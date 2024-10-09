Встреча контактной группы военного содействия Украине в германском Рамштайне пусть и перенесена, но разговоров о том, будут ли там обсуждаться некие «планы мирного урегулирования» по Украине, все больше.

ИА Регнум

Намекая на второй «мирный саммит» с участием РФ в декабре, публично официальные лица с украинской стороны категорически отрицают любые варианты, предусматривающие отказ от территории, вошедшей в состав России, замораживание конфликта и прекращение огня. Из офиса Владимира Зеленского во все стороны расходятся сигналы о «плане победы», содержащем «реальное наполнение всех пунктов: военное, политическое, дипломатическое, экономическое».

Сам же он сообщил, что важным аспектом плана является «закрепление Украины в стратегическом месте инфраструктуры безопасности мира».

К гадалке тут ходить не надо, поскольку понятно, что речь идет о вступлении в НАТО, вожделенной цели, принудительно внесенной в преамбулу Конституции Украины. И по удивительному совпадению за последнюю неделю в западных СМИ появилось сразу несколько публикаций, предлагающих некие «планы», в которых так или иначе членство в Альянсе затрагивается как условие мира.

Эта же проблема звучит и в исполнении европейских лидеров, скептически настроенных по отношению к Украине — в частности, глава правительства Словакии Роберт Фицо на межправительственной встрече с украинским премьером 7 октября заявил, что «мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО, но по ЕС на 100% вас поддерживаем».

Таким образом, совершенно нетрудно выявить наличие двух проектов, танцующих от натовской печки. Об одном из них уже дважды написало британское издание Financial Times, о втором как о плане кандидата республиканцев в вице-президенты Джея Ди Вэнса — влиятельное американское издание The American Conservative.

Так что мы можем сравнить их и сделать вывод о том, насколько предложения реальны, исходя из интересов России, без которой ни один «мирный план» всё равно не получится.

Итак, условный британский проект, изложенный Financial Times, содержит предложения заморозки войны по линии фронта при условии, что занятые РФ территории не будут признаны юридически и останутся частью Украины. Сама Украина в том виде, что есть, вступает в НАТО, то есть остается в сфере геополитического влияния Запада и получает от него прикрытие, оставаясь враждебным к России плацдармом альянса.

Как утверждает издание, такой вариант очень нравится и Киеву, и текущей администрации в Вашингтоне, а также в некоторых европейских столицах. В основном такое решение зависит от уходящего президента США Джо Байдена, для которого встреча в Рамштайне станет последней.

Американский проект от соратников Дональда Трампа, которые всерьез настроены в ноябре взять в руки штурвал, поинтереснее. По плану Вэнса занятые ВС РФ территории остаются за Россией тоже без официального юридического признания этого факта со стороны Украины. Она получает от Запада и России гарантии суверенитета, но отказывается от вступления в НАТО, становясь нейтральной страной.

Ответственность за послевоенное восстановление Украины (оставшихся под контролем Киева территорий) берёт на себя Германия, где уже удивились столь безапелляционному требованию. Но в целом официальных возражений не поступило — немцы и так являются самым большим украинским донором в экономическом плане, в военном тоже на первых местах.

Теперь осталось определить, согласится ли на такие предложения Россия.

С «британским планом» всё однозначно понятно. Главная и жизненно важная цель российского руководства — не допустить членства Украины в НАТО и размещения на её территории западных военных баз, вплоть до ядерного оружия. Если бы майдановская элита и подхвативший её повестку Зеленский до 2022 года так не напирали на этот вопрос, компромисс так или иначе был бы найден.

Теперь же нейтральный статус и неагрессивная позиция украинской стороны — позиция принципиальная и пересмотру не подлежит.

Тем более что заморозка по линии фронта предполагает отказ от остающихся под контролем Украины частей Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. «Сдать назад» означает огромное репутационное поражение, чего, по-видимому, до сих пор не осознали американские демократы и европейские либералы.

В их понимании в Кремле спят и видят предложение всё бросить и согласиться на любые условия, лишь бы выйти из военного конфликта. Поэтому, как сообщает Bloomberg, чиновники США из действующей администрации попросили Киев сформулировать дорожную карту того, что ему нужно на следующий год, включая военную технику, помощь в промышленном развитии и финансовую поддержку.

Теперь перейдём к «мирному урегулированию» от американских республиканцев.

В нем очевидно имеется зона возможных компромиссов с Москвой, но есть нюанс. Пока никто от имени коллективного Запада не сможет дать гарантий нейтралитета Украины, которым бы поверили в России. Тем более учитывая негативный опыт Минских соглашений, которые в 2022 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель без стеснения признала обманом, необходимым только чтобы «дать Украине время». И это время позволило ей стать сильнее в будущем противостоянии с Россией.

Владимир Путин не зря в своих выступлениях повторяет список обманов России со стороны Запада, главные из которых — обещание не расширять НАТО на восток после развала Организации Варшавского договора и превращение Украины в военный плацдарм, нацеленный на Россию, вопреки заверениям о мире. Точно так же нет ни одной причины доверять и текущему киевскому режиму, для которого форматов существования страны вне войны с РФ попросту не существует.

Таким образом, в «плане Вэнса» отсутствует очень важный пункт — внутреннее политическое преобразование Украины. То, что в Кремле называют «денацификацией».

Украина не просто должна задекларировать нейтралитет — он должен быть подтвержден фактически сменой государственной идеологии, выстроенной на безумной русофобии и желании «отомстить за тысячелетнее уничтожение украинцев».

Украинский политический строй должен на самом деле стать «европейским», каким он не является: с оппозиционными партиями и СМИ, системой сдержек и противовесов, широкими гражданскими правами и свободами, включая языки общения. А главное, с предохранителями, не допускающими повторного скатывания на однозначно прозападный и антироссийский курс.

К ним, в частности, относится очистка государства и общества от откровенно нацистских элементов и омерзительных «активистов», выращенных как раз на западные гранты. То есть должен произойти мощный откат той политики, который американцы и их союзники проводили на Украине десятилетиями, создавая ту систему власти и её карательных органов, которые в итоге привели государство к его нынешнему «успеху».

Естественно, в «плане Вэнса» должен быть оговорен и статус территории Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, о чем мы говорили выше. И это уже будет нормальная переговорная позиция, которую Россия может принять к рассмотрению.

Готова ли будет потенциальная администрация Дональда Трампа ради своего плана мирного урегулирования по Украине куда-то деть сотни невменяемых русофобов и «ветеранов», требующих больше ада, переформатировать политику в области исторической памяти, «переключить канал» в СМИ, находящихся в монопольном управлении киевского режима? Пойдут ли там на лоббирование интересов России в плане воссоединения её конституционной территории? Прекратят ли поставки вооружений и боеприпасов немедленно в ноябре 2024 года?

Очень интересный вопрос. Скорее всего, нет.

Но при этом нельзя не отметить, что позиция западных элит по войне на Украине с течением времени существенно поменялась. В 2022 году главным лозунгом была полная победа над Россией военным путём. В 2023-м говорили только об успешном «контрнаступе», чтобы потом с сильной позиции торговаться с Россией о мире. А теперь речь уже о том, чтобы предложить ей заморозку, чтобы решить, брать остатки Украины в НАТО или всё же не брать.

А раз так, то новый 2025 год наверняка принесет и осознание того, что российские требования вполне справедливы и их всё же придётся выполнить — разговора свысока не получится и «диалог ракетами» не даёт никакого результата. Кроме дальнейшего уменьшения территории Украины и её перспектив вообще сохраниться на карте мира.