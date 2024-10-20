В минувшую пятницу на главной электростанции в кубинской провинции Матансас произошла масштабная авария, повлекшая за собой полное обесточивание национальной энергетической системы острова.

Иван Шилов ИА REGNUM

Без электричества остались десять миллионов человек.

В течение полутора суток с момента аварии столица Гавана и провинции были погружены во мрак. Исключение до сих пор составляют лишь объекты критически важной инфраструктуры.

С мест сообщают, что не работают светофоры, большая часть развлекательных заведений, не имеющих персональных генераторов, учебные заведения. С большими перебоями, но всё же сохраняется связь.

Тем же вечером президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что в связи со сложившейся чрезвычайной ситуацией дал указание премьер-министру и руководству министерства энергетики и горнорудной промышленности выступить со специальным обращением к народу.

Также кубинский лидер обвинил в случившемся усиление американских санкций, препятствующих импорту топлива и других необходимых ресурсов на остров.

Авторы профильных Теlegram-каналов и кубинцы, ухитрившиеся в такой ситуации прочитать сообщение благодаря худо-бедно работающему мобильному интернету, не смогли удержаться от иронии: многие граждане, особенно в отдалённых провинциях, из-за перебоев лишены удовольствия посмотреть чьи-то обращения.

И действительно, в запланированное время ТВ-сигнал не сработал — тем не менее выступление премьера состоялось в ту же ночь. Мануэль Марреро сообщил, что ситуация улучшится, поскольку на остров прибыл танкер с топливом из Мексики.

К сожалению, это лишь временное улучшение. Необходимо провести плановые технические работы ещё на двух станциях и продолжать экономить электроэнергию изо всех сил.

«Особые инструкции»

В течение суток после первого масштабного отключения в социальных сетях начали распространяться сообщения, которые назывались «инструкцией партийного руководства».

Они предполагали отмену всех культурно-массовых мероприятий, исключение массового скопления людей, подготовку супов и сухих пайков для продажи населению, выход на работу только отдельных категорий служащих.

Являются ли это «инструкции» вбросом, понять в настоящий момент сложно. Новостные порталы официальных СМИ Кубы упомянули инструкцию, но позже удалили её.

Тем не менее правительство действительно приняло чрезвычайные меры: приостановило занятия в школах и университетах, закрыло несколько госпредприятий и притормозило предоставление неосновных экономических услуг.

Пятничным вечером кое-где свет всё же начал появляться — однако уже субботним утром (6:15 по местному времени) вновь произошло полное отключение всей электроэнергетической системы страны.

К воскресенью ситуация существенно не улучшилась. По-прежнему без «центрального» электричества работает международный аэропорт Гаваны. На этом фоне власти страны ожидают прихода нового урагана «Оскар».

Из-за сильных ветров (которые уже «порадовали» американцев ураганами «Хелен» и «Милтон») судам сложно регулярно доставлять на остров топливо для питания электростанций.

Ситуация в настоящий момент остаётся крайней тяжелой и, по некоторым сообщениям, затронула даже туристический сектор в Варадеро. И это несмотря на то, что в отелях для иностранных туристов, как правило, имеются свои дизельные генераторы.

Тем не менее российская авиакомпания, занимающая перевозкой отдыхающих, пока не меняет расписание рейсов на Кубу. Массовых отмен бронирования туров тоже пока не наблюдается, несмотря на сложности с подтверждением новых заявок.

Заколдованное место

Матансас, где на ТЭЦ произошла авария, оставившая весь остров без электричества, не первый раз фигурирует в новостных сводках.

В августе 2022 года после удара молнии в крупнейшем нефтехранилище страны в морском порту провинции Матансас случился пожар, перекинувшийся на несколько резервуаров и спровоцировавший множество взрывов.

Жители нескольких районов были эвакуированы, а те, кто принял активное участие в ликвидации катастрофы, пострадали. Известно, что травмы различной степени тяжести получил 121 человек, один пожарный погиб, а еще 17 — пропали без вести.

Тогда Куба официально обратилась за помощью к дружественным странам, «имеющим опыт в нефтяном вопросе», и получила её — материальную поддержку оказали Россия, Никарагуа, Венесуэла, Аргентина, Чили и Мексика. Последняя дополнительно направила сотрудников государственной нефтегазовой компании Pemex.

Пожар в Матансасе называют самым страшным за всю историю Кубы: было уничтожено 40% основного хранилища топлива на острове, да ещё и произошло это в разгар спроса на электроэнергию из-за сильной летней жары.

Перегрузки, в свою очередь, спровоцировали новые отключения, а также рост недовольства среди граждан — некоторые даже вышли на улицы с протестами.

В 2023 году на месте нефтехранилища в Матансасе снова произошёл пожар — на этот раз без пострадавших; причины до сих пор не установлены.

Само собой, все бедствия были тут же использованы правительством США.

Американцы оправдываются

В 2023 году отключения электроэнергии были использованы для разжигания протестов против кубинского правительства. В социальных сетях распространялись нарративы о «жестоком режиме», который обрёк кубинцев на нищенское существование.

Про американские санкции, устроившие фактическую топливную блокаду Кубы, западные партнёры упоминать, естественно, не любят.

Нынешнюю катастрофу Штаты с высокой долей вероятности снова постараются использовать для дестабилизации ситуации на острове. Тем не менее сейчас американское правительство поспешило выступить с заявлением, что к аварии на кубинской ТЭЦ не имеет никакого отношения — и поспешило не зря.

В 2022 году слишком активно гуляли слухи о том, что «молния», из-за которой гуманитарная катастрофа на Кубе вышла на новый уровень, может быть рукотворной диверсией.

На фоне катастрофы президенту Диас-Канелю лучше приехать, как он и собирался, на саммит БРИКС в Казани, который должен пройти 22–24 октября.

Таким образом он получит шанс попросить помощи у гораздо большего числа стран. Однако ситуация на острове складывается таким образом, что визит вполне может быть отменён, что и с практической, и с политической точки зрения для кубинцев стало бы крайне прискорбным.