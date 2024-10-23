На днях в окружении египетского президента Абдул-Фаттаха Ас-Сиси случилась громкая отставка. Пост главы Службы общей разведки (СОР; также «Мухабарат») покинул генерал Аббас Камель, руководивший структурой с 2018 года. Сообщается, что Камель займет пост президентского советника, а также генерального координатора служб безопасности.

ИА Регнум

Произошедшее, на первый взгляд, выглядит как почетная пенсия, тем более что генерал ранее неоднократно жаловался на ухудшение здоровья и просил снять с него часть нагрузки. Перемещение в пул советников призвано было удовлетворить эту просьбу.

С другой стороны, столь внезапная смена настроений в Каире связана с намерением вдохнуть новую жизнь в переговоры по Газе и расширить собственное влияние на региональные процессы на волне растущего противостояния Ирана и Израиля.

И в этом смысле Ас-Сиси предпочел сделать ставку на более свежие кадры.

Друг президента

С момента прихода Ас-Сиси к власти в 2013 году Камель практически без пауз играл ведущую роль в политической жизни Каира. До перехода в руководство СОР в 2018 году он успел послужить на руководящих должностях в военной разведке, а также поуправлять президентским офисом.

Кроме того, именно генерал Камель нередко выступал в качестве «голоса Каира», представляя страну на саммитах и международных встречах высокого уровня. Во многом его руками Ас-Сиси удалось утвердить свою власть после свержения президента-панисламиста Мухаммеда Мурси.

В заслугу генералу Камелю также ставят эффективную перезагрузку «Мухабарата». За несколько лет ему удалось вывести СОР из состояния внутреннего конфликта и сломить влияние креатуры отставленного в 2014 году «каирского Ежова» — Мохамеда Ахмеда Фарида Аль-Тухами.

Аль-Тухами, как и Камель, входил в «ближний круг» президента Ас-Сиси, однако был сторонником жесткой и бескомпромиссной борьбы с внутренними и внешними врагами, что ярко продемонстрировал за год руководства СОР.

Судя по всему, Ас-Сиси увидел в этом рвении прямую угрозу собственной безопасности (так как сам пришел к власти под лозунгом борьбы с «контрой»), а потому возвысил более гибкого соратника. И, как показало время, не ошибся с выбором.

В то же время на счету Камеля несколько крупных просчетов, стоивших Каиру части регионального влияния. До недавнего времени самым чувствительным поражением египетского «Мухабарата» стал развал «антитурецкого клуба» — неформального объединения государств, противостоящих турецкой экспансии на Ближний Восток.

Главе СОР как основному переговорщику от Египта так и не удалось обратить в свою пользу усилия Греции, Кипра, Иордании и Франции по сдерживанию влияния Анкары. Зато «на сдачу» Каир получил активизацию проводников турецких интересов в зоне своего стратегического влияния (в первую очередь в Ливии).

В этом же контексте Камелю по сей день припоминают провал концепции «Военного совета племен». Пытаясь опереться на проегипетски настроенные племена в Ливии, Каир, вопреки усилиям, так и не смог стать ведущей силой конфликта. Военный перевес остался за Анкарой, а более выигрышные позиции в дипломатическом пространстве в итоге получили Москва и Абу-Даби.

Палестинцы недовольны

С началом конфликта в секторе Газа Камель был назначен переговорщиком от Египта и был призван «дирижировать» взаимодействием между Израилем и ХАМАС.

Назначение не вызвало вопросов: у генерала к тому моменту уже был опыт решения аналогичных кризисных ситуаций. Например, в 2021 году именно он внес решающий вклад в прекращение огня между израильтянами и палестинцами.

Тем не менее переговоры зашли в тупик из-за жесткой позиции Тель-Авива, и Каиру не удалось добиться уступок ни по Филадельфийскому коридору, ни по оси Нецарим. Попытки выработать «пакетное» соглашение при участии Египта также не принесли результата.

Последней каплей стала внезапная гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

Он был убит израильтянами в районе Тель ас-Султан, неподалеку от египетской границы. Злые языки поспешили заявить, что Синвар был «продан» Тель-Авиву египтянами в обмен на уступки по другим чувствительным вопросам. И сделано это было якобы по приказу Камеля.

Однако и характер боестолкновения, и последующие проблемы с идентификацией личности убитого главы политбюро указывают, что Синвар был обнаружен израильтянами случайно, и участие «Мухабарата» в процессе ликвидации маловероятно.

Однако даже в этом случае критика в адрес СОР не стихает — палестинские визави недовольны, что египетские силовики не смогли обеспечить безопасность одного из ключевых участников «сделки».

Как бы то ни было, с гибелью главы политбюро переговоры по Газе вновь оказались на волоске, и Каир предпочел сменить «переговорщика №1».

«План Рашада»

Преемником Камеля на посту главы «Мухабарата» стал Хасан Махмуд Рашад, до этого занимавший пост заместителя руководителя службы. В силу специфики положения о прошлом Рашада известно крайне мало, однако арабская пресса уже называет его «зеркалом» своего начальника.

Такое позиционирование обусловлено тем, что новый начальник СОР ранее работал над поддержанием диалога с «вероятным противником» — отвечал за перезагрузку отношений с Турцией и Ираном.

В этом контексте назначение Рашада «переговорщиком №1» следует трактовать в том числе как попытку «дать голос» Анкаре и Тегерану на переговорах по Газе, не расширяя при этом состав участников.

Кроме того, Египет явно рассчитывает по своим каналам аккуратно влиять на ход ирано-израильского противостояния, удерживая Тегеран и Тель-Авив от масштабных столкновений — однако не слишком явно, чтобы не испортить отношения ни с одним из собеседников.

Следует отметить, что генерал Рашад известен более жесткой, в сравнении с Камелем, позицией по отношению к интересам Тель-Авива. Это проявилось уже в ходе его первой встречи с израильскими коллегами.

Тогда глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар вместо заверений в поддержке прежнего курса получил от египтян предложения перейти к «ползучему перемирию» — добиваться освобождения пары заложников за каждые несколько дней прекращения огня.

«План Рашада» был встречен израильтянами крайне неоднозначно: ультраправые политики ожидаемо выступили против и потребовали не идти на поводу у Каира. Зато концепцию поддержало военное руководство, увидевшее в ней шанс закончить затянувшийся конфликт. Позитивно на идеи Каира отреагировал и Вашингтон.

Что касается премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то он пока не определился с позицией однозначно и мечется между «ястребами» и силовиками. Велика вероятность, что в итоге израильское руководство вс` же выберет «ползучее перемирие», дабы поддержать видимость переговоров с ХАМАС и не навлечь на себя гнев родственников заложников.

Однако даже в этом случае договоренности вряд ли проживут долго. Тель-Авив использует уже первые нарушения режима, чтобы объявить его несостоятельным и свернуть.