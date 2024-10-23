Лидеры Венгрии, Словакии и Сербии собрались в некогда приграничном с Османской империей городке Комарно, чтобы засвидетельствовать свою готовность вместе противостоять нелегальной миграции в страны ЕС — однако «креативно», а не так, как хочет Брюссель. Место встречи её хозяин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выбрал со знанием дела.

ИА Регнум

Во-первых, Комарно (слов. Komárno, венг. Révkomárom) — город с самой большой долей венгерского населения в Словакии (более 60%), тут действует единственный в стране университет с преподаванием на венгерском языке. Это было явно приятно Виктору Орбану, премьер-министру Венгрии, которая лежит напротив Комарно, на другом берегу Дуная.

Во-вторых, в Комарно в XVII–XIX веках была одна из самых больших сербских общин на тогда венгерских землях, наряду с Сент-Андре и Будимом (ныне район Будапешта). Хотя сейчас от сербов в Комарно остались лишь воспоминания и Введенский храм, находящийся ныне в юрисдикции Православной церкви Чешских земель и Словакии, однако такой реверанс, очевидно, оценил президент Сербии Александр Вучич.

Но и сама встреча Фицо, Орбана и Вучича была более чем символической, и не только потому, что все три политика считаются «пророссийскими» (кстати, тему России и конфликта на Украине они практически не затрагивали). Дело в том, что не одна лишь Венгрия, но и Словакия (полностью), и Сербия (северная часть) расположены на так называемых «Землях Святого Стефана», или, проще говоря, на территории Великой Венгрии.

Кроме того, Виктор Орбан при поддержке Александра Вучича расширяет влияние Будапешта в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), большая часть которой в Средневековье также находилась под властью Венгерской короны. Так что слово «вместе» в лозунге над головами трёх политиков во время их общей пресс-конференции — Together against illegal migration («Вместе против нелегальной миграции») — можно было воспринять более широко.

Хотя встреча была показательно монотематической, вопрос от журналистов о возможном создании новой межгосударственной организации, объединяющей Венгрию, Словакию и Сербию по образцу «Вышеградской четвёрки» (V4), всё же прозвучал. Он был явно неслучайным, поскольку на пресс-конференции присутствовали только представители государственных и провластных СМИ трёх стран.

По словам Виктора Орбана, он с годами усвоил, что не нужно заранее придумывать разные форматы, потому что повседневная жизнь в конечном итоге заставит лидеров трёх стран собраться вместе.

«У Евросоюза есть своя «тёмная сторона» в плане двойных стандартов, и попытки уничтожить V4 предпринимались неоднократно», — неожиданно заявил Роберт Фицо. Он не уточнил, идёт ли речь о Брюсселе или о Праге с Варшавой, которые в последние годы охладели к сотрудничеству в рамках «четвёрки», но подчеркнул необходимость продолжения деятельности V4.

При этом, по словам премьер-министра Словакии, он не против установления традиции трехсторонних встреч Словакия-Венгрия-Сербия и поддержал вступление Сербии в ЕС. В свою очередь Александр Вучич заявил, что ныне Сербия имеет самое лучшее в истории сотрудничество с Венгрией и Словакией, и добавил, что поддержит любую инициативу по его улучшению. Вучич подчеркнул, что Сербия воспринимает Венгрию и Словакию как близкие страны.

Что же касается основной темы встречи, то премьеры Словакии и Венгрии критиковали подход Брюсселя к вопросу нелегальной миграции и благодарили Сербию за помощь в борьбе с ней.

«Именно сербские контрмеры во многом позволили ЕС преодолеть миграционные потоки. А ведь то, что предпринимала Сербия, было не в пользу Сербии, скорее это были шаги, которые защитили Словакию, Венгрию и весь Евросоюз. Весь ЕС должен быть вам благодарен за ваш энтузиазм и энергию, которую вы посвятили борьбе с нелегальной миграцией», — сказал Фицо, обращаясь к Вучичу.

Роберт Фицо также напомнил, что Словакия не поддержала так называемый «миграционный пакт ЕС» и отвергла концепцию солидарной ответственности за размещение мигрантов, поскольку она не решает сути нелегальной миграции.

«В ЕС сталкиваются два течения — страны, отвергнувшие пакт, и страны, настаивающие на его ещё более быстром принятии. Но есть и третья группа стран, предлагающая креативные решения вне пакта», — заявил словацкий премьер. По его мнению, должна быть принята совершенно новая форма законодательства, предусматривающая, например, выделение средств на образовательные и медицинские учреждения в странах типа Ливии, откуда в ЕС идёт поток мигрантов.

Тут стоит отметить, что хотя для Словакии, Венгрии и Сербии проблема нелегальной миграции носит несколько другой характер, чем в России, однако проблемы внутри стран она порождает похожие, и отельные механизмы противодействия могут быть аналогичными. К примеру, обсуждается создание за российские средства специальных образовательных центров в странах, являющихся основным источником мигрантов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции заявил, что Европейский союз неспособен осуществить реадмиссию нелегальных мигрантов. Он отметил, что в 2023 году было принято решение выдворить 430 тысяч нелегалов из стран ЕС, но на данный момент возвращено на родину только 84 тысячи. Орбан также сообщил, что с 2015 года в странах Европейского союза было подано восемь миллионов заявлений о предоставлении убежища и зафиксировано 3,8 миллиона незаконных попыток въезда в Европу.

«Господин Фицо был прав в том, что 80% подобных решений не могут быть реализованы. Это можно было увидеть заранее, и с тех пор в Брюсселе началась паника. А когда человек в панике, он принимает неверные решения», — заявил Орбан. Он также отметил, что когда дело касается нелегальной миграции, три присутствующих лидера несут ответственность за регион и региональное сотрудничество, а также каждый в отдельности за свою страну.

По его словам, ещё в 2015 году было очевидно, что произойдёт, когда миллионы людей иных культур проникли на Европейский континент без какого-либо разрешения и контроля.

«Мы знали, что будут проблемы. Мы сказали [другим странам ЕС], что если они не последуют нашему примеру и не будут бороться с нелегальной миграцией, то окажутся в беде. Они нас не послушали, а теперь столкнулись с печальными фактами», — сказал Орбан.

Премьер Венгрии также призвал к переменам, отметив, что миграционный пакт ЕС «должен быть отменен» и необходимо искать новые решения. По его словам, хотя миграция и сама по себе является серьёзной проблемой, «она разрушает сотрудничество внутри блока», когда сочетается с плохим руководством. «Премьер-министр Словакии и я готовы участвовать в создании новых правил, потому что нынешние, безусловно, должны быть забыты, а новые должны быть разработаны», — заявил Орбан.

В свою очередь президент Сербии похвастался успехами своей страны в борьбе с нелегальной миграцией. «Совместными усилиями мы добились результатов, это было непросто, но в этом году мигрантов на 80% меньше, чем в прошлом году. На данный момент в приемных центрах Сербии находятся всего 477 нелегальных мигрантов. Мы, конечно, продолжим делать свою работу в интересах Европы и наших друзей, наших братьев в Венгрии и Словакии», — подчеркнул Александр Вучич.

Отвечая на вопрос, обсуждалось ли создание в Сербии центров для нелегальных мигрантов по образцу Албании, которая имеет соответствующее соглашение с Италией, Вучич ответил, что его об этом никто не просил и что он не согласится на подобное ни при каких условиях. Он добавил, что Венгрия предложила Сербии всевозможную помощь, и «мы уже работаем вместе с венграми через Frontex и другие совместные органы».

«А сегодня и Роберт Фицо предложил поддержку словацкой полиции, и я верю, что и там мы наладим совместное сотрудничество. Я благодарен коллегам за всяческую поддержку и всяческую помощь», — сказал Вучич. Стоит отметить, что вместе с лидерами трёх стран в Комарно приехали и главы МВД Словакии, Венгрии и Сербии, которые провели отдельную продолжительную встречу. О её результатах публичной информации пока нет.

Александр Вучич единственный из выступавших на пресс-конференции коснулся конфликта на Украине, отметив, что все трое имеют «несколько отличное» мнение по этому вопросу.

«По крайней мере, мы смеем говорить и произносить слово «мир», потому что сегодня в Европе и мире можно говорить только о победе одних над другими, а не о том, насколько важен для нас мир», — заявил президент Сербии. Возражений от его коллег не последовало.