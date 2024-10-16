Правившая Румынией почти три года коалиция социал-демократов и национал-либералов официально перестала существовать на прошлой неделе. Об этом заявил глава Национал-либеральной партии (НЛП) и спикер верхней палаты парламента Николае Чукэ. Повод для разрыва был выбран весьма экстравагантный.

ИА Регнум

Правда, министры-либералы не стали покидать правительство, возглавляемое социал-демократом Марчелом Чолаку. Ведь ему остаётся работать лишь немногим более месяца, поскольку 1 декабря в дунайской республике пройдут очередные парламентские выборы.

Конфликты между двумя партиями на протяжении последнего времени вспыхивали всё чаще и касались многих вопросов. Однако чаша терпения оказалась переполнена после того, как либералы возложили на социал-демократов ответственность за снятие с президентской гонки румынского экс-сенатора, а ныне евродепутата Дианы Шошоакэ.

Последняя считается в Бухаресте едва ли не самым известным евроскептиком, широко известна своими антиукраинскими заявлениями и призывами к прагматичной политике в отношении России.

В отличие от других румынских политиков Шошоакэ не стесняется публично посещать российское посольство в Бухаресте. И даже искусственный интеллект в видеоролике, посвящённом участникам назначенных на 24 ноября президентских выборов, представил Шошоакэ в одежде цветов российского флага с двуглавым орлом.

Высшей инстанцией по вопросам, касающимся организации выборов главы государства в Румынии, является Конституционный суд. Именно он своим вердиктом окончательно оформил отстранение оппозиционного политика от президентской гонки.

Либералы полагают, что под влиянием СДП находятся четверо из пяти судей, и обвиняют своих недавних партнёров по коалиции в нарушении норм демократии.

Снятие с выборов с происками социал-демократов связывает и сама Шошоакэ. Недавно она заявила, что в Румынии «с этого момента начинается диктатура», а фальсификация выборов ещё до их начала замышлялась «американцами и евреями».

Колорит политических процессов в Бухаресте хорошо передаёт мотивировочная часть вердикта высшей судебной инстанции.

Суд пришёл к выводу, что Шошоакэ не придерживается «ценностей демократии, верховенства закона, уважения к конституции в соотношении с их политической и военной гарантией, а именно членством Румынии в ЕС и НАТО». Кроме того, судьи попеняли снятому с выборов кандидату на участие в приёме по случаю Дня независимости России, прошедшему в посольстве РФ.

Слова Шошоакэ «Румыния не является правовым государством. Румыния — это диктатура. В России больше демократии, чем в Румынии, в тысячу раз больше», сказанные публично в парламенте, приведены в качестве подтверждения политической неблагонадёжности.

Наконец, суд пришёл к выводу, что «право быть избранным не является абсолютным и может быть подвержено ограничениям, конфигурация которых вытекает из демократического видения конституции».

Такое решение вызвало нешуточный скандал: 18 неправительственных организаций выступили с осуждением политически мотивированного вердикта. По иронии, правозащитники обвинили Конституционный суд Румынии в использовании «недемократических практик России, Белоруссии или Венесуэлы».

Эти обвинения судебной инстанции, связываемой с СДП, как нельзя лучше ложатся на упрёки однопартийцев Чолаку в том, что они являются продолжателями не только организационной структуры, но и методов компартии Николае Чаушеску.

Конечно же, нынешний глава правительства хорошо понимал издержки снятия Шошоакэ с выборов. Реального шанса победить у политика-популиста не было. Но тем не менее от избирательной гонки её отстранили даже с риском имиджевых потерь для премьер-министра и его партии.

Логика такого решения властей определяется ростом в Румынии популярности евроскептиков-националистов. На летних выборах в Европарламент две наиболее популярные среди них партии набрали в совокупности четверть голосов в стране. Ныне националисты имеют рейтинг, сопоставимый с НЛП, и уступают лишь СДП.

Однако для либералов Шошоакэ и близкий ей по взглядам лидер Альянса за объединение румын Георгие Симон прямыми конкурентами не являются. У них различные базовые регионы: НЛП наиболее популярна в Бухаресте и относительно урбанизированной Трансильвании, за евроскептиков охотнее всего голосуют в преимущественно аграрной Западной Молдавии (с историческим центром в Яссах).

В бытность своего сенаторства Шошоакэ представляла в верхней палате парламента именно Яссы.

Между тем Западная Молдавия, как и Валахия, традиционно является вотчиной социал-демократов. Не лишним будет вспомнить, что и антикоммунистическое восстание в 1989 году началось на территории преимущественно либеральной сейчас Трансильвании, а затем уже распространилось по другим регионам страны.

Таким образом, в случае участия в президентских выборах Шошоакэ отобрала бы голоса прежде всего у кандидата от СДП Чолаку. Объективно это соответствует интересам лидера НЛП Чукэ.

Поэтому либералы поспешили вступиться за снятую с президентских выборов румынскую националистку. Вполне возможно, что обладатель брутального имиджа экс-министр обороны Чукэ таким образом также стремится заполучить часть голосов сторонников Шошоакэ.

Ещё одним негативным следствием снятия евродепутата с президентских выборов, скорее всего, станет негативная реакция ЕС. Хоть Шошоакэ и известна в Брюсселе своими скандальными выпадами в адрес еврочиновников, они наверняка не упустят возможности упрекнуть Бухарест в нарушении норм демократии.

Однако новая полемика с Еврокомиссией, да ещё и накануне выборов — это то, что нужно премьеру Чолаку. Для него гораздо выгоднее, чтобы она шла из-за «очередного вмешательства» ЕС во внутренние дела Румынии, чем по поводу провала финансовой политики Бухареста. Тем более что с выборов снимают «марионетку Москвы».

А серьёзная пикировка по поводу государственных финансов Румынии почти неизбежна. На днях международное рейтинговое агентство S&P предсказало, что бюджетный дефицит дунайской республики по итогам 2024 года составит запредельные по стандартам ЕС 7,3%. Во многом это является следствием щедрых бюджетных трат правительства в предвыборный период.

Если экономический курс Румынии не претерпит изменений, то к 2027 году ей обещают государственный долг свыше 54% ВВП.

В целом же обстановка накануне развязки двух избирательных кампаний в Румынии очень напоминает ситуацию годичной давности в Болгарии, когда на местных выборах две некогда коалиционные прозападные партии обвиняли друг друга в работе на Путина. Правда, это не помогло им удержать исполнительную власть и остановить рост влияния евроскептиков.

Вполне возможно, что Румыния движется по тому же пути. Несмотря на снятие Шошоакэ с президентских выборов, национально-консервативные силы, видимо, будут очень широко представлены в новом составе парламента, и уже следующее коалиционное правительство без их участия сформировать вряд ли удастся.