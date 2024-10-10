Немецкий медиаконцерн имени Акселя Шпрингера, куда входят самый высокотиражный немецкий таблоид Bild, а также чуть более пристойные газета и телеканал Die Welt, славится своей предвзятостью по отношению к определенным темам. Вплоть до того, что приверженность трансатлантической солидарности и отстаивание интересов государства Израиль прямо прописаны у них в редакционном уставе. Да и в целом там стараются строго придерживаться мейнстримной повестки.

ИА Регнум

Однако время от времени они предоставляют трибуну и носителям альтернативных мнений.

Так, вчера в ходе дебатов на телеканале Welt TV в жестокой схватке сошлись ярчайшие представительницы двух главных несистемных партий Германии — создатель альянса собственного имени (BSW) Сара Вагенкнехт и лидер «Альтернативы для Германии» (AfD) Алиса Вайдель.

«Мы рассматриваем себя как новостной канал и средство для проведения спорных дебатов», — объяснил Ян Филипп Бургард, главный редактор Welt TV, в преддверии теледуэли. — Зрители должны составить собственное мнение о «самой противоречивой и в то же время самой успешной женщине-политике в Германии».

К чести Welt TV, он сделал все, чтобы привлечь к дебатам внимание самой широкой аудитории. Двухполосный материал об отношениях двух соперниц в Die Welt накануне, экспертные оценки перед столкновением, уличные опросы и бегущая строка, анонсирующая шоу за несколько часов до его начала…

Краем уха хотя бы что-то о грядущей дуэли подавляющее большинство бюргеров слышали уже за несколько дней до ее начала.

Общие позиции

Лидер AfD Алиса Вайдель начала выступление, рассказав, что она «с нетерпением ждала» этих дебатов, ведь это так важно — вести диалог друг с другом «по партийной линии». «Я бы хотела, чтобы таких бесед было больше», — признается Вайдель.

В принципе обе женщины уважают и ценят друг друга. Так, Вагенкнехт неоднократно защищала Вайдель, заявляя, что та «не представляет никаких крайне правых позиций». И даже назвала гипотетический запрет AfD, который сейчас готовят некоторые депутаты бундестага, «самым глупым предложением года». Вайдель в свою очередь недавно заявила в интервью телеканалу ZDF, что лично она сильно уважает Сару Вагенкнехт.

Подобное отношение совсем неудивительно. Обе женщины красивы, успешны, харизматичны. И в отличие от той же Анналены Бербок, представляют собой самостоятельные боевые единицы, обладающие повышенной боеспособностью даже в отрыве от собственных партий.

Вайдель и Вагенкнехт, к ужасу немецкого истеблишмента, сумели коренным образом изменить политический ландшафт современной Германии, перекроив карту бюргерских электоральных предпочтений на востоке страны. Как же вдруг вышло, что «понимающие Путина» «полунацистка» и «почти коммунистка» оказались в глазах доброй трети избирателей на голову выше своих матерых политических противников?

В программах BSW и AfD действительно есть совпадения по содержанию, например, в вопросах социальной политики или миграции. Согласие между лидерами двух партий особенно четко проявляется, когда речь заходит о конфликте России и Украины.

Вагенкнехт объясняет, что эта любая война преступна сама по себе, но нужно знать историю, стоящую за ней. Параллельно она указывает, что НАТО и США действительно продвигались в направлении российских границ, что вызвало у России справедливую озабоченность в контексте национальной безопасности. И несмотря на то, что конфликт между двумя странами до сих пор находится в острой фазе, «назрела насущная необходимость в проведении мирных переговоров».

«Это позиции AfD», — с удовлетворением отвечает Вайдель, защищая Вагенкнехт от обвинений в том, что она является «апологетом Путина». Ведь бывший канцлер Германии Гельмут Коль, один из трех великих канцлеров послевоенной Германии, также вел переговоры с Россией о воссоединении ФРГ и ГДР.

Тем не менее ныне покойный лидер ХДС вовсе не был при этом апологетом России и его никто не называл «Руссландферштеером». «Это дипломатическое ремесло», — уверена Вайдель.

Два политика находят общий язык и в других областях.

Например, они солидарны в том, что стабильные поставки дешевых российских энергоносителей категорически необходимы для возобновления экономического роста и предотвращения дальнейшего скатывания экономики ФРГ в рецессию.

Когда речь заходит о миграции, обе разделяют мнение о том, что необходимо увеличить число депортаций нелегальных мигрантов и ужесточить пограничный контроль. Вагенкнехт считает, что высокий уровень социальных пособий — это «практически приглашение» для экономических мигрантов, всеми правдами и неправдами стремящихся оказаться в Германии. Однако, считает она, работающие и создавшие семьи мигранты, не нарушающие закон и исправно платящие налоги, имеют право остаться в ФРГ.

Вайдель в этом вопросе гораздо более радикальна:

«Насилие, демонстрируемое мигрантами в Германии, полностью вышло из-под контроля. Мы должны вернуть всех беженцев, прибывших в страну с 2015 года, в страны их происхождения, потому что этих людей вообще не должно быть в стране <…> Мы говорим сейчас не о тех, кто успешно интегрируется, а о тех, кто играет не по правилам <…> Нужно прекратить выплачивать деньги беженцам и заменить их финансирование на снабжение «в натуре». Тогда многие добровольно покинут страну».

Мужчина между ними

Несмотря на кажущийся консенсус, есть один элемент, по которому Алиса и Сара вряд ли смогут прийти к сердечному согласию. И имя ему — Бьорн Хёке, тюрингский региональный лидер AfD, порой и вправду перебарщивающий с эпатажем.

Хёке демонстративно приезжает на выборы на российской «Ниве», порой приветствует избирателей жестами, подозрительно напоминающими нацистский салют и рассуждает о нескольких десятках миллионов человек, которые должны исчезнуть из Германии.

Вагенкнехт неоднократно повторяет, что Хёке говорит страшные вещи о миграции, и напоминает Вайдель, что та в 2017 году даже хотела выгнать его из партии, а сегодня агитирует за него и выступает в его поддержку.

Хёке, как стало ясно вчера, буквально стоит между двумя женщинами, которые в противном случае могли бы заключить альянс и стать доминирующей силой по крайней мере в Восточной Германии.

То, что его речи кое в чём подозрительно напоминают речи Адольфа Гитлера, пугает Сару Вагенкнехт, и она уверена, что подобные люди не должны приходить к власти.

«У Хёке есть планы, которые заставляют меня содрогаться. С ним нельзя работать вместе. И это ваша ответственность!», — с вызовом произносит «красная Сара».

Впрочем, даже неоднозначный Хёке, похоже, не такая уж и помеха гипотетическому сотрудничеству двух политических сил. По словам Вагенкнехт, AfD — это «дифференцированная партия». И если BSW однозначно не готов к работе с людьми из «неонацистского болота», то для доктора Вайдель и ее более умеренных коллег дверь в комнату коалиционных переговоров пока что остается открытой.

Вайдель в свою очередь обрушилась на Вагенкнехт, упрекая ее в том, что та является адептом плановой экономики и 30 лет назад восхищалась Венесуэлой и Кубой. Вагенкнехт со смехом признала некоторые заблуждения юношеского романтизма, однако ловко парировала укол соперницы: книги, которые она написала за последние 15 лет, в достаточной степени идентифицируют ее как экономиста свободного рынка.

А то, что Алиса Вайдель, очевидно, никогда не слышала о более поздних трудах Вагенкнехт, красноречиво свидетельствует о слабой подготовке и никудышной работе PR-консультантов AfD.

«Ужасная война»

Учитывая то, что дебаты практически совпали с годовщиной террористической атаки ХАМАС, ведущий, да еще и на канале Welt TV, просто не мог не поинтересоваться мнением дуэлянтов о противостоянии на Ближнем Востоке.

Вагенкнехт предпочла говорить об «ужасной войне» Израиля, которая сводится к «борьбе с террором при помощи террора», а Вайдель неожиданно рассказала о том, что на скорбную годовщину «ушла в себя вместе со своими еврейскими друзьями». И тут же переключилась на Анналену Бербок, пригласившую в МИД на конфиденциальную встречу представителей творческой интеллигенции, которых некоторые мейнстримные медиа называют «ненавистниками Израиля».

Более того, по словам Вайдель, «если бы AfD была в правительстве, антиеврейских демонстрантов больше не было бы в этой стране».

Впрочем, в вопросе поставок немецкого оружия еврейскому государству Вайдель уже не была столь категорична: военной помощи Израилю со стороны ФРГ быть не должно.

Победа по очкам

Вайдель отказалась оценивать Вагенкнехт по шкале «левизны» убеждений и политической программы, обосновав это тем, что «настоящее противоречие — это не между «лево-право», а между свободой и государственным интервенционизмом». Вагенкнехт, в свою очередь, оценила «правый уклон» Вайдель на шестёрку.

Разошлись мнения оппонентов и по вопросу выборов в США.

Вайдель однозначно стоит на стороне Дональда Трампа, отношение же Вагенкнехт к грядущим американским выборам можно охарактеризовать как «чума на оба ваших дома».

В вопросе о возрождении бундесвера как боеспособной армии Вагенкнехт как истинный пацифист выступает категорически против. Вайдель — за, но только в национальных интересах Германии, а не во имя пресловутой трансатлантической солидарности по ультимативному требованию из Вашингтона.

В целом обе женщины смотрелись просто великолепно, особенно на фоне пустых и никчемных коллег по парламентскому бизнесу вроде Анналены Бербок и Саскии Эскен. Те предпочитают говорить лозунгами «за все хорошее против всего плохого», избегая конкретики.

Однако следует признать, что Сара Вагенкнехт владеет словом и оперирует фактами значительно более ловко, нежели ее оппонентка.

Учитывая, что Вайдель явно плавала и пасовала перед Вагенкнехт даже в вопросах экономики, будучи доктором экономических наук, красным в этом бою присуждается убедительная победа по очкам.