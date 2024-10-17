В последние годы Эстония запретила своей железной дороге возить товары в Россию, существенно снизила пропускную способность пограничных КПП и два месяца держала автоперевозчиков без разрешений на поездки в РФ. Однако добиться полного закрытия границы Таллину не удалось.

ИА Регнум

В этом году Эстония планирует выдать 9500 разрешений на перевозку товаров в РФ, столько же, соответственно, получат и российские перевозчики. К сожалению (а может быть, и к тайному облегчению) эстонского правительства, большинство стран ЕС не готово вводить полную транспортную блокаду России, а в одиночку Таллину идти на такой шаг бессмысленно.

Рельсовая война

Эстонские власти в идеале хотели бы видеть свою границу с Россией полностью закрытой. То, что от этого пострадают многочисленные русские эстонцы, имеющие родню по ту сторону границы, а также бизнесмены, всё еще занимающиеся перевозкой незапрещенных грузов, чиновников беспокоит менее всего. Таллин строит свой «железный занавес» медленно, поэтапно, но с оглядкой.

Так, в конце 2022-го правительство утвердило требования к государственной железнодорожной компании Omniva.

В соответствии с приказом, который подписала тогдашний министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут, государство велело руководству предприятия «оценить этичность коммерческих отношений компании с Россией и Белоруссией и отказаться от таких деловых отношений (при необходимости постепенно), заменив их новыми направлениями бизнеса».

Также Operail велено было «прекратить с 1 января 2023 года перевозку товаров, происходящих из Российской Федерации и Республики Беларусь».

Другой эстонский железнодорожный концерн Skinest Rail в течение 2022 года распродал 6857 принадлежавших ему вагонов, предназначенных для перевозки жидкого топлива. Ранее в них клиенты предприятия перевозили нефтепродукты, в том числе по территории Российской Федерации.

«В России наши цистерны больше не ездят», — заявил член правления Skinest Grupp Сергей Яковлев. По его словам, это было «стратегическое решение» — отказаться от важнейшего некогда российского рынка. Он, конечно, не стал пояснять, что у предприятия не было другого выхода — свое «стратегическое решение» Skinest Rail принял по приказу правительства.

Заколотить «окно в Европу»

Одновременно эстонское государство медленно душит автомобильное сообщение с Россией. Так, 1 мая 2024 года эстонцы перевели «Нарву-1» (главный пограничный пункт, соединяющий две страны) с круглосуточного на дневной режим работы — теперь с 23:00 до 07:00 погранпункт бездействует.

В июле эстонский минфин предложил очередное ужесточение правил пересечения границы: перевести на дневной режим и два оставшихся КПП «Койдула» и «Лухамаа». Глава министерства финансов Март Вырклаэв заявил, что «КПП являются «окнами в Европу», через которые продолжается российская торговля с Европой, но не в интересах Эстонии ей способствовать».

Против этого предложения, что характерно, очень резко возразило руководство приграничных волостей. Там напомнили, что вокруг КПП возникла обширная инфраструктура, дающая заработок самим же эстонцам. В итоге предложение Вырклаэва пока поддержки не нашло.

Более того, на этих погранпунктах была введена возможность электронной очереди, при которой можно заблаговременно забронировать подходящее время для пересечения границы. Однако эстонские власти придумали другие способы максимально его затруднить.

Методы нового правительства

Кабинет министров во главе с Кристеном Михалом, приступивший в работе в июле, решил заменить выборочный досмотр на границе всеобщим. Полный режим досмотра начал вводиться с 8 августа.

«Применением полного контроля [вывозимых] товаров мы усложним уклонение от санкций и затрудним действия России по снабжению ее военной машины», — сказал Михал. Однако борьба с нарушением санкций — только предлог, главная цель — снизить поток людей и машин, направляющихся в Россию.

В правительстве с удовлетворением отметили, что «применение полного таможенного контроля вместо выборочного увеличит время пересечения границы, и число людей, пересекающих границу, по всей видимости, сократится».

А в августе–сентябре эстонские предприятия, занимающиеся транспортными перевозками в России, настиг вынужденный простой. Более двух месяцев они напряженно ждали, когда же можно будет возобновить перевозку разрешенных товаров в Россию.

По словам генерального секретаря эстонской Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Эрмо Перолайнена, заминка возникла из-за того, что выданная ранее квота была полностью использована, а новую государство выдавать не спешило.

Из-за нерасторопности властей многие фирмы оказались перед перспективой серьезных убытков. «Эти разрешения даются на провоз только тех товаров, которых нет в санкционном списке. Границы открыты и со стороны ЕС, эмбарго на их перевозку в Россию наложено не было», — торопливо оправдывается Перолайнен перед всеми возможными критиками, готовыми обвинить бизнесменов в поддержании «неэтичных» связей с «государством-агрессором».

Ренегат Свет

Как оказалось, заминка с выдачей разрешений на въезд в Россию возникла из-за позиции нового министра по делам экономики и инфраструктуры Владимира Света.

Свет — типичный ренегат. Свою политическую карьеру он сделал благодаря Центристской партии, имевшей в своем составе сильное «русское крыло» и предоставлявшей возможность социального «лифта» энергичным представителям русской молодежи. «Центрист» Свет со временем стал вице-мэром Таллина.

Но с 2022 года Центристская партия находится в упадке. Эту партию, защищавшую русские школы и права русскоязычного населения, начали клеймить как «агентов Москвы». И сначала из нее побежали этнические эстонцы, а потом и те русские, которые захотели быть «хорошими».

В июле 2024-го из рядов «центристов» сбежал и Свет, переметнувшийся в коалиционную Социал-демократическую партию. В стране как раз тогда менялось правительство, и соцдемы поощрили перебежчика министерским постом. Став министром, Свет начал настаивать на том, чтобы страны Евросоюза пришли к «консенсусу» относительно полного запрета наземных перевозок в Россию.

Однако желания немедленно присоединиться не изъявили даже другие страны Прибалтики. Самой же Эстонии в одиночку вводить такой запрет бессмысленно. «Если бы мы сейчас не выдали разрешение на провоз товаров, то весь этот рынок ушел бы в Латвию и Литву», — разочарованно сказал Свет.

По словам Света, за последние два года условия выдачи разрешений постоянно менялись, поэтому крайне необходимо урегулировать эту сферу.

Приступ откровенности

В конце концов власти Эстонии постановили выдать местным фирмам 9500 разрешений на перевозку товаров в Россию. Столько же получат и российские перевозчики.

Маленькому прибалтийскому государству, привыкшему зарабатывать на своем географическом положении транзитного «моста», очень трудно, почти невозможно полностью отказаться от любого транспортного сообщения с Россией.

Эстонские министры это прекрасно понимают, но, будучи рабами русофобской повестки, вынуждены периодически говорить, что их страна прекрасно проживет и за «железным занавесом».

Впрочем, иногда и у эстонских властей бывают приступы откровенности.

Так, в августе министр юстиции Лийза-Ли Пакоста неожиданно заявила: «Мы все ждем момента, когда Россия станет спокойным демократическим государством и мы сможем снова открыть границы и запустить торговлю. Тогда и в нашей экономике дела будут идти хорошо».

Надо полагать, что такого рода откровения будут раздаваться всё чаще.