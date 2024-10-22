Только что завершившуюся избирательную кампанию в Молдавии вполне можно было бы сделать юбилейно-торжественной: ровно 220 лет назад, в 1814 году во вновь образованной Бессарабской области прошли первые в истории региона выборы. Но русофобия правительства и запредельное политическое напряжения не оставили шансов такому благостному развитию событий.

ИА Регнум

Пять десятков молдавских бояр, чьи владения примерно соответствовали территории нынешней Республики Молдова, избрали из своей среды делегацию для участия в торжествах по случаю возвращения в Россию императора Александра I из покорённого Парижа. Глава делегации Дмитрий Рышкан стал фактическим «президентом» — главой дворянской корпорации Бессарабии. Через четыре года он официально легализовал этот статус, переизбиравшись в ходе всеобщего голосования представителей уже более многочисленного «благородного» сословия.

Сильно проявилось в ходе выборов 210-летней давности и западное влияние. Из османских владений через пограничную реку Прут пришёл отряд молдавского шляхтича Василия Росетти-Бэлэнеску, активно включившегося в прения. Благодаря дерзкому поведению и робости местных элит ему удалось расставить своих подручных на ряд важных должностей в областной администрации. Такое поведение в современных реалиях принято называть иностранным вмешательством.

И в этом смысле нынешние выборы повторяют историю двухвековой давности.

Массовые вбросы

Иностранное влияние на прошедшие 20 октября молдавские президентские выборы и референдум также было запредельным. И вовсе не из-за подкупа 300 тысяч голосов мифической преступной группой, о котором заявила прозападная президент Майя Санду в ночь на 21 октября во время подведения итогов волеизъявлений.

Минимальный перевес решению «за» евроинтеграцию (50,3%) на референдуме обеспечило преимущественно голосование на зарубежных избирательных участках в Европе и Северной Америке. Поданные на них бюллетени смогли компенсировать пятипроцентное отставание еврооптимистов по итогам голосования в самой Молдавии.

У оппозиции есть серьёзные основания говорить о том, что за рубежом, где не было надёжной системы контроля за голосованием, были организованы массовые вбросы бюллетеней.

Занявший третье место в президентской гонке Ренато Усатый, к примеру, заявил о существенных нарушениях в Италии и Германии. Там его наблюдателям попросту мешали вести мониторинг голосования, не пускали на участки или запрещали снимать подсчёт бюллетеней после закрытия участков.

Это при том, что в России, где проживает не менее 300 тысяч молдавских граждан, правительство Санду вообще фактически лишило соотечественников права голоса, открыв лишь два избирательных участка (при 200 на Западе). Между тем, в США, Канаде и Скандинавии молдавские власти пошли даже на организацию голосования по почте.

Вероятно, в ближайшие дни стоит ожидать большого количества материалов, дискредитирующих голосование диаспоры в западных странах. Ведь если махинации действительно имели место, то скрыть их сразу на двух сотнях избирательных участков — нереально.

Это объясняет спешные заявления Урсулы фон дер Ляйен и других еврочиновников в поддержку «европейского выбора» молдаван ещё до официального обнародования итогов плебисцита. Поскольку уже завтра, когда видеоролики о злоупотреблениях, подобные тем, о которых говорил Усатый, станут растекаться по социальным сетям, поздравлять Санду с «исторической победой» будет неудобно.

Брюссель явно старается побыстрее закрыть неприятную для себя тему с молдавским референдумом. Не исключено, что именно он заставил Санду резко сменить риторику в отношении голосований соотечественников.

Ночью, в момент, когда предварительные итоги референдума были не в пользу евроинтеграции, президент была сильно раздражена и намекала на возможность отмены его итогов. А уже следующим днём, 21 октября, она выглядела более миролюбиво и смягчила свою позицию.

Отмена итогов евроинтеграционного плебисцита, да ещё в беднейшей стране Европы, которая вроде бы только и должна мечтать о вхождении в ЕС, грозила обернуться для Брюсселя настоящим конфузом. Поэтому европейская бюрократия была определённо заинтересована в фальсификациях на молдавском еврореферендуме в Италии и Германии, если таковые действительно имели место.

Грозящая катастрофа

Тем не менее, скандала «в благородном семействе» избежать полностью не удастся. Евроскептики и просто критики Европейской комиссии непременно будут использовать молдавский кейс в своих интересах. К примеру, в центральной болгарской газете «Труд» вышел материал под заголовком «Референдум в Молдове должен нанести громкую пощёчину статус-кво в Евросоюзе».

«Ради бога, о какой Европе идёт речь, если нельзя не согласиться с людьми, стоящими в ней у власти?! И каждый раз, когда это ставят под сомнение, тут же прилетают какие-то особенно шумные люди, чтобы кричать «Россия» и мешать диалогу о реальных проблемах ЕС», — вопрошает автор.

Но если для Еврокомиссии всё это чревато лишь имиджевыми потерями, то для лидера Молдавии дискредитация прошедшего референдума накануне второго тура президентских выборов грозит стать настоящей катастрофой.

Во-первых, обманутыми себя сочтут почти 739 тысяч человек, сказавших «нет» евроинтеграции. А это 49,6% принявших участие в плебисците избирателей. Далеко не все они являются сторонниками вышедшего во второй тур оппозиционного политика, экс-генпрокурора Александра Стояногло. Однако чувство обиды будет их подталкивать к протестному голосованию против Санду.

К ним следует добавить и значительное число избирателей, пришедших на президентские выборы, но проигнорировавших «референдум Санду». По некоторым подсчётам, так сделал каждый четвёртый избиратель.

Во-вторых, вскрывшиеся махинации с референдумом ограничат возможности Санду для создания альянсов с кандидатами-неудачниками первого тура выборов. Ведь поддерживающие президента политики будут невольно связывать себя с её злоупотреблениями.

В-третьих, не факт, что Европейская комиссия, оказав помощь Санду в обеспечении необходимого результата на референдуме, будет также активно помогать ей во втором туре президентских выборов. После огласки нарушений (если таковая будет) это попросту небезопасно.

А кроме того, Стояногло не такой уж и неприемлемый кандидат в президенты для Брюсселя. Он не ставит под сомнение «европейское будущее» Молдавии, просто предлагает идти к нему более осмотрительно. Европейские инстанции не так давно принимали в его пользу судебные решения по тяжбам с молдавскими властями.

Таким образом, выигранный 20 октября с перевесом всего в 11 602 голоса референдум о присоединении Молдавии к ЕС может вполне оказаться для президента Санду пирровой победой. Правда, если только молдавская оппозиция наконец-то продемонстрирует способность к объединению во имя общих целей.