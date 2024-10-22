Президента Хорватии подозревают в «работе на Россию». С резкой критикой в адрес Зорана Милановича после участия в саммите лидеров Берлинского процесса выступил премьер-министр государства Андрей Пленкович. По его словам, лидер балканской страны «представляет интересы России», тем самым «разрушая и подрывая авторитет внешней политики Хорватии». Незадолго до этого в МИД страны заявили, что Москва финансирует избирательную кампанию Зорана Милановича, и предложили парламенту отстранить его.

ИА Регнум

Никаких доказательств не последовало, однако после запроса председателя Комитета по внутренней политике и национальной безопасности хорватскому Агентству по разведке и безопасности пришлось официально опровергать нелепые обвинения в адрес президента. Разумеется, подтверждений того, что русские финансируют избирательную кампанию Милановича, у хорватских спецслужб не нашлось.

По данным последних соцопросов, Миланович все еще остается политиком с самым хорошим рейтингом, и у него есть все шансы одержать победу на предстоящих президентских выборах. Так в чьих же интересах действует хорватский президент, и почему в его карьере недоброжелатели так старательно ищут русский след?

«Вероятно, в интересах России»

Зоран Миланович — довольно неоднозначная фигура на политической сцене Хорватии. Карьеру он начинал в области права: изучал юриспруденцию в Загребском университете и Свободном университете Брюсселя, работал в суде, а затем в МИД Хорватии. Возглавив партию социал-демократов, в 2011 году стал премьер-министром, а в 2019-м занял президентское кресло.

Обвинения в «пророссийской позиции» в адрес Милановича посыпались не сразу, но становились все громче по мере того, как разгорался украинский конфликт. Все дело в том, что президент не поддержал всеобщей эйфории, воцарившейся на Западе, и отнесся к идее вовлечения Хорватии в поддержку киевского режима с изрядной долей скепсиса. А мода на нацистское приветствие «Слава Украине», то и дело выкрикиваемое лидерами стран в публичных выступлениях, по словам Милановича, свидетельствует лишь об их неграмотности.

«В чьих интересах Миланович три года не выступает в поддержку Украины? Он — единственный европейский лидер, который не встречался с Владимиром Зеленским три года, ни разу не съездил в Киев, ни разу ничего не сделал для Украины… Вероятно, в интересах России», — заявили на днях в парламенте страны.

«Я не враг Украины и не друг России», оправдывался уже не раз сам Миланович. Президент Хорватии изначально считал, что украинский конфликт разжигали западные политики, ведущие против России прокси-войну, а это в свою очередь может перерасти в катастрофу для всей Европы.

«Украина под угрозой полного экономического истощения и демографического уничтожения. Мы должны быть честны с ней и не давать обещаний, которые не в состоянии выполнить. То, что мы как коллективный Запад делаем на Украине — аморально», — говорил он. И подчеркивал, что его задача как лидера страны — защитить Хорватию от захлестнувшей Европу войны. Именно по этой причине Миланович выступил категорически против поставок на Украину хорватских вооружений и техники, блокировал инициативу по обучению ВСУ на территории страны и обещал вывести хорватских солдат из контингента НАТО в случае непосредственного участия альянса в украинском конфликте.

Неудобный «путинофил»

Кстати, один раз Зоран Миланович действительно использовал свои полномочия верховного главнокомандующего, демонстративно запретив полеты военных аппаратов над Хорватией. Сделал он это после того, как премьер-министр публично одобрил военные учения с Францией. За ревущими истребителями МиГ-21 и французскими «рафалями» из окон своих домов были вынуждены наблюдать жители сразу нескольких хорватских городов. Сообщения встревоженных очевидцев тогда поступали из Истрии, Кварнера, Риеки и Задара.

После запрета Милановича министерство обороны Хорватии даже выносило на обсуждение проект поправок в Закон об обороне, согласно которым командование вооруженными силами в мирное время должно было перейти от президента к премьер-министру. Но все тщетно.

На правах главнокомандующего страны Миланович на днях заблокировал участие хорватских солдат в проекте НАТО «Помощь и обучение безопасности для Украины» (NSATU), в рамках которого хорватские солдаты должны были отправиться в Германию. Согласно конституции Хорватии, без одобрения главнокомандующего вооруженные силы страны не имеют права пересекать границы государства.

И хотя правительство настаивает на том, что миссия носит исключительно логистический характер и будет базироваться в Германии, президент предупредил, что в конечном итоге это приведет к прямому участию Хорватии в войне, в которой ей не следует занимать одну из сторон.

«Пока я являюсь президентом Республики и главнокомандующим, наши солдаты и офицеры не будут участвовать в действиях, которые втягивают Хорватию в войну. Я отвечаю исключительно перед хорватским народом, а не перед Вашингтоном и Брюсселем», — объяснил он свое решение в соцсетях.

За столь провокационные заявления Милановича прозвали «путинофилом» и обвинили в «участии в кремлевских информационных спецоперациях и распространение российской пропаганды». Но кремлевская пропаганда президента Хорватии волновала мало: по его словам, он переживал лишь за угрозу того, что война выйдет за пределы Украины. Да и в целом Миланович не стеснялся в выражениях, когда дело касалось непопулярных решений Брюсселя или парламента Хорватии, не сулящих ей ничего хорошего.

«Кто заплатит наибольшую цену? Мы. Америка платит меньше всех», — взывал он к разуму еврочиновников. А в прошлом году и вовсе заявил, что на Западе относятся к руководству Хорватии как к «умственно отсталому ребенку», и подчеркнул, что не позволит превратить свою страну в «маленького щенка в стае, который только идет и лает».

Два года назад Миланович раскритиковал и решение Европарламента удержать две трети финансирования, предназначенного для Венгрии. Обращаясь к прессе, президент заявил, что «умники из Брюсселя» намерены лишить Венгрию финансирования по идеологическим причинам, ведь политика Виктора Орбана идет вразрез с «европейскими ценностями» и позицией Запада по ряду вопросов — от «культурного обогащения», поставившего ряд стран на грань миграционного кризиса, до отказа от российских энергоресурсов в ущерб собственной экономике и продвижения ЛГБТ*-повестки.

«Ты аморален»

Самым ярым критиком президента в Хорватии остается его главный политический оппонент, премьер-министр Андрей Пленкович. Война между политиками идет со вступления Милановича в должность в 2020 году. За перепалкой в Сети, в которой премьер и президент нередко переходят на личности, следит вся страна. Но украинский вопрос добавил в их и без того непростые отношения особой перчинки.

В отличие от «путинофила» Милановича, Андрей Пленкович с первых дней конфликта активно лоббирует любые инициативы по поддержке ВСУ. Буквально месяц назад он вернулся из очередного украинского турне, в рамках которого принимал участие в «Крымской платформе» и присутствовал на церемонии открытия памятника жертвам «геноцида» крымских татар.

С начала СВО это уже третий официальный визит премьера Хорватии, за время которых он успел и возложить венки к мемориалу Небесной сотни во Львове, и обсудить с Зеленским «хорватский сценарий» для Донбасса.

Комментируя запрет Милановича на участие хорватских войск в миссии по обучению ВСУ, Пленкович призвал членов парламента не соглашаться на «политику, противоречащую хорватским интересам», «не прятать головы в песок президентской кампании Милановича» и «проявить солидарность».

При этом ранее Пленкович лично выступал с идеей обучения солдат ВСУ на территории самой Хорватии. «Некоторые люди делают это ради своей задницы», — так президент Хорватии прокомментировал инициативу премьер-министра. А затем обратился напрямую к Пленковичу с предложением: «У тебя самого нет морали, ты полностью аморален. Езжай сам на Украину и воюй там».

Примечательно, что позицию президента разделяет немалая часть жителей Хорватии. Когда консультирующий украинцев по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Пленкович хвастался у себя в соцсети результатами визита в Киев, комментаторы советовали премьеру самому записаться добровольцем и намекали, что не готовы «третий раз за сто лет лить кровь на русском фронте».

Нынешнюю ситуацию Миланович комментирует менее эмоционально. В ответ на недавние обвинения в свой адрес в получении финансирования из России президент лишь отметил, что »Пленкович и его клика» используют аппарат безопасности для борьбы за власть, пытаясь удовлетворить собственные политические амбиции.

Вражда премьера и президента обусловлена скорее внутриполитическим конфликтом двух противоборствующих партий. Непопулярная среди европейских политиков позиция Милановича в отношении украинского кризиса — лишь удобный предлог для очередной порции беспочвенный обвинений в его адрес в распространении пресловутого «пагубного российского влияния», которого в Европе сегодня боятся, как огня.

Однако весьма забавно наблюдать за тем, как забота об интересах собственного государства, здравый смысл и избирательность в вопросах следования западным ценностям, а также инстинкт самосохранения вместо «солидарности» на Западе с каждым днем все больше ассоциируются с «русофилией».

*ЛГБТ — международное движение, признанное в России экстремистским.