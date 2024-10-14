Боевые действия продолжаются в Донбассе по всему фронту — от Покровска до Курахово. Подразделения российской группировки войск «Центр» смогли продвинуться и освободить населённый пункт Михайловка восточнее Селидово. Эту информацию подтвердили в Минобороны.

ИА Регнум

Также наступающие соединения продвинулись южнее Селидово и освободили населённый пункт Цукурино. В Telegram-каналах опубликованы фото и видео из центра населённого пункта, где поднят российский флаг.

Российские войска также развивают наступление в направлении Мирнограда — Покровска.

В свою очередь украинские источники разделились в оценках ситуации на фронте. Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что наступление российской армии в районе Покровска было «приостановлено». Однако аналитики портала DeepState, которые работают с данными из открытых источников, признают продвижение российской армии как в районе Селидово, так и на подступах к Покровску.

Для российских войск приоритетной задачей остаётся последовательный прорыв линии фронта и освобождение крупных населённых пунктов, превращённых в узлы обороны на подступах к Покровску. В первую очередь речь идёт о Селидово и посёлке Горняк, сообщил информированный источник ИА Регнум.

«После освобождения Украинска и Цукурино уже была нарушена связь между Покровском и Курахово, двумя их оплотами. Благодаря успешному наступлению удалось охватить Селидово и Горняк, сейчас возникает реальная угроза окружения обоих посёлков. Значит, ВСУ придётся отходить, а мы будем давить дальше, окружать Покровск», — рассказал собеседник издания.

Тяжёлое для ВСУ положение признают и западные источники. Продвижение российской армии по направлению на Покровск может оказать критическое влияние на украинскую экономику в целом и на военную промышленность в особенности, сообщает журнал The Economist.

Издание отмечает, что в районе Покровска находятся крупнейшая шахта по добыче коксующегося угля «Красноармейская Западная» и Покровский горно-обогатительный комбинат. По данным The Economist, потеря этих объектов создаёт угрозу для сталелитейной отрасли Украины. При этом российским войска не обязательно захватывать объекты — достаточно отрезать их от снабжения. Но пока ВС РФ только готовятся к решающему штурму Покровска, который ВСУ старательно превращают в город-крепость.

В то же время боевые действия продолжаются на других направлениях.

Запорожский фронт

Одновременно с наступлением российских войск на покровском направлении ситуация меняется и на юге. После освобождения Угледара и разгрома сил 72-й бригады ВСУ в движение пришёл участок фронта на стыке Запорожской области и ДНР.

В ходе наступления на запорожском направлении российские войска смогли выбить противника из населённого пункта Левадное. Информацию об освобождении населённого пункта подтвердили в официальной сводке Минобороны. Посёлок был занят ВСУ в ходе контрнаступления летом 2023 года.

Ранее российские войска освободили на этом направлении населённый пункт Золотая Нива. Предположительно, целью наступления в этом районе может стать Великая Новосёлка — последний крупный населённый пункт, остающийся под контролем ВСУ в этой части Донбасса после потери Угледара.

Для украинских войск ситуация осложняется тем, что на подступах к ней нет крупных населённых пунктов, которые можно было бы превратить в укрепрайоны, сообщил источник ИА Регнум на угледарском направлении.

«Цепляться им не за что. Рельеф тут плоский, как стол, листва опадает, так что даже в посадках не спрячешься. В итоге появляется фронт в десятки километров, где у них оборона либо не выстроена вовсе, либо очень слаба. Они цеплялись за Угледар, но теперь город за нами, господствующая высота — тоже. Так что с нашего направления будут новости», — обещает собеседник издания.

В случае прорыва российских войск к Великой Новосёлке под угрозой окажется сообщение между Запорожской областью и районами ДНР, которые пока ещё остаются под контролем украинской армии. Для обороны ВСУ в районе Покровска и Курахово это поражение будет иметь самые тяжёлые последствия. Особенно учитывая, что попытка Киева перенести боевые действия в Курскую область провалилась.

Контратака в районе Суджи

Российская армия развивает контрнаступление в Курской области, выдавливая противника с ранее занятых территорий. За последнюю неделю противника удалось выбить из посёлка Толстый Луг, боевые действия продолжаются в районе населённых пунктов Любимовка и Зелёный Шлях.

По данным украинских источников, контратака ВС РФ в районе Суджи стала для ВСУ неожиданностью. На позициях украинской армии началась неразбериха, в результате чего стрелковые бои с российской армией пришлось вести артиллеристам и операторам дронов, что привело к большим потерям.

Украинские СМИ также сетуют на непогоду и осеннюю распутицу. В начале операции в Курской области ВСУ сделали ставку на манёвренные группы, использующие колёсную бронетехнику производства стран НАТО. Тяжёлые машины, приспособленные для быстрого перемещения по шоссейным дорогам, не смогли справиться с бездорожьем и передвигаться по раскисшим из-за дождей полям и просёлкам. Техника зачастую вязнет и не может поддержать пехоту на угрожаемых участках фронта.

В итоге ВСУ приходится отступать.

Из-за контрнаступления российской армии вся операция ВСУ в российском приграничье оказалась на грани провала, отметил военный обозреватель немецкого издания Bild Джулиан Рёпке.

«Можно утверждать, что операция достигла некоторых тактических целей. Тем не менее успех наступления может оказаться под вопросом, особенно после того, как российские войска вернут себе большинство потерянных территорий в течение следующих нескольких месяцев», — прогнозирует Рёпке.

Он полагает, что атакой на Курскую область ВСУ намеревались отвлечь российские войска с ряда других участков фронта, однако сделать этого не удалось. Если уже к началу зимы будет восстановлен статус-кво, операция будет стоить огромных потерь ВСУ в живой силе и бронетехнике. Более того, силы, потраченные на «курскую авантюру», в итоге не смогли поддержать украинскую оборону в Донбассе, что ещё более осложняет ситуацию для Киева, резюмирует обозреватель.

С наступлением зимы ситуация для украинских войск по всему фронту ухудшится. Начавшаяся распутица уже поставила крест на планах Киева провести масштабное контрнаступление на одном из участков фронта.

В целом же, у ВСУ остаётся всё меньше шансов переломить ситуацию в свою пользу, в то время как российская армия продолжает наступать.