Прошедшие выходные прошли на Украине под знаком новых масштабных облав военкомов на мужчин. Но если к силовой мобилизации на улицах, блок-постах и в общественном транспорте все уже давно привыкли, то на этот раз представители ТЦК и полиции ловили людей в ресторанах, ночных и спортивных клубах, торговых центрах, на курортах, и даже на концертах. Начиная с нашумевшего случая после выступления группы «Океан Эльзы» в центре Киеве и заканчивая шоу некоего коллеги Зеленского по недавнему ремеслу комика Антона Тимошенко в провинциальных Черкассах.

ИА Регнум

А в Харькове повестки были розданы не только пришедшим на концерты трёх музыкальных групп зрителям, но и самим музыкантам. И облавы идут массовые, с участием тысяч военкомов и полицейских, и продолжаются уже несколько дней подряд по всей стране. Рестораны, торговые центры, подземные парковки и другие места, куда обычно не заглядывали «пиксельные», теперь оказались под ударом.

С одной стороны, может показаться, что переход мобилизации к качественно новому этапу вызван тревожным для ВСУ положением на фронте, где у украинских военных явно не хватает живой силы. Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Александр Федиенко даже специально объяснил последние массовые акции ТЦК тем, что военнообязанные не обновляют свои учетные данные: по его информации, таких негодяев — более 6 миллионов.

Но Украина — всегда не то, что кажется на первый взгляд.

И изнанка событий такова, что существуют расценки, позволяющие избежать отправки в армию даже в том случае, если не повезло попасться в руки ТЦКшников.

«Если забрали на улице и нет отсрочки, то есть возможность выйти из бусика сразу, еще до прибытия в ТЦК — это стоит около тысячи долларов. Половину от этой суммы нужно сдать начальству после рейда, если утаишь деньги — рано или поздно сдадут свои же и тогда уже тебя задержат на взятке. Есть возможность уйти домой и из ТЦК. Но это дороже. Цена вопроса — уже от 3 до 5 тысяч долларов, в зависимости от аппетита руководства. Кроме того, могут обязать еще заносить от 500 до тысячи долларов ежемесячно как гарантию того, что снова не задержат. В итоге остаются лишь самые неплатежеспособные и без связей. Коррупция массовая. После некоторых рейдов на мобилизацию отправляют лишь 10-15% задержанных», — говорит анонимный источник издания «Страна» в Минобороны Украины.

Однако есть и вполне публичные источники.

Известный харьковский блогер Евгений Зуб опубликовал сообщения от нескольких людей о том, как они откупались от ТЦК, куда их забрали в ходе последних рейдов. Так, один харьковчанин пишет, что его выпустили за 5000 долларов, при условии выплаты затем ежемесячно по 1000 долларов лично военкому.

Ещё одного жителя города выпустили за 2500 долларов. «И это не просто так слухи. А я лично знаю этого парня… Представьте какие суммы осядут за дни рейда? Потужно», — прокомментировал эту информацию сам Зуб. За что тут же подвергся в социальных сетях яростной атаке «патриотов».

Так, некий Игорь Серков, экс-военный прокурор и полковник ВСУ, обрушился на блогера с обвинениями, заявив, что обнародованная информация — это пример «дискредитации действий ТЦК и полиции, с целью формирования общественного мнения про коррупцию во время рейдов по отлову уклонистов». Серков также заявил, что блогер тем самым работает «точно не на Украину» и призвал СБУ с ним разобраться.

Хотя, казалось бы, с кем разбираться? Указанный Зуб отметился в своё время тем, что подарил свой лимузин печально известному неонацистскому подразделению ВСУ «Кракен», поэтому записать его в число «агентов Кремля» вряд ли удастся.

Ну, а помянутая СБУ регулярно отчитывается о поимке попавшихся на взятках различных военкомов, врачей ВЛК и других должностных лиц, причастных к процессу мобилизации. И естественно, пристальный интерес продиктован фантастическими оборотами новой отрасли экономики.

О масштабах коррупции в этой сфере можно судить по недавнему резонансному случаю с задержанием главы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы и её сына, возглавлявшего областное управление пенсионного фонда, у которых во время обыска нашли почти 6 миллионов долларов в разных валютах.

Если даже мелкие провинциальные чиновники, причастные к процессу мобилизации, становятся долларовыми миллионерами, что уже говорить про начальство. В целом по стране объёмы теневого «экономического бронирования», по оценкам, озвученным украинским СМИ председателем комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой, составляют до $2 млрд в год.

Понятно, что когда речь идёт о таких масштабах, то выстроена целая система с покровителями на самом верху. И не случайно за два с половиной года военных действий по всем 216 судебным приговорам, связанных с той же МСЭК, ни один (!) из задержанных за коррупцию работников этой структуры так и не сел в тюрьму, отделываясь в лучшем случае штрафами или условными сроками.

Мобилизация превратилась в масштабный бизнес а-ля рэкет 1990-х гг., только на новом качественном уровне. И платить надо не за право держать ларёк с сигаретами, а просто за право гулять по улицам. А в отличие от работяг, которых ловят по маршруткам и действительно отправляют в итоге на передовую, посетители ресторанов и концертов — люди более обеспеченные, и в массе своей готовы откупаться.

Наблюдая за последними событиями, не выдержала даже известная блогер Ксюша Манекен (Оксана Волощук), которая ранее за тесное сотрудничество с украинской военной разведкой получила награду «За содействие военной разведке Украины II степени». Выложив у себя в соцсети видео с принудительной мобилизацией, он раскритиковала этот процесс и заявила следующее:

«В нашем обществе сейчас принято уничтожать публичных людей или бренды, а о настоящих проблемах или коррупционерах все молчат, потому что боятся. Так вот — мне надоело молчать — каждый раз, когда я вижу подобные видео, мне физически плохо. Это ужас, и так не должно быть».

Кроме того, блогер опубликовала старое видео, где советник главы президентского офиса Михаил Подоляк говорит в связи с мобилизацией в России том, что «россияне являются полноценными рабами, которых будут использовать как мясо, отправив гибнуть за непонятные цели». Блогер подписала это видео так: «А это точно про Россию?»

А депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, регулярно критикующая руководство ВСУ, как всегда смело грянула неудобную правду в своих соцсетях.

«Абсурд ситуации с планированием заключается в том, что никто в Минобороны и Кабмине не пробует оценить, правильно ли, целесообразно ли ВСУ подали свою потребность и стоит ли, например, создавать новые небоеспособные «бригады-зомби» вместо пополнения и усиления существующих подразделений, увеличивать штабы и держать в войске непригодных… Нет ни одного специалиста в правительстве, который оценивает целесообразность бесконечного желания Главкома ВСУ и его Генштаба превратить всю страну в пехоту. Тысячи «мертвых душ» в войске тоже никем не оцениваются. Только штат ТЦК и СП — почти сто тысяч (!) человек».

Из этой сотни тысяч «героев тыла», пакующих зрителей после концертов, можно сформировать до 30 бригад, которые бы с лихвой перекрыли все нынешние потребности ВСУ в людях. Не говоря уже об огромном количестве формально числящихся в воинских частях, но не находящихся фактически там разнообразных «блатных», а также годами служащих глубоко в тылу военных, ни разу ни появлявшихся за всё это время на передовой.

То есть достаточный людской ресурс у ВСУ есть уже сейчас, только он неприкасаем. И с сентября чиновники Минобороны фиксируют резкий спад по числу мобилизованных, так как «свободный ресурс» достиг естественного предела. Поскольку кому-то нужно и работать, очень быстро возросло число забронированных работников, оно уже достигло полутора миллиона человек. И здесь тоже есть свой «рынок» по взяткам: как рассказывало ранее ИА Регнум, на предприятия, имеющие право на бронь, люди устраиваются за деньги, выплачивая их руководству.

Поэтому сверху был спущен приказ: всех перетрясти, везде зайти, найти людей для пополнения воюющих частей. Однако, поскольку всем известно, какие суммы летают прямо в воздухе, задача защищать родину от лютого врага, «идущего уничтожить украинцев как нацию», немедленно отошло на второй план.

Родина подождет, ведь доллары сами себя по карманам не распихают. И то, что мы можем созерцать на красочных видео, по сути — что-то вроде забоя тюленей на лежбище. Группа охотников разбегается в стороны, и дальше соревнование, кто больше заготовит мяса и шкур.

«Рабів до раю не пускають» — так звучал один из пафосных лозунгов Майдана, и те, кто его произносил, с гордостью называли себя свободными людьми, определяющими свою жизнь. А в конце этого светлого пути оказалось, что в рабов превращено большинство украинских мужчин, и «самая демократическая страна Европы» назначает за них цену.

Если у них нет денег, чтобы откупиться — они, скорее всего, погибнут, защищая мерзость, несправедливость и насквозь прогнившее общество. В рай при таких раскладах дороги точно нет. Если есть — придется платить оброк вкрай обнаглевшей дружине местных феодалов и царьков, которая кормит не только хозяев, но заодно и себя. Тоже абсолютно неэффективный способ вознестись в райские кущи.

А вот у кого рай земной — так это у тех, кто сегодня на Украине хоть маленькая, но власть. Они фотографируются среди пачек долларов, которые никогда бы не заработали если бы был мир, законность, честный труд и добрососедство с Россией. Покупают дома и квартиры, меняют машины и лишь по собственной жадности и глупости оказываются в новостях как фигуранты уголовных дел.

Только и уголовные дела — такой же бизнес. Так что «украинский рай» вполне сложился — хотя и совсем не похож на ту картинку, которую десять лет назад гнали в эфир борцы с «преступной бандой», не дающей украинцам жить и радоваться.