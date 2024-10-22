В понедельник немецкий министр обороны Борис Писториус открыл в Ростоке (земля Мекленбург — Передняя Померания) военно-морской штаб, координирующий деятельность НАТО в Балтийском море.

ИА Регнум

Однако новая штаб-квартира натовских ВМФ не только привела в ярость граждан курортного города, но и вызывает серьезные вопросы даже у честных и принципиальных правительственных юристов.

Для того, чтобы понять, почему Мекленбург в целом и Росток в частности в штыки воспринимают расширение инфраструктуры НАТО с явно антироссийским прицелом, необходимо провести небольшой исторический ликбез, из которого станут чуть более понятны корни «русофилии» мекленбуржцев.

Немного из истории Мекленбурга

Многовековая история Мекленбурга насквозь пронизана германо-славянскими связями. Тысячу лет назад Мекленбург вместе с князем бодричей (в Германии их называют ободритами) Прибиславом перешел под сюзеренитет саксонского герцога Генриха Льва, который отдал ему в жены свою дочь. Несмотря на германизацию сперва славянской элиты, а потом и простолюдинов, славянские корни Мекленбурга до сих пор дают о себе знать в быту и нравах этой земли.

Великие герцоги Мекленбурга испокон веков гордились тем, что ведут свой род от славянского князя Никлота — отца Прибислава. Его шикарная конная статуя находится в центре композиции умопомрачительного Шверинского замка — герцогской резиденции, не уступающей по своему великолепию баварскому Нойшванштайну.

Главная улица в Шверине — столице Мекленбурга — называется Кольцо Ободритов.

Здесь, как и в Бранденбурге, встречается множество славянских топонимов, заканчивающихся на «-ов» (Гюстров, Дирков и т.д.) и «-иц» (Нойштрелиц). Чисто славянское окончание «-ов», надо полагать, не нуждается в дополнительных пояснениях, а «-иц» — это не что иное, как германофицированная версия фамильного окончания «-ич». Так что последний фюрер Германии гросс-адмирал Дёниц, если подходить к вопросу с чисто немецким формализмом, был по происхождению славянином, далекие предки которого носили фамилию Дёнич.

Во время Второй Мировой войны Росток был довольно крупным военно-промышленным центром. Здесь находилась судоверфь для строительства и ремонта подводных лодок, а также основные производственные мощности для изготовления бомбардировщиков «Хейнкель».

Хотя и тот, и другой объекты находились на значительном удалении от исторического центра с его несравненной средневековой архитектурой, это не помешало англо-американским союзникам из чистого изуверства сравнять его с землей в лучших традициях бомбардировок Дрездена и Кельна.

Поэтому к советским войскам, в руки которых Росток в апреле 1945-го перешел практически без боя, у местных жителей объективно было значительно меньше претензий, нежели к носителям просвещенной демократии на кончиках боеголовок.

Нелюбовь к американцам за те варварские бомбардировки до сих пор время от времени проявляется на футбольных матчах клуба «Ганза» (Росток), фанаты которого в 2000-х годах даже вывешивали на трибунах баннер с портретом Усамы бен Ладена.

За годы дислокации в Ростоке солдат из группировки советских войск в Германии местные жители с ними крепко сдружились. Пожилые мекленбуржцы до сих пор рассказывают трогательные истории о том, как русские солдаты помогали им строить коровники и собирать урожай. Ветераны Народной армии ГДР с теплотой вспоминают совместные маневры.

Ну а в мекленбургском быту как символ советско-немецкой дружбы до сих пор остались базовые знания русского языка всех жителей возраста 40+ и мекленбургская soljanka — одно из любимейших блюд местного населения.

После объединения Германии Мекленбург — Передняя Померания в полной мере испытал на себе то, что означает «смена общественно-экономической формации». Некогда процветающий восточногерманский регион до сих пор находится на последнем месте по развитию среди всех федеральных земель.

Большие надежды правительство Мекленбурга связывало с проектом «Северный Поток», который должен был принести региону многие миллиарды евроинвестиций. Однако после диверсии осенью 2022 года этим ожиданиям, увы, не суждено было осуществиться.

Мекленбуржцы, кстати, гораздо меньше, чем среднестатистические немцы, склонны верить в правительственную сказку про «украинских диверсантов», якобы стоящих за взрывами на газопроводе.

Таким образом, Мекленбург, учитывая тесно переплетенные с Россией историко-культурные, а до недавних пор и экономические связи, вовсе не склонен участвовать в антироссийских авантюрах.

Однако федеральные власти в Берлине и общеевропейские в Брюсселе усиленно убеждают местных жителей, вышедших вчера в Ростоке на митинги протеста, что настало время суровых, но необходимых перемен.

Лицемерие минобороны

Согласно позиции министерства обороны Германии, стратегическая ситуация в Балтийском море полностью изменилась за последние два с половиной года в связи со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции. Вся береговая линия Балтики ныне принадлежит альянсу, за исключением российских территорий вокруг Калининграда и Санкт-Петербурга.

Поэтому, по официальной германской версии, возросшая военная активность нуждается в координации. Ее и вознамерился осуществлять Борис Писториус, в понедельник открывший на территории казарм ганзейского города Росток штаб «Командования оперативной группы «Балтика» (CTF Baltic).

Штаб, по замыслу создателей, будет играть «решающую роль в защите интересов стран НАТО от агрессии, особенно с учетом близости к России», — как заявил сам министр обороны.

«Текущие угрозы в регионе Балтийского моря включают нарушение воздушного пространства и приближение российских исследовательских судов к важнейшим объектам инфраструктуры, таким как ветрогенераторы, трубопроводы или подводные кабели, — продолжил Писториус. — В этом регионе также расположены сотни российских ракет в Калининграде, нацеленных на европейские столицы».

Согласно руководству бундесвера, в задачи штаба входит «планирование морских операций и учений, а также руководство военно-морскими силами, выделенными НАТО в мирное, кризисное и военное время». С этой целью штаб должен «круглосуточно предоставлять альянсу актуальную картину морской обстановки».

Персонал так же интернационален, как и миссия, помимо немецкого военно-морского персонала в Ростоке в настоящее время находятся еще 26 военнослужащих из 11 стран. Планируется организация еще 60 мест для службы иностранных военных из дружественных стран — треть от общей численности в мирное время, которая может возрасти до 240 в случае «кризиса или конфликта».

Должности и места в цепочке командования тщательно определяются сообразно текущему политическому моменту. Если командиром базы вполне логично назначается немецкий адмирал, то его заместителем должен стать адмирал польский (как бы анекдотично это ни звучало), а представитель шведского ВМФ занять пост начальника штаба.

Однако организация военно-морской базы в одной из федеральных земель, ранее входивших в состав бывшей ГДР, регулируется «Договором 2+4». При его заключении Советский Союз договорился с двумя немецкими государствами и тремя другими оккупационными державами — Францией, Великобританией и США — о том, что на территории бывшей ГДР не будет разрешено присутствие солдат НАТО.

«Иностранные вооруженные силы, ядерное оружие или его носители, — гласит п. 3 ст. 5 Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии от 12 сентября 1990 года («Договор 2+4»), имеющего обязательную силу в международном праве, — не должны ни размещаться в этой части Германии, ни перебрасываться в нее».

Планируемое размещение американских ракет с 2026 года, которое так горячо обсуждалось в ходе предвыборных кампаний в восточных землях Германии, может происходить только на территории старой Федеративной Республики. Но относится ли этот пункт к новому военно-морскому командованию?

Альянс Сары Вагенкнехт утверждает, что да. «Писториусу наплевать на международное право», — написал в понедельник депутат от «Альянса». Таким образом, федеральное правительство совершенно сознательно идет на нарушение международного договора.

«Это не штаб-квартира НАТО. Это национальная штаб-квартира с многонациональным участием. Размещенные здесь солдаты из стран-партнеров будут переданы под немецкое командование», — защищается Писториус, рассчитывая, что фиговый листок иезуитской формулировки поможет прикрыть срам явного нарушения государственных обязательств Германии.

Другие «эксперты», как, например, отличающийся явно антироссийской позицией профессор Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене, разделяют юридическую оценку, согласно которой штаб следует рассматривать как национальный, поскольку он работает «в рамках структур военно-морского командования», базирующегося в Ростоке, несмотря на участие штабных офицеров из стран Балтийского моря.

«Штаб в Ростоке направляет свои выводы в НАТО, но не является натовским штабом», — заключает Масала. Звучит издевательски и по форме, и по сути.

Впрочем, для современной Германии нарушение международных обязательств, увы, становится скорее нормой, чем исключением из правил.