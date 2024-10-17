Либеральные медиа в США вновь закатывают истерику по поводу угрозы, исходящей от ультраправых радикалов, одновременно пытаясь связать их активизацию с ростом популярности Дональда Трампа.

ИА Регнум

Для американских демократов это традиционная и уже набившая оскомину тема. Но сейчас ситуация действительно может стать непредсказуемой на фоне сильнейшего раскола страны и настоящей ненависти друг к другу правых и левых.

Во Флориде зажиточные республиканские жители нередко проводят яхт-парады на своих лодках в поддержку Трампа. Очередное такое рутинное мероприятие внезапно вызвало скандал.

К республиканцам присоединились странные персонажи на катере с нацистскими флагами в довесок к агитационной символике кампании Трампа. Их начали освистывать, поливать водой и в итоге вынудили ретироваться.

Но демократическая пресса тут же назвала произошедшее радикализацией американских правых из-за «риторики ненависти» Трампа. Очень быстро выяснились личности любителей свастики, ими оказались представители маргинального радикального движения «Орден чёрного солнца».

Таких мелких ультраправых движений в США немало — есть ещё «Лига защиты гоев» или «Жизни белых важны». Все они исповедуют идеологию белого национализма и неонацизма.

Состоят в них считанные сотни человек, но шумихи своими выходками они создают немало. Сторонники Трампа тут же обвинили вашингтонский истеблишмент в попытке их оклеветать, рассказывая о связях демократов с маргиналами-человеконенавистниками.

Массовое использование спецслужбами всякого отребья лишь отчасти является конспирологией. На самом деле теория вполне может оказаться близкой к реальности.

Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить громкие процессы последних лет с участием представителей правых и ультраправых организаций в США.

Скажем, существовало в годы президентства Трампа неонацистское движение Atomwaffen. Им ещё неоднократно пугали впечатлительную публику. В итоге всех участников экстремистской организации отдали под суд.

А в ходе процесса выяснилось, что её руководство сотрудничало с ФБР как минимум с 2003 года. И получило от американских федералов порядка 140 тысяч долларов за свои «услуги».

В чём-то схожая ситуация проявилась и во время драматичных беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года. Выяснилось, что в толпе сторонников Трампа было немало информаторов ФБР, которые могли выступать в роли провокаторов.

Демократы тогда специально не захотели задействовать нацгвардию столичного Вашингтона для охраны здания Конгресса в момент протестов. Иначе не удалось бы завлечь демонстрантов в эту тщательно подготовленную ловушку.

В итоге по «делу 6 января» через суды прошли почти полторы тысячи протестовавших — оно стало самым масштабным политическим процессом в современной истории США. Кто-то отделался штрафом и пробацией, но многие получили и длительные тюремные сроки. Те, кого выставили организаторами беспорядков, угодили за решётку на сроки до 20 лет.

Среди них были лидеры ещё одного правого движения — Proud Boys («Гордые парни»). Оно начиналось как движение противников феминизма, но в конечном счёте переросло в тусовку самых разных представителей правых взглядов в США, от умеренных до радикалов. На пике своей популярности организация насчитывала порядка шести тысяч членов с отделениями во всех американских штатах и ряде европейских стран.

В 2017 году активисты Proud Boys поучаствовали в беспорядках с «антифа» вокруг сноса памятников конфедеративным генералам в городе Шарлотсвилль, это закончилось гибелью одного человека. С того момента правое движение оказалось под пристальным вниманием федералов.

А нынешний лидер Proud Boys Энрике Таррио, кстати, кубинец по происхождению, даже в один момент стал информатором ФБР. Но это в итоге не спасло его от заключения после штурма Капитолия.

За прошедшее время федералы основательно погромили Proud Boys и рассажали по тюрьмам многих его активистов. Однако движение в каком-то виде продолжает существовать — сейчас, например, оно переродилось в сеть закрытых бойцовских клубов в США.

Вероятно, они вдохновлялись известным романом Чака Паланика, затем экранизированным Дэвидом Финчером. Правда, там бойцовские клубы создавались скорее левыми радикалами. А в реальной жизни они становятся прибежищем правых.

Основателем этих клубов стал американский активист по имени Роберт Рундо. Он сбежал из США после событий в Шарлотсвилле, переехал в Восточную Европу, где и продолжил продвигать антисистемную правую повестку.

Правда, в конечном счёте его всё-таки арестовали в Румынии по запросу США. Но идея с бойцовскими клубами ушла в массы. Они уже работают в двух десятках американских штатов и разных европейских странах.

Один из представителей этих бойцовских клубов весной 2022 года устроил массовый расстрел афроамериканцев в супермаркете городка Буффало в штате Нью-Йорк. Причём он явно вдохновлялся украинскими неонацистами, используя символику «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мотивом же стало желание развязать в Америке расовую войну и свергнуть федеральное правительство.

Других ультраправых экстремистов из бойцовских клубов поймали на попытке взорвать электростанции в нескольких штатах, например, в Мэриленде, чтобы ввергнуть их в состояние хаоса.

Поклонники таких методов исходят из идеологии так называемого «акселерационизма», надеясь любыми путями дестабилизировать ситуацию в США в рамках ленинской логики «чем хуже, тем лучше».

Волну терактов против энергетической инфраструктуры США удалось предотвратить в том числе и потому, что ФБР имеет внедрённых агентов во всех этих радикальных организациях.

Впрочем, неоднократно те ведут себя не только как информаторы, но ещё и как провокаторы. Пожалуй, самой показательной историей — кроме событий 6 января — стал скандал с попыткой «похищения» губернатора Мичигана демократки Гретхен Уитмер.

В организации похищения обвинили ультраправых. В суде же выяснилось, что в заговоре состояли минимум 12 связанных с ФБР персонажей.

Причём они ещё и подбивали остальных похитить губернатора, казнить её на камеру и таким образом довести дело до гражданской войны. В общем, сначала спровоцировали преступление, затем сдали своих несчастных подельников и радостно отчитались о борьбе с ультраправой угрозой.

Однако подобная «азефовщина» в один момент может выйти из-под контроля, как это и случилось в Российской империи. К тому же многие неонацисты из западных стран успели побывать на Украине и получить там какой-то боевой опыт. Его они затем будут применять у себя на родине. Один из вернувшихся с Украины, правда, скорее левых взглядов, уже пытался устроить покушение на Трампа у гольф-клуба во Флориде.

Кроме того, в случае победы Трампа он наверняка затеет очередную войну с разведсообществом США в целом и с ФБР в частности. Ну а федералы будут всячески ставить ему палки в колёса.

И ради этого вполне могут активизировать все находящиеся у них под колпаком боевые организации, от левых вроде «антифа» и БЛМ до ультраправых.

Последние во многом даже политически удобнее — можно их силами устроить теракт и затем обвинить в случившемся самого Трампа и его сторонников.

Так что разговоры о растущей угрозе радикализма в США — что слева, что справа — действительно стоит воспринимать всерьёз. Америка нынче завязла в глубочайшем политическом кризисе и расколе.

В этих условиях всплеск политического насилия будет наблюдаться и дальше, пока США не станут всё больше напоминать раздираемые противоречиями европейские державы начала XX века. Для многих из них тогдашняя турбулентная эпоха закончилась очень плачевно.