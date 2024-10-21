В Соединенных Штатах на 83-м году жизни скончался известный исламский проповедник Фетхуллах Гюлен. Может ли Эрдоган вздохнуть с облегчением?

ИА Регнум

Чисто символически, можно сказать, что не стало главного врага турецкого президента. В то же время с 2016 года влияние гюленистов в Турции существенно подорвали.

Гюлен и Эрдоган начинали как идеологические союзники.

Оба выступали в поддержку ислама, критиковали лаицизм Ататюрка, нацеливались на внедрение исламской модели общества, и оба были жертвами светской модели и её железного кулака в лице военных.

Гюлен шел по религиозному пути с самого детства, осознанно. В 10 лет стал профессиональным чтецом Корана, затем — учителем Корана. Духовное управление страны его отправляло в Хадж (паломничество в Мекку — прим. ред.) в качестве должностного лица.

В 1970-х Гюлен создал собственное движение «Хизмет», переводящееся с турецкого как «служение». Он проповедовал службу обществу и государству, призывал к межрелигиозному диалогу, возвеличивал роль образования («школа — прежде мечети»). Эти идеи и стали предвестником создания сотен школ и лицеев в Турции, СНГ и других странах мира.

В политическом смысле Гюлен выступал за более современный ислам, отрицал крайности и радикализм. Считал, что ислам не противоречит демократии, и поддерживал европейскую интеграцию Турции. Его учение приветствовало диалог между течениями ислама.

К 1980 году Гюлен стал одним из наиболее влиятельных мусульманских проповедников в Турции.

Если он пытался установить исламскую модель через создание горизонтальных связей, образование и взращивание в своих школах будущей элиты (учителя, судьи, политики и т.д.), то Эрдоган вел активную политическую борьбу. Сначала под началом основателя политического ислама в Турции Неджметтдина Эрбакана, благодаря которому в 1994 году стал мэром Стамбула. Затем уже после очередного военного переворота и запрета Партии благоденствия, он основал свою Партию справедливости и развития (ПСР).

С ней Эрдоган в 2002 году выиграл выборы в парламент, и начал постепенно преобразовать светскую республику в исламскую. Здесь-то ему и понадобились сильные союзники из организации «Хизмет».

Гюлен, который с 1999 году уже находился в США, куда отправился на лечение, поддерживал ПСР. Гюленовцы видели в Эрдогане силу, способную воплотить их взгляды в жизнь.

В период премьерства Эрдогана «Хизмет» укрепила свои позиции. Лицеи и школы распространялись как внутри страны, так и за его пределами. Распространяя турецкий язык, ислам и положительный образ Османской империи, они укрепляли «мягкую силу» Турции и соответственно приносили пользу внешней политике ПСР.

Второй мотивацией союза стала борьба с пережитками эпохи Ататюрка — светскими бюрократами и генералами. Первые раздражали Эрдогана тем, что ограничивали ислам в стране, вторые — постоянными военными переворотами, в результате которых пострадал Эрбакан и сам Эрдоган.

Не мешая и даже помогая гюленистам занять места в военной, судебной и образовательной системе, премьер-министр Турции пытался ослабить светскую элиту. Эрдоган не скрывал своей поддержки Гюлена, называя его не иначе как «ходжа» (наставник, учитель).

Гюленисты щедро платили за такую симпатию. На выборах они голосовали за ПСР. Подконтрольные Гюлену рейтинговые СМИ (Zaman, Cihan, Samanyolu) возвеличивали Эрдогана и обличали оппозицию. В 2008 году в рамках «дела Эргенекон» Эрдоган провел чистку в ВС и органах безопасности. Гюленовцы приветствовали эти меры.

Когда Эрдоган уже начал одерживать триумф над светскими противниками, между вчерашними союзниками появилась конкуренция.

Эрдоган возглавлял правительство, его партия контролировала парламент, но Гюлен влиял на молодежь, общество, имел в своем распоряжении ряд крупных СМИ, включая газету Zaman, контролировал финансовые потоки через те же школы и крупный банк Bank Asya. Существовало официальное государство, но и параллельно ему существовало и государство Гюлена с людьми во всех сферах общества — от прихожан мечети до дипломатов.

Как гласит восточная пословица «Голову двух баранов в одном котле не сваришь». Премьер начал опасаться чрезмерного влияния гюленистов и решил приструнить их.

Зачатки конфликта появились еще в 2010 году.

Тогда Эрдоган отправил в Газу «Флотилию свободы», восемь турецких моряков погибли при штурме корабля подразделением израильской береговой охраны. Гюлен назвал операцию авантюрой, которая привела к разрыву стратегических отношений с Израилем.

Три года спустя премьер посягнул на «святое». Он предложил закрыть частные школы «джемаата» (так называли членов движения «Хизмет», другими словами — «мусульманская община» — прим. ред.). В турецкой газете Taraf вышла статья под заголовком «План покончить с Гюленом». В ней приводится отрывок из документа СНБ Турции 2004 года, в котором обозначена цель очистить от «джемаата» госструктуры.

Гюлен в долгу не остался.

В декабре 2013 году во многом благодаря подконтрольным ему медиа был спровоцирован коррупционный скандал. У гюленистов имелось досье почти на каждого чиновника в Турции.

В рамках операции «Большая взятка» управление по борьбе с финансовыми преступлениями провело обыски в домах сыновей главы МИД Муаммера Гюлера, министра экономики Зафера Чаглаяна и министра градостроительства Эрдогана Байрактара. В коррупции обвинили названных министров, а также министра по вопросам евроинтеграции Эгемена Багыша. Более того, у главы крупнейшего банка Halk Bankası Сулеймана Аслана при обыске нашли $4,5 млн наличными.

Эрдогану пришлось сменить правительство, это был огромный удар по его репутации. Критики решили, что наступает конец более чем 10-летнему премьерству Эрдогана. За полгода до этого отгремели самые крупные с момента его прихода к власти протесты в парке Гези, где Гюлен также критиковал действия премьера и полиции.

Но по-настоящему вывели Эрдогана из себя и показали ему, что Гюлен — враг, события 2014 года. Здесь его задели за живое.

В коррупционных делах начали обвинять не просто министров, а сына премьера Неджмеддина Биляла. Турецкие газеты опубликовали снимки встречи Биляла с неким саудовским бизнесменом Ясин аль-Кади. Якобы они под прикрытием охраны премьера проводили переговоры о продаже земельного участка в престижном районе Стамбула, цена которого могла достигать миллиарда долларов.

Через подконтрольные Гюлену медиа в сеть попал еще более скандальный материал — аудиозапись разговора между турецким премьером и его сыном, в котором они обсуждают, что делать с 30 миллионами долларов. Не хочет ли часть из них Эрдоган оставить себе, спрашивает голос, похожий на Биляла, на что собеседник говорит: «лучше не по телефону».

Эрдоган обвинил полицию и прокуратору в заговоре, организованном «темными силами из-за границы».

В Турции начали прикрывать школы, спонсируемые гюленистами. Уже в декабре 2014 года суд Стамбула выдал ордер на арест их лидера. Документы об аресте передали в Интерпол, но тот не ответил взаимностью.

Набравший обороты конфликт достиг своего апогея в 2016 году.

За два месяца до июльской попытки госпереворота Эрдоган закрыл два крупных гюленовских медиа — информагентство Cihan и газету Zaman. Затем наступило 15 июля — день, когда Эрдогана попытались свергнуть.

Всю ответственность за это он возложил на Фетхуллаха Гюлена и его людей. Со своей стороны проповедник свою вину отрицал и заявил, что Эрдоган сам сымитировал путч, чтобы расправиться со своими противниками.

Как бы то ни было, факты свидетельствуют о следующем.

В ходе мятежа в противостоянии сторонников президента Турции и путчистов погибли 250 человек и ранены свыше 2000. В рамках «чистки» правительство Эрдогана арестовало больше 200 000 человек, осудило 50 000 и уволило около 140 000 гражданских служащих.

Движение «Хизмет» признали террористическим, и с тех пор в Турции его именуют FETÖ. Прокуратура запросила для Гюлена два пожизненных срока и 1900 лет тюрьмы.

В 2017 году проповедника лишили турецкого гражданства. Вплоть до его смерти Эрдоган добивался от США выдачи Гюлена, но американцы отвечали отказом. Со дня путча президент Турции обвиняет гюленистов во всех смертных грехах, и почти в каждом преступлении находят их след.

Например, в 2016 году Эрдоган допустил связь гюленистов с пилотами, сбившими российский бомбардировщик в Сирии. Их же обвинили в организации покушения на российского посла в Анкаре Андрея Карлова.

Смерть Гюлена, возможно, заставляет Эрдогана и грустить, и радоваться одновременно.

Кто знает, как бы сложилась политическая судьба турецкого президента, если бы не основатель «Хизмет»?

Своим успехом Эрдоган отчасти обязан гюленистам, как и последним есть за что благодарить бывшего премьера страны. Однако события 2013-2014 и 2016 годов сделали Гюлена извечным врагом 70-летнего президента Турции. Так что даже если он и вспоминает светлые периоды их дружбы, ненависть скорее перевешивает ностальгию. Одним могущественным врагом стало меньше.

Однако расслабляться Эрдогану рановато.

Сила Гюлена была не только в его имени, но и в движении. Человека убить не сложно, гораздо труднее — идею. Приверженцами идей Гюлена тайно и открыто являются миллионы людей в Турции и за ее пределами.

И кроме того, даже если гюленисты и ослаблены, нельзя исключать, что они могут выступить в союзе с теми, кто представляет сейчас большую опасность для продления власти президента: Народно-республиканской партией и курдами.

А если к этому подвести иностранное финансирование — демократы в США, например, не оставляют попыток свергнуть Эрдогана, объявившего войну сионизму — то результат может быть весьма непредсказуемым.

Не зря глава МИД Турции, а в прошлом директор разведки Хакан Фидансказал, что «лидер этой темной организации мертв», однако его смерть «не приведет к самоуспокоению», так как FETÖ — это организация «вербующая молодежь».