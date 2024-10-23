До выборов в США остаются две недели. Обстановка в президентской гонке накаляется, и уже ощутимой становится паника в стане американских демократов. Бравурный настрой, который был присущ Демпартии ещё месяц назад, практически совсем улетучился. Камала Харрис отчаянно пытается вернуть инициативу в предвыборной борьбе с Дональдом Трампом, но с каждым днём это сделать всё сложнее и сложнее.

ИА Регнум

Демократы как будто бы вернулись в ситуацию конца июня 2024 года, когда после провальных дебатов с Трампом положение Джо Байдена резко ухудшилось. Тогда на фоне панических настроений либеральных элит США казалась вполне выигрышной стратегия экстренной замены кандидата. Выдвинутая вместо Байдена Харрис тут же получила максимально возможную поддержку. Ей стали массово заливать пожертвованиями, партийные медиа растекались в комплиментах в сторону Камалы.

Август прошёл для Харрис идеально, она смогла уверенно обойти Трампа, который, казалось, заметался и растерялся. Затем ей помогли и относительно неплохо прошедшие для неё дебаты. Но это оказалось высшей точкой кампании Харрис, за которой последовало длительное и мучительное сползание вниз. Она стала раз за разом совершать ошибки, вроде попытки самоустраниться от ударивших по прибрежным штатам США ураганам.

Не помогли демократам и прошедшие дебаты кандидатов в вице-президенты, на которых смог выстрелить Джей Ди Вэнс, напарник Трампа. Усугубляет ситуацию общая напряженная обстановка — как внутри США, с миграционным кризисом, взлётом преступности, так и вовне, с боевыми действиями на Ближнем Востоке и на Украине. Да и в экономике США, с бесконечными забастовками, всё обстоит очень сложно.

К тому же Харрис преследует «синдром Хиллари Клинтон». Чем чаще она появляется на публике и выступает с речами, тем меньше она нравится избирателям. Многие потешаются над её многочисленными оговорками и потоком словесного салата. Другие сокрушаются из-за того, что не могут понять, с какой программой Камала идёт на выборы.

Сначала штаб Харрис пытался ограждать своего кандидата от лишних интервью и появлений на публике. Затем они пустились во все тяжкие и стали эти интервью раздавать, в том числе на недружественных площадках, вроде республиканского телеканала Fox News. И оба подхода оказались неудачными.

Ей толком не удаётся отвечать на любые сложные вопросы — Камала тут же начинает «плыть» и сама себя закапывать. Во время интервью Fox News дошло до того, что политтехнологи Харрис махали руками ведущему и требовали срочно остановить провальное интервью.

С начала октября Харрис стала отставать от Трампа в опросах, проводимых в ключевых колеблющихся штатах, за которые и идёт основная борьба. К концу месяца у Трампа вырисовывается преимущество в Аризоне, Джорджии и Северной Каролине, здесь его шансы на победу высоки. Сложнее ситуация в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине — в этих трёх штатах кандидаты идут нос к носу. Но в последнее время наблюдается тренд роста уровня поддержки Трампа, он держит инициативу в гонке.

Да и в общенациональном разрезе Харрис сейчас в среднем по рейтингам лишь на 1 процентный пункт обходит Трампа. Этого демократам недостаточно для победы — им желательно обходить своих оппонентов на 4-5 пунктов или больше. Для сравнения — в конце октября 2020 года у Байдена в опросах был отрыв в 7 пунктов от Трампа. А у Клинтон в октябре 2016 года преимущество составляло 5-6 пунктов. Харрис до них далеко.

Большинство электоральных моделей, строящихся на базе опросов, прогнозирует победу Трампа. Некоторые прочат ему до 320 выборщиков при необходимых 270 для победы. Другие стараются выдавать более умеренные и реалистичные прогнозы — 270-280 выборщиков. В победу республиканцев уверовали и рынки политических ставок. Сейчас на них уже крутятся миллиарды долларов, и там отрыв Трампа от Харрис уже доходит до рекордно высоких уровней в 65% против 35%.

Однако при всей этой вакханалии прогнозов стоит сохранять трезвость ума и не ударяться в крайности.

В августе и начале сентября у экспертов было желание прогнозировать уверенную победу Харрис. Сейчас ситуация перевернулась на 180 градусов — точно так же многие заранее списывают Камалу со счетов. Она действительно может проиграть. Но стоит иметь в виду, что опросы, модели и рынки ставок в США традиционно и часто ошибаются.

К тому же кандидаты находятся очень близко друг к другу по рейтингам. Отрыв Трампа от Харрис в ключевых штатах хоть и наличествует, но находится в пределах статистической погрешности. При этом американские социологи сильно дискредитированы выборами 2016 и 2020 годов, когда они недооценили поддержку республиканцев. А на выборах в Конгресс в 2022 году произошла противоположная ошибка — модели прогнозировали сокрушительное поражение демократов, которое не материализовалось.

Также не стоит забывать про наличие у демократов «почтового» админресурса. Сейчас контроль за почтовым голосованием во многих штатах ужесточён. Уже нет, например, переносных урн на каждом шагу, в которые вбрасывали много ненадёжных бюллетеней. Однако мы всё равно наверняка услышим о скандалах с голосованием умерших или нелегалов.

А сейчас демократы нашли для себя новую «золотую жилу» — это голосование американской диаспоры за рубежом. Оценки численности проживающих вне пределов страны американцев варьируются от 3 до 9 миллионов человек. Причём в законодательстве США есть дыры, которые позволяют голосовать из-за рубежа даже по имейлу, факсу или через электронные порталы.

Проконтролировать все эти процедуры не представляется возможным. Американцев, живущих в других странах, действительно вполне достаточно, чтобы повлиять на исход выборов. Ведь в ключевых штатах всё решат буквально считанные десятки тысяч голосов.

Часто говорят об «украинизации» США, с ростом политической нестабильности. А прямо сейчас демократы пытаются реализовать уже и «молдавский сценарий» с попыткой за счёт голосов зарубежной диаспоры изменить итоги выборов.

В этой связи первым реальным индикатором того, что у штаба Харрис есть проблемы (если не брать опросы), является динамика раннего голосования. Спад в сравнении с 2020 годом существенный — тогда заранее голосовали больше 100 миллионов американцев, сейчас их будет в два раза меньше. Именно на раннее голосование, в том числе по почте, делают ставку демократы.

Хотя даже здесь у них не наблюдается абсолютного преимущества. Скажем, в Аризоне и Джорджии республиканцы уже лидируют, в Неваде и Северной Каролине — лишь слегка отстают. В других штатах отрыв у демократов приличный, но тоже поменьше, чем был в 2020 году.

А 5 ноября очно проголосуют в основном именно республиканцы. Поэтому демократам и нужно иметь большой отрыв по «ранним» бюллетеням, чтобы компенсировать своё отставание среди посещающих избирательные участки в день выборов. Если этого отрыва не будет, то штабу Харрис не помогут ни вбросы, ни голоса зарубежной диаспоры или мигрантов.

Как бы ни закончилась президентская гонка, ясно одно.

Проигравшая сторона не смирится с поражением, будет оспаривать итоги выборов в судах и пытаться заблокировать сертификацию результатов в Конгрессе. В глазах половины страны победивший кандидат не будет легитимным президентом. Ожидаются и массовые беспорядки, и попытки подорвать транзит власти.

Каждые выборы в США в условиях нынешнего раскола страны превращаются в кризис международного масштаба с неясным исходом. И так уже дисфункциональная политическая система в Вашингтоне всё сильнее идёт вразнос. Вопрос лишь в том, как долго она ещё продержится.