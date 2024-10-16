Промелькнувшая 13 октября в германском таблоиде Bild информация о том, что ФРГ завершила передачу Украине тяжелых вооружений вроде танков Leopard 2 и БМП Marder, всколыхнула российскую медийную повестку. Увы, без достаточных на то оснований.

ИА Регнум

Некоторые российские журналисты и политологи явно склонны переоценивать серьезность Bild как медиа, а его редактора Юлиана Репке — как авторитетного источника информации. Ибо говорить о том, что Германия готова отступиться от Украины, сколь бы иезуитские формулировки ни были использованы в документах бундесвера для внутреннего пользования — значит сильно грешить против истины и выдавать желаемое за действительное.

То, что чиновники германского минобороны на закрытых совещаниях без обиняков говорят о том, что «наступление с целью освобождения собственной территории в настоящее время не представляется возможным для Украины», вряд ли можно считать сенсационным откровением.

Для того, чтобы прийти к аналогичным выводам, вовсе не обязательно с отличием оканчивать Вест-Пойнт, Сандхёрст, Сен-Сир или Академию бундесвера в Мюнхене. Чтобы видеть «сильное истощение» в рядах ВСУ — пожалуй, тоже.

Что же касается старого доброго немецкого нарратива «Россия планомерно продвигается вперед, неся большие потери», также использованного в документах германского военного министерства, то здесь со времен доктора Геббельса тоже ничего особенно не изменилось.

Бронетехника горит, как 1943-м

В 2025 году, по планам бундесвера, поставки артиллерийских боеприпасов немецкого производства будут примерно на том же уровне, что и сейчас, то есть около 100 000 снарядов в год (этого хватит примерно на 1 месяц боев высокой интенсивности). Россия, для сравнения, поставляет своей армии порядка 375 000 артиллерийских боеприпасов в месяц.

Правительство Германии оказало в 2024 году украинской армии поддержку на сумму в размере почти €8 млрд, а на 2025 год в бюджете на эти цели запланировано еще €4 млрд. При этом поставки продукции гражданского назначения, гуманитарные транши и переводы на «поддержку штанов» украинского режима — пенсии и зарплаты сотрудникам бюджетной сферы, финансируются Германией из других бюджетных статей.

Тем не менее, несмотря на не самый позитивный баланс и совсем не радужные перспективы, на вопрос, должна ли Украина выиграть эту войну, федеральный министр обороны Борис Писториус дает четкое и лаконичное «Да». Хотя самый популярный в Германии политик далеко не глуп и прекрасно отдает себе отчет в эфемерности подобных «хотелок».

Нарратив Bild об «усталости» Германии от Украины, однако, не прошел незамеченным в немецких СМИ.

Уже 15-го октября его попытались поскорее перебить публикациями о том, что Германия передает Украине партию восстановленных и отремонтированных танков Leopard 1, предназначенных для комплектования усиленно формируемой Киевом 5-й бронетанковой бригады, которая дислоцируется под Кривым Рогом на юге Украины, далеко за линией фронта.

При этом сообщения сопровождались видео свежеотреставрированных и покрашенных танков на низкорамных платформах в ходе транспортировки по одному из германских автобанов.

Это подтверждается сообщениями на сайте германского правительства — в начале октября Берлин в течение нескольких дней поставил ВСУ 22 танка Leopard 1 из бывших арсеналов бундесвера.

Это означает, что на вооружении украинской армии сейчас находятся 80 немецких Leopard 1A5, три из которых по состоянию на 13 октября уже уничтожены, а один получил серьезные повреждения (по данным западных источников). Еще 55 Leopard 1 должны будут быть поставлены Германией Киеву в обозримом будущем.

Что же касается БМП Marder 1A3, то из 120 поставленных Киеву «Куниц», по данным западного портала Oryx, на 13 октября 2024 года 33 уже были уничтожены или захвачены русской армией.

Поставки запчастей будут, но Нетаньяху нужны снаряды

Между тем, Германия после некоторых колебаний и попыток принять позу миротворца, решила возобновить поставки в Израиль продукции военного назначения — запчастей для вертолетов и танков. При этом продолжение поставок боеприпасов в свете продолжающихся бомбардировок Израилем Южного Ливана и Газы пока под вопросом.

Согласно информации из правительственных кругов, опубликованной в газете Süddeutsche Zeitung, это связано с тем, что правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху в конце прошлой недели дало необходимые гарантии того, что поставляемое Германией оборудование будет использоваться только в рамках международного гуманитарного права, сколько неправдоподобно это бы ни звучало.

С помощью этих гарантий правительство Германии хочет противостоять риску того, что международные суды или административные суды Германии вынесут временный частичный или полный запрет на экспорт оружия в Израиль. Также они помогают противостоять парламентской оппозиции в лице ХДС и его лидера Фридриха Мерца, усиленно критикующего произраильские инициативы своих политических оппонентов.

Произойдет ли сдвиг в вопросе о поставках боеприпасов, которые должны быть санкционированы Федеральным советом безопасности, проводящим тайные заседания в соответствии с Законом о контроле над продукцией военного назначения, пока не ясно.

Согласно сообщению в Der Spiegel, Израиль еще в ноябре 2023 года запросил поставку 10 тысяч 120-миллиметровых высокоточных танковых снарядов. По даннымSZ, аналогичный запрос был сделан и на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

Правительство Германии дало лаконичный ответ: у него имеются долгосрочные обязательства перед Украиной, а запасы бундесвера также нуждаются в пополнении, при этом дополнительных мощностей для форсирования производства сейчас нет.

С точки зрения промышленности, поставки в Израиль были бы возможны, если бы правительство Германии решило отказаться от боеприпасов, заказанных бундесвером и ВСУ. Однако никаких признаков такого решения пока не наблюдается.