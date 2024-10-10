Через считаные дни украинский лидер должен был услышать решение по ударам западным оружием по России, а также услышать мнение союзников о его «плане победы», но нет, не услышит. И это плохой знак для Киева.

ИА Регнум

Владимир Зеленский, как оказалось, напрасно ждал 12 октября.

В этот день на американской военной базе Рамштайн должна была состояться встреча лидеров около 20 государств Контактной группы по обороне Украины (формат «Рамштайн»). Ожидались, в частности, представители Италии, Польши и Канады. А перед встречей в Берлине должны были состояться отдельные переговоры лидеров США, Великобритании, ФРГ и Франции по военному содействию Киеву.

В Германии собирались обсуждать «план победы» Зеленского, представленный им во время визита в Штаты и действующей администрации, и обоим кандидатам в президенты. Президент США Джо Байден тогда публично никак не комментировал эту инициативу. Как ожидалось, реакция американской стороны и Запада в целом прозвучит как раз таки в Рамштайне.

С момента возвращения Зеленского из-за океана произошло важное событие — ВСУ сдали Угледар, стратегически важный пункт, и Банковая очень надеялась в Германии получить разрешение на применение западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории РФ. Его Белый дом так и не даёт, опасаясь ответных шагов Москвы.

Однако 9 октября немецкая сторона объявила об отмене встречи контактной группы, поскольку днём ранее Байден сообщил, что его поездка не состоится. Он не может покинуть страну из-за приближающегося урагана «Милтон», который претендует на звание самого сильного за всю историю Штатов.

К тому же последствия предыдущего урагана «Хелен» в юго-восточных штатах ещё не до конца устранены. Природное бедствие уже стало мощным политическим инструментом в руках республиканцев, критикующих власти за бездействие. И если бы Байден сейчас улетел в Европу, то это было бы совсем не на руку демократам.

А ведь это мог быть первый государственный визит президента США в Германию с момента её объединения: последним американским лидером, ступившим на немецкую землю, был Рональд Рейган в 1985 году.

В честь такого события президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер собирался вручить Байдену высшую государственную награду — Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» особой степени — за укрепление германо-американской дружбы и трансатлантического альянса. Но нет, Джордж Буш — старший так и останется последним президентом США, удостоившимся её.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц с пониманием отнёсся к решению американского коллеги. При этом он отметил, что на мероприятии ожидалась «очень важная встреча» с Байденом, и выразил надежду, что она сможет состояться несколько позже.

Со стороны Украины, по словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Хебештрайта, не было какой-либо негативной реакции. Зеленский заявил, что, конечно же, полностью понимает решение президента США и любой лидер поступил бы так же.

Но так ли спокойно на самом деле восприняли эту новость в Киеве? Уж очень большое значение встречи в Германии значили для Украины.

Неловкое положение

Во-первых, как сообщил 8 октября журналистам источник в правительстве ФРГ, на заседании в Рамштайне лидеры могли принять решения о новой партии помощи Киеву. А он в этом ой как нуждается.

Телеканалу CNN стало известно, что главнокомандующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи составил список систем вооружения, которые, по его мнению, необходимы ВСУ для реализации «плана победы» Зеленского, его уже представили Конгрессу в начале сентября.

В список вошли система связи Link 16 и крылатые ракеты JASSM класса «воздух — поверхность», которые Штаты раньше не поставляли Украине даже по ее запросу. Собеседник уточнил, с чем связаны задержки с передачей. Что касается Link 16, американцы опасаются, что эти технологии могут попасть в руки российских военных, а JASSM при отсутствии превосходства ВСУ в небе могут оказаться попросту бесполезными.

Во-вторых, Байден и Зеленский должны были продолжить обсуждение вопроса о применении дальнобойного оружия для ударов по России на встрече «Рамштайн». Американский лидер ранее дал уклончивый ответ, но полностью просьбу Киева не отвергал.

В-третьих, по информации газеты The Washington Post, страны НАТО могли 12 октября предложить Украине более конкретные шаги по членству в Альянсе. Впрочем, как отметил источник, эти меры вряд ли будут соответствовать ожиданиям Киева, они не дотягивают до срочных решений, о которых просила украинская сторона.

Разрушительные последствия природной стихии в стране — серьёзная проблема для любого главы государства, так что неудивительно, что в такой ситуации Байден остался в Америке. Но, с другой стороны, он может сказать «Милтону» и «Хелен» спасибо за то, что смог избежать обсуждения такой неудобной темы под благовидным предлогом.

Явного фаворита в американской предвыборной гонке до сих пор нет, а разговоры о выделении очередных миллиардов для Украины могли обострить недовольство граждан и выйти боком вице-президенту США Камале Харрис, баллотирующейся от демократов.​​​​​​​

Зеленский вновь ставил бы вопрос ребром, манипулируя сложным положением ВСУ на поле боя, поэтому атаки по территории России он мог бы представить как огромный шаг вперёд.

Байдену пришлось бы отвечать, а давать такое разрешение он боится из-за ответа РФ, и в качестве одного из вариантов СМИ называли атаки ВС РФ по американским базам в Европе. А Байдену это надо?

В отличие от партнёров по НАТО, которым Зеленский собирался представить свою инициативу только 12 октября, Байден с этим планом уже был знаком. А что, если требования Киева поставили бы США в неловкое положение и Байден просто-напросто не хотел, чтобы эта тема получила развитие?

Если бы партнёры Киева были так решительно настроены выделить очередной пакет помощи и объявить о новых мерах поддержки и даже о согласии на удары по РФ, лидеры стран могли бы в те же сроки провести заседание в формате видеоконференции. Но нет, они предпочли отменить мероприятия полностью.

К тому же представлять США на заседании мог бы госсекретарь Энтони Блинкен, однако он тоже предпочёл отменить поездку в Германию. Президент, которого он должен был сопровождать, не едет, тогда что ему там делать? Но глава Госдепартамента же никак не связан с ликвидацией последствий ураганов. Тем более дипломат всё равно сейчас находится не в Вашингтоне, а на саммите АСЕАН в Лаосе.

Так что отмена «Рамштайна» из-за отсутствия американской делегации выглядит так, будто США в настоящий момент нечего сказать Украине о новых поставках вооружений и новой порции финансирования.

Специальный штаб

Тем не менее ставить точку в этой истории рано.

Источники в штаб-квартире НАТО уточнили, что заседание в формате «Рамштайн» не отменено совсем, а отложено на неопределённый срок. В свою очередь, дипломатический источник ТАСС назвал новую дату встречи — 17 октября на полях встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире Альянса в Брюсселе.

Более того, на повестке дня остаётся и встреча лидеров, поскольку «США должны официально передать НАТО полномочия о координации» поставок оружия Украине, которыми будет заниматься специально созданный в Висбадене штаб НАТО.

Информация о передаче координации появилась несколько месяцев назад, но американская администрация это старательно отрицала. Вероятно, окончательное решение о делегировании Вашингтоном полномочий было принято на июльском саммите НАТО.

К тому же не стоит ожидать, что обо всех своих решениях власти США объявляют публично — они вполне могут негласно выдать карт-бланш Киеву в любой момент.

Так, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Егор Чернев​​​​​​​ утверждал, что во время встречи в формате «Рамштайн» могло быть принято решение об атаках вглубь РФ. Оно никак не анонсировалось, чтобы не готовить Россию к каким-то изменениям на поле боя.

Также решение может быть отсрочено до окончания президентских выборов в США. И не стоит забывать, что Байден распорядился передать Киеву все полагающиеся средства до окончания его полномочий, то есть до 20 января.

А пока 46-й президент США, видимо, вместе с Блинкеном разбирается с ущербом от природной стихии, Зеленский свои планы менять не стал и всё равно полетит в Германию, чтобы 11 октября показать свой «план победы» Шольцу. Также он намерен встретиться с президентом Штайнмайером, который в бытность министром иностранных дел принимал участие в разработке Минских соглашений.

Остается вопрос: состоится ли «Рамштайн» 17-го числа или Западу пока не до Украины, поскольку у него появились другие приоритеты.