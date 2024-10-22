Пощёчина Евросоюзу. Референдум Санду о евроинтеграции обернулся конфузом
Только что завершившуюся избирательную кампанию в Молдавии вполне можно было бы сделать юбилейно-торжественной: ровно 220 лет назад, в 1814 году во вновь образованной Бессарабской области прошли первые в истории региона выборы. Но русофобия правительства и запредельное политическое напряжения не оставили шансов такому благостному развитию событий.
Пять десятков молдавских бояр, чьи владения примерно соответствовали территории нынешней Республики Молдова, избрали из своей среды делегацию для участия в торжествах по случаю возвращения в Россию императора Александра I из покорённого Парижа. Глава делегации Дмитрий Рышкан стал фактическим «президентом» — главой дворянской корпорации Бессарабии. Через четыре года он официально легализовал этот статус, переизбиравшись в ходе всеобщего голосования представителей уже более многочисленного «благородного» сословия.
Сильно проявилось в ходе выборов 210-летней давности и западное влияние. Из османских владений через пограничную реку Прут пришёл отряд молдавского шляхтича Василия Росетти-Бэлэнеску, активно включившегося в прения. Благодаря дерзкому поведению и робости местных элит ему удалось расставить своих подручных на ряд важных должностей в областной администрации. Такое поведение в современных реалиях принято называть иностранным вмешательством.
И в этом смысле нынешние выборы повторяют историю двухвековой давности.
Массовые вбросы
Иностранное влияние на прошедшие 20 октября молдавские президентские выборы и референдум также было запредельным. И вовсе не из-за подкупа 300 тысяч голосов мифической преступной группой, о котором заявила прозападная президент Майя Санду в ночь на 21 октября во время подведения итогов волеизъявлений.
Минимальный перевес решению «за» евроинтеграцию (50,3%) на референдуме обеспечило преимущественно голосование на зарубежных избирательных участках в Европе и Северной Америке. Поданные на них бюллетени смогли компенсировать пятипроцентное отставание еврооптимистов по итогам голосования в самой Молдавии.
У оппозиции есть серьёзные основания говорить о том, что за рубежом, где не было надёжной системы контроля за голосованием, были организованы массовые вбросы бюллетеней.
Занявший третье место в президентской гонке Ренато Усатый, к примеру, заявил о существенных нарушениях в Италии и Германии. Там его наблюдателям попросту мешали вести мониторинг голосования, не пускали на участки или запрещали снимать подсчёт бюллетеней после закрытия участков.
Это при том, что в России, где проживает не менее 300 тысяч молдавских граждан, правительство Санду вообще фактически лишило соотечественников права голоса, открыв лишь два избирательных участка (при 200 на Западе). Между тем, в США, Канаде и Скандинавии молдавские власти пошли даже на организацию голосования по почте.
Вероятно, в ближайшие дни стоит ожидать большого количества материалов, дискредитирующих голосование диаспоры в западных странах. Ведь если махинации действительно имели место, то скрыть их сразу на двух сотнях избирательных участков — нереально.
Это объясняет спешные заявления Урсулы фон дер Ляйен и других еврочиновников в поддержку «европейского выбора» молдаван ещё до официального обнародования итогов плебисцита. Поскольку уже завтра, когда видеоролики о злоупотреблениях, подобные тем, о которых говорил Усатый, станут растекаться по социальным сетям, поздравлять Санду с «исторической победой» будет неудобно.
Брюссель явно старается побыстрее закрыть неприятную для себя тему с молдавским референдумом. Не исключено, что именно он заставил Санду резко сменить риторику в отношении голосований соотечественников.
Ночью, в момент, когда предварительные итоги референдума были не в пользу евроинтеграции, президент была сильно раздражена и намекала на возможность отмены его итогов. А уже следующим днём, 21 октября, она выглядела более миролюбиво и смягчила свою позицию.
Отмена итогов евроинтеграционного плебисцита, да ещё в беднейшей стране Европы, которая вроде бы только и должна мечтать о вхождении в ЕС, грозила обернуться для Брюсселя настоящим конфузом. Поэтому европейская бюрократия была определённо заинтересована в фальсификациях на молдавском еврореферендуме в Италии и Германии, если таковые действительно имели место.
Грозящая катастрофа
Тем не менее, скандала «в благородном семействе» избежать полностью не удастся. Евроскептики и просто критики Европейской комиссии непременно будут использовать молдавский кейс в своих интересах. К примеру, в центральной болгарской газете «Труд» вышел материал под заголовком «Референдум в Молдове должен нанести громкую пощёчину статус-кво в Евросоюзе».
«Ради бога, о какой Европе идёт речь, если нельзя не согласиться с людьми, стоящими в ней у власти?! И каждый раз, когда это ставят под сомнение, тут же прилетают какие-то особенно шумные люди, чтобы кричать «Россия» и мешать диалогу о реальных проблемах ЕС», — вопрошает автор.
Но если для Еврокомиссии всё это чревато лишь имиджевыми потерями, то для лидера Молдавии дискредитация прошедшего референдума накануне второго тура президентских выборов грозит стать настоящей катастрофой.
Во-первых, обманутыми себя сочтут почти 739 тысяч человек, сказавших «нет» евроинтеграции. А это 49,6% принявших участие в плебисците избирателей. Далеко не все они являются сторонниками вышедшего во второй тур оппозиционного политика, экс-генпрокурора Александра Стояногло. Однако чувство обиды будет их подталкивать к протестному голосованию против Санду.
К ним следует добавить и значительное число избирателей, пришедших на президентские выборы, но проигнорировавших «референдум Санду». По некоторым подсчётам, так сделал каждый четвёртый избиратель.
Во-вторых, вскрывшиеся махинации с референдумом ограничат возможности Санду для создания альянсов с кандидатами-неудачниками первого тура выборов. Ведь поддерживающие президента политики будут невольно связывать себя с её злоупотреблениями.
В-третьих, не факт, что Европейская комиссия, оказав помощь Санду в обеспечении необходимого результата на референдуме, будет также активно помогать ей во втором туре президентских выборов. После огласки нарушений (если таковая будет) это попросту небезопасно.
А кроме того, Стояногло не такой уж и неприемлемый кандидат в президенты для Брюсселя. Он не ставит под сомнение «европейское будущее» Молдавии, просто предлагает идти к нему более осмотрительно. Европейские инстанции не так давно принимали в его пользу судебные решения по тяжбам с молдавскими властями.
Таким образом, выигранный 20 октября с перевесом всего в 11 602 голоса референдум о присоединении Молдавии к ЕС может вполне оказаться для президента Санду пирровой победой. Правда, если только молдавская оппозиция наконец-то продемонстрирует способность к объединению во имя общих целей.