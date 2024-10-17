Несколько дней назад в Рамат-Гане по обвинению в работе на иранские спецслужбы была арестована пара молодых израильтян. Это стало уже вторым случаем вербовки израильской молодежи за последние полгода.

ИА Регнум

Общая служба безопасности (ШАБАК) бьет тревогу: Тегеран пытается расколоть израильское общество, спровоцировав «охоту на ведьм». При этом в фокусе иранской разведки всё чаще оказываются те, кто не симпатизирует ни иранскому режиму, ни Палестине и мотивирован лишь финансово.

Впрочем, и Израиль может извлечь свою выгоду из ситуации.

Тактика «сотни пешек»

«Инцидент в Рамат-Гане» произошел всего через три месяца после предыдущего шпионского скандала: в июле 2024 года ШАБАК был задержан 21-летний израильтянин, якобы завербованный иранскими спецслужбами.

Агенту было поручено расклеивать объявления провокационного содержания в Тель-Авиве, делать тайники, а также «осуществлять психологические операции», подкладывая отрубленные головы животных на порог противников Ирана.

До этого в течение последнего года израильские спецслужбы пресекли еще порядка десяти подобных операций в разных частях страны.

Во всех случаях процесс вербовки был идентичен: после непродолжительного общения в интернете с подставным пользователем агенты получали первую задачу и обещание вознаграждения в криптовалюте. При этом исполнители диверсий не были ранее замечены в антиизраильских настроениях и, по их собственным признаниям, пошли на преступление из желания заработать легкие деньги.

Более того, Тегеран как минимум несколько раз использовал иранских экспатриантов в Израиле для «ненавязчивого шпионажа». Выдавая себя за будущих эмигрантов, иранские силовики получали от доверчивых собеседников (в основном женщин) данные о расположении объектов критической инфраструктуры Израиля, особенностях функционирования системы экстренного оповещения, а также другую информацию, которая могла пригодиться для будущих атак.

В этом смысле Тегеран придерживается тактики «сотни пешек», делая упор не на качество оперативников, а на их количество для создания эффекта массовости. При этом агентам не ставят сверхзадач, большинство из них рассматриваются как «одноразовые» исполнители.

Рецепта, как реагировать на проблему, у ШАБАК пока, судя по всему, нет.

Происходящее выходит за рамки традиционной позиции ведомства, что потенциальных агентов Тегерана следует искать среди сторонников Палестины, деклассированных элементов и представителей криминального мира. Задержанные «пешки» не попали ни в одну из этих категорий.

Дополнительно ситуация усложняется тем фактом, что некоторые завербованные Ираном агенты симпатизировали не только израильской оппозиции, но и «ястребам» вроде министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, заподозрить электорат которого в симпатиях к Ирану весьма сложно.

Время «Ферзя»

Разумеется, не стоит думать, что Иран придерживается одной лишь тактики «сотни пешек». В истории противостояния Тегерана и Тель-Авива достаточно случаев, когда иранские спецслужбы «брали в оборот» по-настоящему крупные фигуры (т. н. «Ферзи») и их руками влияли не только на внутреннюю ситуацию в Израиле, но и на его поведение на мировой арене.

В числе таковых, например, Гонен Сегев, занимавший пост министра энергетики в правительстве Ицхака Рабина. К моменту вербовки в 2012 году Сегев уже вышел в отставку, однако сохранил обширные связи в политических и деловых кругах Израиля. Они позволили Тегерану получать проверенную информацию о стратегических объектах, ключевых изменениях в выстраивании систем безопасности, а также о настроениях в израильском обществе, включая членов парламента.

Кроме того, по некоторым данным, экс-министр использовал свой авторитет, чтобы кулуарно продвинуть назначение лояльных Ирану мелких чиновников в МИД и министерство энергетики, чем обеспечил Тегерану инструменты дополнительного влияния на действия этих институтов.

При этом Сегев долгое время оставался вне подозрений, совмещая работу на Тегеран с врачебной практикой при израильском посольстве в Нигерии. Арестован он был лишь в 2018 году после вскрытия сети информаторов. Тем не менее негативный эффект от его деятельности Израиль продолжает ощущать и сегодня.

Особую роль сыграл и Омри Горен (арестован в 2021 году) — израильский уборщик, работавший на тогдашнего министра обороны Бени Ганца. Пользуясь служебным положением, Горен инициативно вышел на связь с иранскими разведчиками и предложил им помощь в «подсадке» вируса на личный и служебный компьютеры министра.

Несмотря на то, что операция (согласно официальным заявлениям ШАБАК) была сорвана, иранским хакерам в том же году удалось с использованием той же тактики получить доступ к чувствительной информации израильского минобороны. Это указывает на наличие у иранцев «запасного исполнителя», приближенного к чувствительной инфраструктуре.

«Дело Горена» пусть и не стоило Ганцу погон, однако несколько подорвало доверие к министру со стороны коллег по правительству. В 2024 году, спустя пару лет после инцидента, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху использовал — пусть и не напрямую — забытый скандал для постепенного оттеснения Ганца от принятия решений по противодействию Ирану.

Конечно, «Ферзи» являются штучным товаром, и процесс их подготовки занимает гораздо больше времени, чем у «пешек». Однако каждая успешная операция подобного рода обеспечивает разведсообществу Ирана «дивиденды» на несколько лет вперед.

Внутренняя борьба

Шпиономания в Израиле активно подогревается не только прессой, но и крупными блогерами. Лидеры мнений с большой охотой строят гипотезы и оценивают глубину проникновения Ирана во внутренние дела страны.

При этом израильские власти не спешат отвлекать население от разбора шпионских скандалов. Напротив, подробности разбирательств становятся достоянием общественности за считаные часы.

Не стоит исключать, что таким способом израильское правительство решает и собственные задачи. Например, разобщая оппозиционные партии, основной движущей силой значительной части которых являются как раз молодежь и студенты.

В случае острой необходимости массовые выступления оппозиционеров можно будет списать на деятельность иранских агентов.

Кроме того, для Нетаньяху проблема иранских «пешек» удобна и с точки зрения контроля над действиями руководства ШАБАК. Ранее глава ведомства Ронен Бар проходил в числе виновников провала «7 октября» и смог реабилитироваться лишь благодаря активной посреднической работе в Газе.

Учитывая, что Бар в политическом плане симпатизирует покинувшему военный кабинет Ганцу, израильский премьер вполне может использовать разгул иранской агентуры, чтобы выбить его из большой политики — в случае, если тот попытается сблизиться с Ганцем.

При этом слишком часто использовать тему «иранских шпионов» в политической борьбе Нетаньяху вряд ли будет. Премьер хорошо помнит, что часть электората на прошлых выборах он смог завоевать как раз с помощью тезиса о несостоятельности предшественников в вопросах контрразведывательной работы.

Куда вероятнее, что активизация иранской агентуры будет использована в качестве обоснования для усиления работы израильской внешней разведки в Иране и дружественных ему странах.