прекращения гибридной войны против Польши и её союзников. В случае продолжения мы оставляем за собой право предпринять дальнейшие решительные действия», — сказал Сикорский. Других подробностей дипломат не раскрыл, зато с важным видом добавил, что как министр иностранных дел «обязан решительно отреагировать» и закрытие консульства в Познани — только первый шаг.

Сейчас в Польше работают четыре дипломатических представительства России — посольство в Варшаве, консульства в Гданьске, Кракове и Познани. Четыре диппредставительства Польши работают в России — посольство в Москве, консульства в Петербурге, Калининграде и Иркутске.

В качестве ещё одной меры Сикорский планирует выслать и российского посла в Польше Сергея Андреева, однако пока министра останавливает то, что Москва примет зеркальные меры. Однако, «если диверсии будут продолжаться, этого нельзя исключать», — заключил он. Позже министром были названы конкретные условия: посол будет выслан, если в результате российских козней пострадают польские граждане или Россия пойдёт на эскалацию иным образом.

Сам Андреев заявил, что посольство пока не получало никаких официальных уведомлений, в том числе и о закрытии консульства. Решение польских властей представитель МИД России Мария Захарова назвала «очередным враждебным шагом, на который будет дан болезненный ответ».

В то же время не все поддерживают такое решение польских властей. Например, бывший президент республики Александр Квасьневский заявил, что к таким шагам нужно прибегать «осторожно», поскольку посольства «помогают людям даже тогда, когда страны находятся в состоянии непосредственной войны, а мы не воюем с Россией». Он обратил внимание на то, что консульства также призваны сотрудничать с гражданами, связанными с обеими странами.

«Есть много людей из Польши, граждан Польши, связанных с Польшей, которые годами работают или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил всё на одну чашу весов», — добавил он.

Мнения о том, что пострадают от закрытия генконсульства РФ в Познани главным образом живущие в России поляки, придерживается и полонист Станислав Стремидловский. Он подчеркнул, что в ответ Москва может закрыть консульства Польши в Калининграде или Иркутске, где есть польские диаспоры. И это будет более чувствительным решением для Варшавы, нежели выходка поляков для Москвы.

В Варшаве отмечают, что роль Польши в качестве хаба для транспортировки военной помощи на Украину сделала страну объектом для российского шпионажа и диверсионных операций. В Москве обвинения отрицают.

Недавно Сикорский выступил с комментариями по делу задержанного поляками украинца, которого обвиняют в сотрудничестве с российской разведкой и диверсионных операциях на территории страны. Тогда он заявил, что обвиняемый осуществлял подготовку к поджогу лакокрасочного завода во Вроцлаве, который ему «приказали совершить российские спецслужбы».

Речь идёт о 51-летнем гражданине Украины Сергее С., задержанном в Польше в начале этого года Агентством внутренней безопасности республики (ABW). По словам Сикорского, задержанный признался и в сотрудничестве с российской разведкой, и в планировании во Вроцлаве поджогов «объектов, которые расположены в непосредственной близости к элементам инфраструктуры, имеющим стратегическое значение».

По данным польских СМИ, Сергей С. — родом из Одессы, но с января 2024 года жил с супругой в Германии. Мужчина стал уже семнадцатым задержанным ABW человеком, которого обвиняют в работе на российские спецслужбы.

Кроме того, буквально пару недель назад выяснилось, что суд в Люблине приговорил 26-летнего гражданина Украины Александра Д. к почти трём годам тюрьмы за подстрекательство к шпионажу в пользу разведки России. Мужчина якобы уговорил жителя Люблинского воеводства прислать фотографии военной техники, отправляемой на Украину в рамках военной помощи. В обмен на это Александр Д. предложил пану вознаграждение в размере 15 тысяч евро.

И таких историй в Польше становится всё больше: при этом, кто прав и у кого какие доказательства — совершенно непонятно. Зато очевидно, что власти республики делают шпиономанию тенденцией. Абстрактных шпионов уже обвиняли и в антиукраинских протестах, и в диверсиях на железных дорогах, и серии поджогов, да даже в покушении на Владимира Зеленского.

«Охота на ведьм» в бывшем правительстве, среди эмигрировавших в Польшу граждан Белоруссии, Украины и России и даже среди собственных граждан, не принимающих генеральную риторику Варшавы, — излюбленная тактика властей, особенно когда на кону стоят итоги президентских выборов.

Они должны состояться в 2025 году, и кандидатам надо бы активно начинать кампании. Однако многие партии ещё даже с претендентами не определились. А Сикорский, к слову, изъявил желание баллотироваться, чем изрядно навёл шороху в политических кругах Польши.

Сегодня многие эксперты считают, что глава МИД не только приступил к предвыборной агитации, но и вполне может стать кандидатом от правящей партии «Гражданская платформа», подвинув на этом месте мэра Варшавы Рафала Тшасковского — надежду всего Вашингтона и главного друга посла США в Польше Марка Бжезинского. Поэтому громкие заявления и агрессивные выпады Сикорского мало кого должны удивлять.

Очевидно, что польские власти намерены и дальше продвигать антироссийскую риторику и вести враждебную Москве политику — всё это является нарративом и президентских выборов.

Но все эти действия, безусловно, будут вредить в основном обычным полякам, которые привыкли, например, вести бизнес с предпринимателями из России и Белоруссии или свободно ездить туда за товарами. Однако откровенное вредительство как всем вокруг, так и собственным гражданам ещё никогда не останавливало Варшаву.