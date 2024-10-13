Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 октября посетил с официальным визитом Сербию, где провел переговоры с президентом Александром Вучичем. Лидеры двух стран обсудили региональные вопросы, ситуацию на Балканах, а также на Ближнем Востоке и Украине.

ИА Регнум Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Эрдоган подчеркнул важность поддержания стабильности в Боснии и Герцеговине и призвал к конструктивному подходу в отношениях между Сербией и Косово. Турецкий лидер акцентировал внимание на необходимости осознанного подхода к напряженности между Сербией и Косово и разрешению всех противоречий (естественно, при посредничестве Анкары) и отметил важность сохранения стабильности в Боснии и Герцеговине.

В ходе визита были подписаны 11 межгосударственных соглашений и состоялось 4-е заседание Высшего совета, на котором обсуждались двусторонние отношения, особенно экономика и торговля.

На итоговой пресс-конференции Эрдоган отметил, что сербо-турецкие отношения переживают «золотой век». Товарооборот между странами второй год подряд превышает 2 млрд долларов. Анкара и Белград намерены увеличить его до 5 млрд, а турецкие инвестиции в Сербию за последние 12 лет выросли с 1 млн до 405 млн долларов.

Анкара продолжает укреплять свое экономическое присутствие в Сербии: здесь уже работают около 3300 турецких компаний, 21 из них — производства.

Также обсуждались возможности взаимных поездок по внутренним паспортам, что должно увеличить турпоток. Граждане Сербии уже могут ездить в Турцию без заграничных паспортов.

Особое внимание было уделено ситуации в Палестине. «Необходимо положить конец нападениям израильского руководства, попирающим человеческое достоинство», — заявил турецкий лидер. Он призвал международное сообщество признать палестинское государство в границах 1967 года.

Важным аспектом переговоров стало сотрудничество в оборонной промышленности. Эрдоган и Вучич отметили большие перспективы взаимодействия в этой сфере. «Турецкая военная промышленность значительно сильнее нашей, — заявил Вучич на совместной пресс-конференции. — Но, без ложной скромности, нас тоже нельзя игнорировать. В этих рамках я вижу простор для большого сотрудничества».

Переговоры о военном сотрудничестве, вероятно, включали и вопрос о поставках беспилотников Bayraktar. В прошлом году Белград отказался от их закупок после того, как Анкара предоставила пять изделий силам безопасности Косово. Во время своего визита в Албанию в минувший четверг Эрдоган заявил, что передаст и этой балканской стране неопределенное количество «Байрактаров», «чтобы никто не осмелился напасть на нее».

На вопрос о том, будет ли совместное с Сербией военно-промышленное сотрудничество включать производство беспилотников Bayraktar, Эрдоган ответил: «У Сербии есть определенные возможности, у нас есть определенные возможности, и как дружественные страны мы можем развивать наши возможности вместе».

Косово — не помеха

Несмотря на то что Турция безоговорочно поддержала односторонне провозглашенную в 2008 году независимость Косово от Сербии, Эрдоган является сторонником конструктивного сбалансированного подхода, который также подразумевает уважение сербских интересов в регионе.

Еще в 2013 году, когда он был премьер-министром, его заявление о том, что «Косово — это Турция, а Турция — это Косово», вызвало резкую критику в Белграде. Десять лет спустя Александр Вучич видит в Эрдогане актора, который может «помочь сохранить стабильность на севере Косово», а также «истинного друга» Сербии.

Действительно, несмотря на разные взгляды на статус Косово, отношения между Белградом и Анкарой значительно улучшились за последнее десятилетие и развиваются по нарастающей.

На встрече президентов в 2019 году глава Турции уже называл Сербию дружественной страной. В ходе его визита в Белград в сентябре 2022 года особое внимание было уделено экономическим вопросам.

Турция, несмотря на сложную ситуацию в собственной экономике и нестабильный курс лиры, смогла приложить усилия для увеличения товарооборота не только с Сербией, но и со странами региона в целом. Таким образом, связи Турции и Сербии весьма динамичны, а личные отношения их лидеров можно охарактеризовать как дружеские.

Анкара традиционно рассматривается как союзник балканских мусульман, включая албанцев. Однако это не означает, что Турция будет безоговорочно поддерживать, допустим, боснийских мусульман или албанцев против сербов просто из-за каких-то «исторических установок».

Наоборот, турецкая политика на Балканах является весьма прагматичной и взвешенной и далека от навешиваемых идеологических ярлыков подобных «великому Турану» или «неоосманизму». И нынешнее балканское турне Эрдогана это также подтверждает.

Напомним, что в Сербию он прибыл из Албании, традиционного турецкого союзника в регионе. И, конечно, тот факт, что турецкий лидер открыл там новую мечеть — это важный идеологический символ сохранения преемственности османского присутствия на Балканах.

Однако подписанные соглашения и растущий товарооборот с Сербией указывают на то, что иные аспекты деятельности Турции в регионе, выходящие за рамки идеологических установок, имеют не меньшее, а то и большее значение.

Анкара стремится стать одним из самых влиятельных иностранных игроков на Балканах и поэтому должна учитывать множество факторов. Она уже играет важную роль в различных конфликтах, от Сирии и Ливии до Украины, при этом часто навязывая те или иные решения силовыми методами.

Поскольку диалог между Белградом и Приштиной, организованный Европейским союзом, не привел к полному снятию напряженности на севере Косово, Эрдоган видит окно возможностей для дальнейшего посредничества и в этом конфликте.

Особого внимания заслуживала «турецкая партия» на фоне очередного кризиса в Косово в 2022–2023 годах, где, казалось бы, Эрдоган должен был традиционно встать на сторону албанцев и косовского премьера Альбина Курти против этнического сербского меньшинства на севере Косово. Однако Анкара протянула руку Курти прежде всего на фоне его конфронтации с США, а не по причине противоречий с сербами.

Тогда Вашингтон пытался оторвать Вучича от России, идя на уступки сербской стороне, одновременно оказывая давление на власти частично признанного Косово. Эрдоган вмешался в ситуацию во многом по просьбе косовских властей, но сделал это в пику американцам и таким образом, что и у Сербии не было причин быть недовольной турецким посредничеством.

С самого начала кризиса турецкий президент вел переговоры как с премьер-министром Косово, так и с президентом Вучичем, призывая их к диалогу. А летом 2023 года по согласованию с властями обеих сторон на севере Косово был размещен турецкий военный контингент. Около 500 солдат и офицеров из 65-й механизированной бригады армии Турции составили основную часть подкрепления сил НАТО на севере края.

Поэтому, с одной стороны, турецкое военное развертывание в Косово подчеркивает статус Анкары как посредника, а с другой — это способ военного возвращения Турции на Балканы и яркий пример использования НАТО как инструмента своей игры на балканском поле.

Усиление турецкого военного присутствия в Косово, несомненно, поможет Анкаре укрепить свои позиции в регионе, особенно сейчас, когда Запад занят помощью киевскому режиму. В то же время это поможет Эрдогану позиционировать себя как беспристрастного партнера и для Белграда, и для Приштины.

Боснийский вопрос

В свою очередь, официальная позиция Турции по больному «боснийскому вопросу» сводится к необходимости мирного сосуществования боснийских мусульман с Республикой Сербской. Турецкий президент старается не допустить накала ситуации или отделения республики от Боснии и Герцеговины.

В сентябре 2022 года Эрдоган поспешил в эту страну, чтобы провести переговоры с «триумвиратом» Президентского совета, когда в стране выросла напряженность между боснийцами и сербами. Это произошло после заявления лидера Республики Сербской Милорада Додика, выступившего против закона, запрещающего отрицание геноцида боснийцев. Турецкий президент пытался закрепить за собой статус миротворца и в этой стране.

Показательно, что годом ранее сам Додик также посещал Стамбул, где провел переговоры с турецким лидером.

Опять же, будучи союзной (частично) мусульманским Боснии и Герцеговине и Албании, Турция имеет не менее тесные союзнические отношения с Черногорией и Северной Македонией. И Анкара готова быть гарантом территориальной целостности этих государств и не допустить того, чтобы албанский сепаратизм там поднял голову.

Та же Черногория, даже на фоне похолодания отношений с Россией исторически обращена на восток и не склонна в полной мере доверять свою судьбу Европе и Западу. В этой ситуации Анкара с её многовекторностью и особым взглядом на международные дела становится желанным партнером.

В частности, 25 июня 2023 года тогдашний премьер-министр Черногории Дритан Абазович во время визита в Стамбул заявил, что Турция на сегодняшний день стала «ключевой страной» на Западных Балканах и регион остро нуждается в посредничестве таких лидеров, как Эрдоган, способных принести в него необходимую стабильность.

Македонский фронт против Афин

А в августе 2021 года, вскоре после присоединения к НАТО, Северная Македония подписала отдельное соглашение о военном сотрудничестве с Турцией, предусматривающее активное участие турецких военных в модернизации и повышении обороноспособности северомакедонской армии.

Конечно же, укрепляя свои позиции на Балканах, Анкара бросает вызов и Афинам, с которыми у Турции целый клубок неразрешенных проблем. И именно исходя из этого Анкара становится одним из ближайших партнеров Северной Македонии и уже помогла Скопье вступить в НАТО, когда против этого выступала Греция.

Поэтому развитие военного сотрудничества с Северной Македонией и Албанией может стать тревожным сигналом для Греции. В последние годы в контексте турецко-греческого обострения в Восточном Средиземноморье значительную военную и дипломатическую поддержку грекам оказывает Франция. Поэтому не стоит недооценивать возможность возникновения напряжения к северу и западу от континентальных границ Греции.