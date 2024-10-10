«Милтон» против «плана победы». Украина стала жертвой американского шторма
Через считаные дни украинский лидер должен был услышать решение по ударам западным оружием по России, а также услышать мнение союзников о его «плане победы», но нет, не услышит. И это плохой знак для Киева.
Владимир Зеленский, как оказалось, напрасно ждал 12 октября.
В этот день на американской военной базе Рамштайн должна была состояться встреча лидеров около 20 государств Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). Ожидались, в частности, представители Италии, Польши и Канады. А перед встречей в Берлине должны были состояться отдельные переговоры лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции по военному содействию Киеву.
В Германии собирались обсуждать «план победы» Зеленского, представленный им во время визита в Штаты и действующей администрации, и обоим кандидатам в президенты. Президент США Джо Байден тогда публично никак не комментировал эту инициативу. Как ожидалось, реакция американской стороны и Запада в целом прозвучит как раз таки в Рамштайне.
С момента возвращения Зеленского из-за океана произошло важное событие — ВСУ сдали Угледар, стратегически важный пункт, и Банковая очень надеялась в Германии получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Его Белый дом так и не даёт, опасаясь ответных шагов Москвы.
Однако 9 октября немецкая сторона объявила об отмене встречи контактной группы, поскольку днём ранее Байден сообщил, что его поездка не состоится. Он не может покинуть страну из-за приближающегося урагана «Милтон», который претендует на звание самого сильного за всю историю Штатов.
К тому же последствия предыдущего урагана «Хелен» в юго-восточных штатах ещё не до конца устранены. Природное бедствие уже стало мощным политическим инструментом в руках республиканцев, критикующих власти за бездействие. И если бы Байден сейчас улетел в Европу, то это было бы совсем не на руку демократам.
А ведь это мог быть первый государственный визит президента США в Германию с момента её объединения: последним американским лидером, ступившим на немецкую землю, был Рональд Рейган в 1985 году.
В честь такого события президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирался вручить Байдену высшую государственную награду — Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» особой степени — за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса. Но нет, Джордж Буш — старший так и останется последним президентом США, удостоившимся её.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц с пониманием отнёсся к решению американского коллеги. При этом он отметил, что на мероприятии ожидалась «очень важная встреча» с Байденом, и выразил надежду, что она сможет состояться несколько позже.
Со стороны Украины, по словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, не было какой-либо негативной реакции. Зеленский заявил, что, конечно же, полностью понимает решение президента США и любой лидер поступил бы так же.
Но так ли спокойно на самом деле восприняли эту новость в Киеве? Уж очень большое значение встречи в Германии значили для Украины.
Неловкое положение
Во-первых, как сообщил 8 октября журналистам источник в правительстве ФРГ, на заседании в Рамштайне лидеры могли принять решения о новой партии помощи Киеву. А он в этом ой как нуждается.
Телеканалу CNN стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые, по его мнению, необходимы ВСУ для реализации «плана победы» Зеленского, его уже представили Конгрессу в начале сентября.
В список вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух — поверхность», которые Штаты раньше не поставляли Украине даже по ее запросу. Собеседник уточнил, с чем связаны задержки с передачей. Что касается Link 16, американцы опасаются, что эти технологии могут попасть в руки российских военных, а JASSM при отсутствии превосходства ВСУ в небе могут оказаться попросту бесполезными.
Во-вторых, Байден и Зеленский должны были продолжить обсуждение вопроса о применении дальнобойного оружия для ударов по России на встрече «Рамштайн». Американский лидер ранее дал уклончивый ответ, но полностью просьбу Киева не отвергал.
В-третьих, по информации газеты The Washington Post, страны НАТО могли 12 октября предложить Украине более конкретные шаги по членству в Альянсе. Впрочем, как отметил источник, эти меры вряд ли будут соответствовать ожиданиям Киева, они не дотягивают до срочных решений, о которых просила украинская сторона.
Разрушительные последствия природной стихии в стране — серьёзная проблема для любого главы государства, так что неудивительно, что в такой ситуации Байден остался в Америке. Но, с другой стороны, он может сказать «Милтону» и «Хелен» спасибо за то, что смог избежать обсуждения такой неудобной темы под благовидным предлогом.
Явного фаворита в американской предвыборной гонке до сих пор нет, а разговоры о выделении очередных миллиардов для Украины могли обострить недовольство граждан и выйти боком вице-президенту США Камале Харрис, баллотирующейся от демократов.
Зеленский вновь ставил бы вопрос ребром, манипулируя сложным положением ВСУ на поле боя, поэтому атаки по территории России он мог бы представить как огромный шаг вперёд.
Байдену пришлось бы отвечать, а давать такое разрешение он боится из-за ответа РФ, и в качестве одного из вариантов СМИ называли атаки ВС РФ по американским базам в Европе. А Байдену это надо?
В отличие от партнёров по НАТО, которым Зеленский собирался представить свою инициативу только 12 октября, Байден с этим планом уже был знаком. А что, если требования Киева поставили бы США в неловкое положение и Байден просто-напросто не хотел, чтобы эта тема получила развитие?
Если бы партнёры Киева были так решительно настроены выделить очередной пакет помощи и объявить о новых мерах поддержки и даже о согласии на удары по РФ, лидеры стран могли бы в те же сроки провести заседание в формате видеоконференции. Но нет, они предпочли отменить мероприятия полностью.
К тому же представлять США на заседании мог бы госсекретарь Энтони Блинкен, однако он тоже предпочёл отменить поездку в Германию. Президент, которого он должен был сопровождать, не едет, тогда что ему там делать? Но глава Госдепартамента же никак не связан с ликвидацией последствий ураганов. Тем более дипломат всё равно сейчас находится не в Вашингтоне, а на саммите АСЕАН в Лаосе.
Так что отмена «Рамштайна» из-за отсутствия американской делегации выглядит так, будто США в настоящий момент нечего сказать Украине о новых поставках вооружений и новой порции финансирования.
Специальный штаб
Тем не менее ставить точку в этой истории рано.
Источники в штаб-квартире НАТО уточнили, что заседание в формате «Рамштайн» не отменено совсем, а отложено на неопределённый срок. В свою очередь, дипломатический источник ТАСС назвал новую дату встречи — 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.
Более того, на повестке дня остаётся и встреча лидеров, поскольку «США должны официально передать НАТО полномочия о координации» поставок оружия Украине, которыми будет заниматься специально созданный в Висбадене штаб НАТО.
Информация о передаче координации появилась несколько месяцев назад, но американская администрация это старательно отрицала. Вероятно, окончательное решение о делегировании Вашингтоном полномочий было принято на июльском саммите НАТО.
К тому же не стоит ожидать, что обо всех своих решениях власти США объявляют публично — они вполне могут негласно выдать карт-бланш Киеву в любой момент.
Так, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев утверждал, что во время встречи в формате «Рамштайн» могло быть принято решение об атаках вглубь РФ. Оно никак не анонсировалось, чтобы не готовить Россию к каким-то изменениям на поле боя.
Также решение может быть отсрочено до окончания президентских выборов в США. И не стоит забывать, что Байден распорядился передать Киеву все полагающиеся средства до окончания его полномочий, то есть до 20 января.
А пока 46-й президент США, видимо, вместе с Блинкеном разбирается с ущербом от природной стихии, Зеленский свои планы менять не стал и всё равно полетит в Германию, чтобы 11 октября показать свой «план победы» Шольцу. Также он намерен встретиться с президентом Штайнмайером, который в бытность министром иностранных дел принимал участие в разработке Минских соглашений.
Остается вопрос: состоится ли «Рамштайн» 17-го числа или Западу пока не до Украины, поскольку у него появились другие приоритеты.