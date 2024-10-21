Убийство главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара является важным политическим шагом для израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

ИА Регнум

Оно может быть даже представлено как убедительная победа Израиля над ХАМАС. Однако сложное внутриполитическое положение премьера вряд ли позволит ему воспользоваться этим событием для завершения конфликта.

В то же время, в военном плане устранение Синвара вряд приведет к ограничению военных возможностей группировки вести войну против Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа. Израильские военные по-прежнему будут сталкиваться там с весьма серьезными проблемами, хотя потенциал ХАМАС подорван и организация нуждается в восстановлении. Однако у неё достаточно сил и средств, чтобы продолжать длительную войну низкой интенсивности, которая при необходимости может растянуться на годы.

Погиб как простой солдат

Проживающий в Катаре член политического бюро группировки Бассем Наим в своем заявлении напомнил, что в 2004 году Израиль убил других лидеров ХАМАС, включая основателя движения шейха Ахмеда Ясина и его преемника Абделя Азиза Рантиси. Однако «ХАМАС с каждым разом становился сильнее и популярнее, а эти лидеры стали иконой для будущих поколений», сказал он.

Собственно, героическая, и не только по мнению палестинцев, смерть лидера ХАМАС с оружием в руках, бросающего во врагов гранаты в окружении превосходящих сил ЦАХАЛ с танками, миномётами и дронами, уже стала легендой. При определенных обстоятельствах подобная гибель лидера организации может стать не столько потерей, сколько мобилизующим и консолидирующим фактором для палестинцев и примером для подражания.

В интернете уже активно распространяется отрывок из поэмы «Ода высокой Тени» самого известного поэта Палестины Махмуда Дарвиша вместе с утверждением, что в ней предсказывается мученическая смерть Синвара в описании гибели палестинского бойца сопротивления, бросающего из последних сил во врагов палку.

Сам лидер ХАМАС оставил после себя автобиографический роман 2004 года «Шип и гвоздика», написанный в израильской тюрьме и вывезенный оттуда тайно по частям. Теперь он может стать настольной книгой палестинцев.

То, как скажется смерть Синвара на ходе военных операций в Газе, еще предстоит увидеть. Скорее всего, она не окажет существенного влияния на политическую структуру ХАМАС. Большинство вопросов в организации решались коллективно, а управление военной структурой группировки давно децентрализовано. Сейчас в ХАМАС идут дискуссии о том, следует ли избрать нового главу политбюро или сохранить коллективное руководство. Также не исключено, что политический руководитель ХАМАС будет назначен, но его личность останется нераскрытой.

Сам факт гибели лидера ХАМАС как обычного солдата в ожесточённом бою свидетельствует о том, что в секторе не осталось безопасных мест, откуда бы командиры и штабы могли координировать деятельность подразделений военного крыла организации.

С другой стороны, использование асимметричной тактики, когда руководители организации перемещаются по сектору и отдают приказы, используя обычных вестовых и посыльных, затрудняет операции ЦАХАЛ по ликвидации командного звена сопротивления.

Показательно, что находившийся в Газе Синвар был убит случайно, а солдаты ЦАХАЛ в бою с группой бойцов «Бригад Кассама» даже не могли предположить, что один из противников — сам лидер ХАМАС. И если бы не эта случайность, то Синвар мог бы продолжать свою деятельность. Его недавно убитые предшественники Исмаил Хания и Хасан Насралла чувствовали себя в большой безопасности, их положение казалось куда менее уязвимым.

Партизанская война

За год вооружённого противостояния ХАМАС превратился из организованной боевой силы в партизанское движение. Это, с одной стороны, можно считать успехом Израиля, но одновременно задача ЦАХАЛ по полному уничтожению группировки в значительной степени усложнилась.

Безусловно, в ходе операций в Газе Израиль нанес ей чувствительные потери в живой силе. Однако точное число бойцов, которых потерял ХАМАС, остается неопределенным.

Израиль утверждает, что уничтожил около 17 000 членов движения, «расформировав» большую часть из 24 его батальонов. Тем не менее более детальные отчеты ЦАХАЛ, содержащие подробности о сроках, местах или операциях, позволяют говорить лишь о примерно 8500 убитых. Эта цифра также включает бойцов из других вооруженных группировок и, возможно, гражданских членов ХАМАС.

По предвоенным оценкам, перед 7 октября 2023 года военное крыло ХАМАС, «Бригады Изз ад-Дин аль-Кассам», насчитывало от 25 до 30 тысяч бойцов. Учитывая потери и то, что организация, вероятно, продолжает вербовать тысячи новых членов, она может по-прежнему сохранять не менее половины своей довоенной численности.

ХАМАС также сохраняет некоторые оперативные возможности и продолжает вести боевые действия против израильских сил по всему сектору Газа. Кроме того, организация начала более активно проводить операции и на Западном берегу, используя, в частности, подрывы заминированных автомобилей.

ЦАХАЛ, в свою очередь, сталкивается с новыми вызовами в ходе нынешнего этапа борьбы. Так, классические методы борьбы с партизанскими силами — «зачистить, удержать и преобразовать» — дают сбои. Такая тактика подразумевает зачистку территории от противника, размещение собственных войск, а затем создание условий или среды, в которой противник не сможет восстановиться.

ЦАХАЛ безусловно, может проводить зачистку в тех или иных районах и даже их временно удерживать. Однако неспособность Израиля создать среду, в которой ХАМАС больше не сможет восстановиться и действовать, приводит и к потере удерживаемых районов, и к многократному повторению их зачисток. Пока что постоянный контроль ЦАХАЛ распространяется только на Филадельфийский коридор и ось Нецарим, которая разделяет северные и южные районы Газы.

Израильские журналисты, находящиеся в армии, отметили, что бойцы ХАМАС возвращаются в районы, которые ранее были зачищены ЦАХАЛ, отчасти благодаря обширной сети туннелей, которую так и не смогли уничтожить. Однако представляется, что более важным здесь является рост поддержки движения сопротивления палестинцами. Это позволяет ХАМАС пополнять свои ряды новыми бойцами, а те районы, где находятся беженцы, становятся его базами.

Главной же проблемой организации является в первую очередь нехватка боеприпасов и военного снаряжения, особенно выстрелов для гранатометов, которые служили главным ударным средством группировки. Теперь бойцы могут полагаться в основном на легкое стрелковое оружие и гранаты, что значительно снижает их военные возможности.

Однако ХАМАС способен проводить операции против бронетехники и тяжелых подразделений ЦАХАЛ, используя управляемые подрывы. Бойцы группировки взрывали наземные мины, здания и туннельные шахты, когда израильские солдаты приближались к объектам.

Обширная туннельная сеть ХАМАС, которая остается функциональной во многих районах, вероятно, сыграла значительную роль в том, что партизаны продолжают проводить успешные операции, используя тактику «бей и беги».

Вступая в войну на истощение, вместо того чтобы напрямую противостоять армии со значительно превосходящей огневой мощью, ХАМАС, вероятно, пытается улучшить свои шансы на выживание, понимая, что организации предстоит длительный период вооруженного противостояния.

Сценарии для Израиля

У Нетаньяху пока немного вариантов полностью обезвредить ХАМАС.

Чтобы решить эту задачу, ЦАХАЛ понадобится прежде всего установить постоянное присутствие на большей части сектора Газы и окончательно вывести из строя систему туннелей. После чего палестинцы должны быть вытеснены в несколько изолированных периметров, которые превратятся, по сути, в огромные концлагеря. Связь между ними будет блокироваться, а вокруг будут созданы укрепленные буферные зоны.

Однако такой радикальный сценарий возможен лишь при условии окончания военной операции на севере, в Ливане и при длительном постоянном присутствии армии в секторе Газа. Там ЦАХАЛ будет вести на протяжении, возможно, нескольких лет борьбу с городской герильей, пока палестинцы, наконец, не окажутся запертыми в нескольких заблокированных зонах.

Для того чтобы такой план был реализован, Израилю необходимо добиться мира с Ираном и «Хезболлой» и сосредоточить все силы на Газе.

Существует сценарий, при котором смерть Синвара объявляется заслуженным наказанием за атаку 7 октября, а цель противостояния с ХАМАС — достигнутой. Таким образом, конфликт прекращается, заложники освобождаются. Такой сценарий был бы вполне приемлем для многих израильских политиков. Но только не для Нетаньяху.

Это связано с сохраняющимся на него давлением ультрарадикалов Бецалеля Смотрича и Итамара Бен-Гвира, выход которых из коалиции может привести к отставке правительства. А после этого Нетаньяху, с учетом наличия целого кейса приостановленных уголовных расследований в его отношении, имеет все шансы поменять кресло премьера на скамью подсудимых.

Поэтому, по всей видимости, борьба за Газу скоро не закончится, будь то с участием «Хезболлы» и Ирана или без такового.

Более реалистичным для Израиля представляется инерционный сценарий.

При сохранении нынешнего статуса территории, на которую Израиль распространяет свой военный суверенитет, для сектора Газа нет хорошего будущего. В таких условиях еврейское государство может, исходя исключительно из собственной воли, блокировать любые территории, проводить военные операции и так далее.

При этом Тель-Авив не отказался от своей задачи по насильственному перемещению палестинцев из Газы в сопредельные государства, а возможно, и не только в сопредельные. Однако если на первом этапе план предусматривал «выдавливание» жителей Газы в Египет, то теперь планируется осуществлять их выселение постепенно.

Израиль, судя по всему, намерен превратить Газу в огромный лагерь, где палестинцы будут находится в огражденных и блокированных израильскими войсками «периметрах безопасности» на севере и юге. Существование там будет возможно только за счёт гуманитарной помощи. А ее поставки периодически будут блокироваться под предлогом попадания в руки ХАМАС, чье присутствие на этих территориях, естественно, сохранится.

Поэтому единственным выходом будет постепенный вывод палестинцев из этих концлагерей и после соответствующей фильтрации предоставление им проживания в других странах. Так постепенно Газа будет зачищена от арабского населения.

Сценарий для Палестины

Существует сценарий, позволяющий избежать такого исхода и подразумевающий лишение Израиля всех рычагов давления на сектор и полное изъятие Газы из-под его юрисдикции после вывода армейских подразделений.

Гарантом дальнейшего невмешательства Израиля в таком случае могла бы стать Лига арабских государств (ЛАГ), чьи объединенные силы могут войти в Газу и обеспечить безопасность. Именно арабские государства могут взять на себя ответственность за судьбу Палестины. В 40-е годы прошлого века они уже попытались сыграть решающую роль, но затем бросили палестинцев на произвол судьбы, оставив и без государства, и без защиты.

Конечно, о подобном сценарии участия арабских государств в обеспечении безопасности Газы и ее восстановлении говорят сейчас и в Вашингтоне, и даже в Тель-Авиве. Но главная проблема видится в том, что Израиль и его союзники обязательно попытаются утопить такой план в деталях, как они это сделали в период соглашений в Осло. Тогда вместо палестинского государства, о чем речь шла изначально, палестинцы получили даже не автономию, а некую абстрактную «администрацию» под полным силовым контролем Израиля.

Поэтому для реализации этого сценария Израиль должен быть лишен права участвовать в решении судьбы Газы, в которую необходимо ввести объединенный контингент вооружённых сил тех стран ЛАГ, которые сохраняют отношения с Израилем, т.е. в первую очередь Египта, а также Иордании, ОАЭ, Бахрейна, Марокко и Омана, возможно, и Саудовской Аравии.

И уже под защитой сил ЛАГ должно начаться восстановление Газы при сохранении палестинской администрации. Какой же будет ее состав, с участием ХАМАС или без, должно быть установлено самими палестинцами.

Окончательно освобождённая и выведенная из-под израильского военного суверенитета Газа должна стать штаб-квартирой правительства Палестинского государства, находящегося под протекторатом и защитой арабских государств. Естественно, Западный берег и Восточный Иерусалим временно останутся под израильской оккупацией, но усилия по их воссоединению с Газой в рамках единого Палестинского государства должны продолжиться.

Реализация такого плана зависит от двух факторов.

Прежде всего, от упорства сил сопротивления и Ирана в противостоянии с Израилем на поле боя, которые не позволят реализовать планы режима Нетаньяху и его союзников. А также от позиции арабских государств и их твёрдости в движении к цели.

Если по первому пункту нет никаких сомнений, то арабские государства по-прежнему избегают жёстких шагов или хотя бы проявления твёрдости за редким исключением, такими как, например, Алжир.

А это значит, что куда более реально воплощение израильских планов по решению «палестинского вопроса». Но всё может измениться.