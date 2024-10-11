Свежеизбранный президент Мексики Клаудиа Шейнбаум в первых числах октября приняла на себя соответствующие полномочия, но буквально сразу была вынуждена с головой погрузиться в местные реалии. Связанные, как легко догадаться, с криминалом.

ИА Регнум

Как оказалось, в день инаугурации Шейнбаум на южных границах Мексики случилось крайне малоприятное для любого провластного политтехнолога происшествие.

Тридцать три мигранта залезли в пикап и попытались пробраться через мексиканскую границу со стороны Гватемалы. На своем пути они встретили отряд военнослужащих Мексики, попытались сыграть в «Форсаж» и скрыться в закате, но не вышло.

Солдаты открыли стрельбу и в результате шестнадцать мигрантов отправились совсем не туда, куда планировали: шестеро на тот свет, а еще десять в больницу. Остальные, судя по всему, тоже находятся в состоянии, далеком от нормы.

И все бы ничего, ведь мигрантов в здешних широтах считать и жалеть совсем не принято, однако не в этот раз. Все погибшие оказались не то что иностранцами, а жителями вообще другого полушария: выходцами из Египта, Непала, Индии, Пакистана. Были, конечно, еще и кубинцы, но не они попали в центр скандала.

Убийство правительственными войсками сразу нескольких иностранцев, в основном граждан Египта, в день инаугурации нового лидера стало совсем не тем нарративом, с которым Шейнбаум взяла на себя полномочия президентской власти.

Осудили все

История предсказуемо повлекла за собой международный скандал, впрочем, скандал вполне управляемый.

Слушать лепет солдат, которые уверяли, что открыли огонь в ответ на «звуки взрывов», доносящиеся со стороны пикапов, особо никто не стал, всех отстранили от службы, некоторых отправили под арест и открыли расследование.

Шейнбаум лично осудила произошедшее и потребовала сурово наказать виновных. Больницу, куда доставили раненых нелегалов, взяли под усиленную охрану, привезли туда психологов и консулов для «аккуратного допроса».

К расследованию подключили посольство Египта и правительство Гватемалы, куда мигранты прибыли с территорий других стран Латинской Америки для последующего прохода границы Мексики с прицелом на штурм рубежей США.

Даже власти Перу, с чьей территории в Гватемалу прилетели некоторые из пострадавших, позволили по случаю выразить свое «фи».

Свое негодование продемонстрировали многие общественные и оппозиционные активисты, а также мексиканские католические епископы.

Последние назвали расстрел мигрантов «непропорциональным применением смертоносной силы» и добавили, что это возникло не как изолированное событие, а вследствие милитаризации миграционной политики и усиления военного присутствия на южных границах.

Рецепты борьбы

В западных СМИ прямой критики в адрес команды нового мексиканского президента не было, однако кое-где указали, что страна находится под весомым политическим давлением США и вынуждена принимать меры для ограничения миграционных потоков через свою территорию.

Наиболее активно об этом говорили в период президентства Дональда Трампа, который в свое время оскорблял первых лиц Мехико на все лады, требовал разворачивать в приграничье американские войска, строить стену и отправлять всех мигрантов куда подальше.

Впрочем, до реального воплощения этих инициатив в жизнь дело так и не дошло. Недостроенная стена, на которой отмыли сотни тысяч долларов, не считается.

Однако было достигнуто соглашение, по которому Мексика направляет часть собственных вооруженных сил для обеспечения безопасности на границе с Гватемалой. Если объяснить ситуацию по-простому, то мексиканские власти вынудили гонять мигрантов еще в начале их маршрута. Причем то, как именно их будут «гонять», оставили на усмотрение исполнителей.

Те, кто периодически следит за сводками происходящего на американо-мексиканской границе, ну, или просто смотрел сериал «Во все тяжкие», понимают, что чаще всего нелегалов просто убивают и закапывают в своеобразных «братских могилах» где-нибудь в пустыне.

Официально это не афишируется и чаще всего делается руками вездесущих картелей, чья деятельность давно вышла за рамки контрабанды запрещенных веществ.

Некоторые предлагают сажать нелегалов в тюрьмы, но есть нюанс, очень многие из них несовершеннолетние, беременные или еще каким-либо образом не вписывающиеся в мексиканскую действительность с переполненными местами заключения.

Поговорка «дешевле убить, чем прокормить» в контексте борьбы с нелегальной миграцией в Западном полушарии, похоже, воспринимается буквально.

С депортацией все тоже не так просто. Мигрантов из Венесуэлы и Кубы (которых больше всего) или из иных стран, находящихся под американскими санкциями, вернуть домой очень проблематично, а в некоторых случаях просто невозможно. И в итоге все равно необходимо выделять деньги на их гуманитарное содержание, причем из собственного бюджета.

Еще предлагается создать НКО, через которую проводились бы средства для помощи беженцам. Часть из них непременно осядет в карманах дорогих пиджаков, но это уже чуть другая история.

Про убийства и загадочные исчезновения в американском приграничье пишут довольно часто, а вот расследуют не очень-то активно. Дело затрудняет и разная юрисдикция, и опасение попасть под прицел разного рода активистов, которые пользы мигрантам особо не принесут, но реноме местным чиновникам и силовикам попортят.

Так что ситуация ограничивается крупными скандалами раз в несколько лет или делами о превышении полномочий при задержании пару раз в год.

На границе с Гватемалой ситуация особая.

Мигранты там гораздо более агрессивные, могут и толпами прорываться через погранпереход. Да и американских чиновников, чье присутствие порой реально немного облагораживает происходящее, именно «на земле» нет. И в поле зрения правозащитников эти территории попадают редко.

По сути, раздолье для разного рода беспредела. Нравы сотрудников мексиканских патрулей тоже не сахар, и вся окружающая обстановка совершенно не располагает к их смягчению.

Само собой, что есть тайные тропы, по которым проводят людей, которые заранее за это заплатили картелю, военнослужащим и другим «проводникам». И иногда для устрашения наказывают тех, кто пытается обойти местную «систему».

Расстрел пикапа, набитого нелегалами, как раз укладывается в нечто подобное. Другой вопрос, что в обычное время на случившееся посмотрели бы сквозь пальцы, но не в день инаугурации и всеобщего торжества.

Централизация и контроль

Само собой, оппозиционные мексиканские медиа смаковали ситуацию на все лады. Тут же стали появляться данные о том, как полицейские и армейцы похищают и казнят людей по всей стране, в основном в таких проблемных штатах, как Синалоа или Колима.

Комментаторы ругали чиновников правящей партии, однако в итоге Шейнбаум если и не удалось полностью обернуть ситуацию на пользу себе, то команду свою она усилила.

Убийство мигрантов произошло не только в день инаугурации, но и в тот момент, когда новый глава мексиканского государства традиционно презентует собственную стратегию безопасности и борьбы с наркоторговлей и организованной преступностью.

У Клаудии Шейнбаум она состоит из усиления централизованного управления силовыми ведомствами (прокуратурой, полицией и армией) и углубления международного сотрудничества (в основном это американское Управление по борьбе с наркотиками).

Предполагается появление единых стандартов, которым должны будут соответствовать прокурорские работники, полицейские и военнослужащие, а также дополнительный контроль за руководством силовиков отдельных штатов, которых традиционно выбирают губернаторы.

По идее это должно ограничить злоупотребления на местах. По факту такой подход действительно может усилить центральную власть, но поможет ли это справиться со злоупотреблениями и криминалом? Вопрос пока открытый.

Одновременно с вестями о преступлениях силовиков стало известно об убийстве мэра муниципалитета Чильпансинго в штате Герреро, который проработал в своей должности всего шесть дней. Отрезанную голову Алехандро Аркоса просто оставили на крыше его собственного автомобиля возле дома.

А в штате Синалоа с июля идет война между фракциями одноименного картеля.

На таком фоне внедрение новой стратегии безопасности — более жесткой к потенциальным недругам, которых у любого власть имущего год от года все больше — будет восприниматься если не с позитивом, то как минимум с пониманием.

А уж поможет ли это реально переломить ситуацию с преступностью в Мексике, в реальности мало кого волнует.